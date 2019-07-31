少儿编程如何才能驶向新“蓝海”

你家孩子学编程了吗？

近年来，越来越多的家长将未来竞争力作为孩子的重要培养目标。少儿编程作为STEM（集科学、科技、工程、艺术与数学为一体）多学科综合教育理念的具体体现，受到了机构和家长的欢迎。某咨询机构发布的《中国少儿编程行业研究报告》认为，随着未来政策利好、教育理念演化，少儿编程市场将在5年内从目前的30亿元至40亿元的市场规模扩大到300亿元。在业内，少儿编程被称为当前教育培训市场的新“蓝海”。

这个暑假，除舞蹈、绘画、乐器等传统培训课程外，少儿编程课成了家长的“新宠”。目前，家长们为孩子报名少儿编程培训的主要目的以思维训练和尝鲜为主。不少专家表示，青少年学习编程裨益良多。

少儿编程都学些什么？作为教育培训领域的新“蓝海”，行业现状如何？少儿编程学习呈现了哪些趋势和特点？近日，中国教育报记者走访了多家教育培训机构，采访了部分家长和专家。

课程丰富缺体系，教学生动难评估

乐高机器人编程，空间构建大颗粒、小颗粒，单片机，软件编程……走访中记者发现，国内少儿编程课程种类相对丰富，可以满足3至18岁少年儿童不同层次的学习需求。为了满足学生参加国内外各种编程赛事的需求，不少机构还开设了专门的竞赛培训班。

“我孙女很喜欢来这上课，她和同学、老师玩得很好。”在北京西城某少儿编程培训机构里，等着接4岁孙女的赵大爷说。曾参与撰写《中国少儿编程行业研究报告（2018）》的艾瑞咨询分析师宓轶倩表示，目前少儿编程的课程内容比较简单，“针对低龄孩子的课程内容主要通过游戏进行，娱乐性趣味性强”。

课程体系不完善、学习效果评估体系缺乏一直是少儿编程培训广受诟病的地方。北京师范大学新闻传播学院教授、长期从事计算传播学研究的吴晔表示，低龄儿童学习编程的前提条件是，课程设置应当符合儿童认知发育规律，而不是随意设置课程。核桃编程创始人兼首席执行官曾鹏轩表示：“很多企业直接照搬国外的少儿编程教材，但国外的课程体系并不完全适用于国内青少年。”

此外，对少儿编程教学效果的评价体系尚未形成。今年，中国电子学会启动了全国青少年软件编程等级考试项目，是首个在全国层面针对青少年机器人软件编程能力水平的社会化评价项目，项目标准仍需进一步推广。

虽然培训机构都在强调自己引入了诸如CSTA（国际主流计算机科学教育标准）等完善、规范、科学的评估体系，但曾鹏轩表示：“与传统的学科学习可以用考试成绩等衡量学习结果不同，少儿编程教育重在提升青少年的逻辑思维能力。思维能力的训练其实很难用明显的教学成果来体现。”

师资少力量弱，一边学一边教

人才缺乏、师资力量弱是当前少儿编程市场的另一特点。

“做少儿编程教育对老师的要求不低。既需要懂编程，也需要了解少儿学习和认知的规律，而现实情况是，懂少儿教育教学的不一定懂编程，懂编程的又大部分供职于薪资更高的互联网企业。”曾鹏轩说，“因此少儿编程师资短缺比较严重，而且地域分布很不均衡。”

尽管多家机构强调自己的培训老师普遍具备计算机学习背景，并且会经过严格的岗前培训，但与快速扩张的少儿编程培训市场相比，既掌握少儿教育教学知识又了解编程的老师仍旧稀缺。限于师资不足，经过短暂培训后，一些机构只能要求老师熟悉课件即可。“90%的老师都是新手。”深圳第二课堂机器人教育创始人曹胜标在采访中表示，在一些面向低龄儿童的、以玩为主的少儿编程课程中，老师自己一边学习一边教的现象比较普遍。

目前，大多数少儿编程培训机构盈利情况并不可观，“整个少儿编程市场依然处于市场培育期，大多数机构都是烧钱在做。”曹胜标表示，“此外，机构还得在销售、场地、设备上进行投入。”据了解，在此背景下，少儿编程培训老师的工资并不高。以线下少儿编程某头部企业为例，在武汉招聘的少儿编程老师月薪为5000元；而另一家少儿编程的头部企业深圳员工的月薪为8000元。

(责编：实习生(褚昕岚)、熊旭)