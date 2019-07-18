双语幼儿园外教非法务工 三名中介因犯组织他人偷越国境罪获刑

以双语教学作为卖点的幼儿园，外教却是非法务工，他们为赚取高薪，通过中介公司的帮助，以学习、商贸等理由获得短期签证来华后从事幼儿园外教工作。昨天，本案在北京市第三中级人民法院终审宣判，三名中介公司人员因犯组织他人偷越国境罪分别获刑1年6个月至2年不等。

据了解，涉案外教不仅虚构来华事由，他们的母语也大多不是英语，只是因为有着金发碧眼的长相，就会格外受到幼儿英语教育市场的青睐。而外教市场涉及多方监管，如果衔接不畅，便会出现监管漏洞。

■造假

签证称来华做商贸 实为应聘外教

2015年4月，刘某霞来到北京蓝海云端教育科技有限公司（简称蓝海云端公司），专门负责招聘外籍人士。这家公司在幼儿英语教育业务上小有名气，除了出版相关教材外，还会向其北京地区的幼儿园介绍外籍教师。

刘某霞每个月的业务指标是成功介绍3名外国人到幼儿园任职，多介绍则额外有奖金。前来应聘的多是俄罗斯、乌克兰籍人员，公司面试通过后便将外教介绍给有需求的幼儿园，并以此盈利。

然而，蓝海云端公司经手的部分外教没有取得我国的工作签证，他们入境时持有的是短期学习签证或商贸签证。因为后两种签证期限通常为3个月，外教签证到期后，公司会联络外籍中介Alex帮助更换新签证。

安德鲁是乌克兰籍人士，他和女友亚娜在中国旅游时发现这里的外教工资很高，便有了在北京打工的想法。2017年6月，两人经过刘某霞的面试，分别进入北京的两家幼儿园工作。旅游签证到期后，公司为他们办理了一次延期，又请Alex帮忙办理新的商贸签证。

“邀请”安德鲁、亚娜来华的商贸签证邀请函来自在绥芬河做外贸生意的张某，他为Alex出具签证相关手续并收取费用。张某与Alex合作近一年，共开出两三百张邀请函，但他邀请的外国人到底来没来中国，到中国做了什么，张某全然不知。

拿着商贸邀请函，安德鲁和亚娜的签证顺利办下，但他们入境后并没有从事任何商贸活动，而是回到幼儿园继续工作。2017年9月，多名经蓝海云端公司介绍的非法务工外教被民警查获。

“她们说拿着商贸签证也可以在中国工作。”安德鲁在接受警方讯问时称，自己对中国的相关规定并不知情。

但在与园方沟通时，公司工作人员曾特意提醒要将有资质的外教安排在门口接孩子，没资质的则安排在室内大厅，以躲避相关部门的检查。

■判决

扰乱国境管理秩序 三被告均获刑

在掌握证据后，蓝海云端公司多名员工被警方带走调查，其中包括公司实际管理人刘某娟、外教招聘负责人刘某霞、外教考核负责人赵某。

检察机关指控称，2016年8月至2017年9月间，刘某娟、刘某霞、赵某伙同外籍人员，组织有意来我国从事外教劳务工作的三名外籍人士，以虚构入境事由、骗取短期学习或商贸签证的方式入境，并将其以劳务派遣形式派往北京市多家幼儿园非法务工。

但刘某娟、刘某霞对检方指控均不认可，她们认为涉案外教的护照、签证都是真实的，她们并没有组织外教偷越国境的行为，赵某则对指控不持异议。

朝阳法院认为，三被告人明知外教没有合法入境务工手续，仍非法组织多名外教以短期学习签证或商务签证入境，并介绍外教非法从事劳务，其行为已构成组织他人偷越国境罪。综合全案证据，法院一审判处刘某娟有期徒刑2年，罚金1万元；判处刘某霞有期徒刑1年9个月，罚金5000元；判处赵某有期徒刑1年6个月，罚金5000元。

刘某娟、刘某霞不服一审判决，提出上诉。昨天，北京市三中院对本案做出了二审裁定。

法院认为，三被告人在涉案外国人入境中起到了重要推动作用，特别是涉案外国人在华非法务工，并从事幼儿教育等对从业人员应当严格管理的行业。虽然涉案人员入境签证形式为真，但三被告虚构了外国人入境事由，严重扰乱了国家对国境的管理秩序，故裁定驳回上诉，维持原判。

事实上，蓝海云端公司经手的外教远远不止本案中认定的3人，但因时间久远、证据不足等原因，法院最终未对其余事实做出认定。据了解，案发后涉案外籍人员因非法就业被警方行政拘留，后被遣送出境，张某则因违法为外国人出具邀请函被罚款3万元。

(责编：实习生(褚昕岚)、熊旭)