原标题：大学生与抑郁抗争两年:"父母的陪伴给我最大支持"

儿童、青少年时期是心理成长的关键时期，父母、师长良好的教育、陪伴，可以帮助孩子形成健康、积极、良好的心理品质，为幸福人生奠定基础。

在飞速发展、价值多元的社会环境中，孩子有哪些成长的烦恼，又有哪些自我调节的办法？家长如何走进他们的内心世界，又该用怎样的心态和方法给他们以教育和引导？

近日，在我们身边，两名少年以大家最不希望看到的方式离去，再次引爆了社会对青少年心理健康问题的关注。

前不久发布的《中国青年发展报告》显示，我国17岁以下少年儿童中，约3000万人受到各种情绪障碍和行为问题的困扰。

青少年阶段心理走偏，会给他们的成长带来不可预估的影响。为何青少年容易出现心理健康问题?家长如何及时发现、有效干预孩子可能出现的极端行为?记者就此采访了湖南省第二人民医院儿少心理科主任马静博士。

A 事件回放

13岁男孩遭受心理创伤

从7月24日得知儿子的噩耗，周先生至今不愿相信，自己几句不轻不重的责怪，竟会触发13岁儿子小恒(文中未成年人均为化名)离家，纵身跳下靳江河。

3年前，小恒的妈妈突发心脏病去世。之后，周先生只身到长沙务工，小恒被留在邵阳老家的姑妈家，性格变得越来越内向。

这个暑假，周先生为了多陪陪小恒，把他接到了长沙。7月22日晚，周先生因小恒玩手机的事，说了他几句。随后，小恒出门，一走再也没有回来……

周先生回忆，小恒寄居在老家时，他大多是通过和孩子的姑妈打电话，来掌握儿子的动向；小恒来长沙的这段时间，父子俩的对话基本围绕着吃穿住行，很少有情感上的交心。

专家解析

重要亲人离世，对年幼的小恒来说是一个无法自行消化的重大创伤。家长或许以为时间会治愈一切，殊不知像小恒这样正在经历悲伤甚至绝望的孩子，他们最需要的是，有人看到他们的悲伤和绝望，陪他们一起经历这样的时刻。他们需要时间和仪式去缅怀丧失。

15岁女生被什么压垮？

6月26日，长沙某小区，15岁女孩甜甜的生命画上句号，警方调查后确认为跳楼身亡。巨大悲恸后，甜甜的父母质疑，是学校的高压学习压垮了孩子。

甜甜从小开朗、成绩优异，前不久被长沙某重点高中提前录取。高中前的这个暑假，她自愿参加了学校的自习和培训班。在新的老师和同学的印象中，甜甜仍是个开朗外向的孩子。但在家里，她明显变得疲惫不堪。

直到悲剧发生，甜甜没有通过任何方式留下心理活动的只言片语，也几乎不曾和同学分享过自己的烦恼。

专家解析

可能是学习压力过大，可能是对父母的愧疚，可能是对自己要求太高，也可能还有别的原因……如今，大家无法知道甜甜究竟被什么所困。没人知道、没人理解、没人分享，这也许是悲剧发生的原因之一。

(责编：郝孟佳、熊旭)