今天，1031万考生将迈入高考考场

6日下午，北京市日坛中学考点前部分家长提前“踩点”（翁奇羽/摄）

人民网北京6月7日电（熊旭 李依环）今天是2019年全国统一高考的首日，约1031万人将走进考场。这一数字较2018年增加了56万，创10年来历史新高。考试为期两天，部分省（区、市）由于考试科目设置不同，9日仍安排有考试。

高考是每年的教育大事件，牵动着亿万家庭的心。近期，国家及地方教育部门对高考准备工作均作出部署，从试卷管理、考场环境到交通状况等全方位提出严格要求，全力保障高考安全。

保障“公平高考”：全过程治理考试环境

强化安全保密管理、治理考点周边环境,确保高考过程公平，是社会的普遍呼声。根据教育部下发的《关于做好2019年普通高校招生工作的通知》，各地相关部门要集中开展净化涉考网络环境、打击销售作弊器材、净化考点周边环境、打击替考作弊等专项行动，综合治理考试环境。

今年各地实施试题试卷全过程监管，严防各类高科技作弊手段。北京设置保密室24小时值守并实行监控录像6小时回放制度；辽宁设立从考务办公室到考场“封闭式”专用通道；湖南首次推出试卷安全保密工作“60条”；山东省首次实行考点封闭区入口和考场入口两次安检制度。值得关注的是，青岛今年启用全新考务指挥中心，首次使用智能视频监考系统。

护航“平安高考”：全面加强服务保障

今年高考适逢端午节假期，各地更加重视交通疏导管控，为考生前往考场提供便利措施。北京、黑龙江等多地相关部门纷纷发出倡议：高考期间市区内出行尽量不开车，少开车，减轻交通压力，给考生“让路”。

此外，为确保高考期间交通通畅，多地全面落实护考措施。公安交警部门深入各考点及周边地区，排查交通乱点，增加警力巡查守护。长沙考点学校周边增派执勤警力，及时疏导送考、接考车辆；河南开展“静音行动”，考场附近禁止鸣笛，查处妨碍高考的交通违法行为。

同时，北京、上海、宁夏、长沙、吉林等地还为考生开辟“绿色通道”，应对考生不慎丢失身份证等问题；广州市天河区警方将“服务窗口”开到考场门口，推出可视化指挥调度平台，守护涉考人群；厦门等地还集中检查高考考点食堂，保障考生的饮食安全。

打造“诚信高考”：全力落实考试诚信制度

日前，教育部发文要求广大考生诚信高考，各地也开展了多种举措强化考生诚信教育。今年高考前，青海全面开展诚信考试教育宣传活动，5万多名高考生集体签订诚信考试承诺书；山东、黑龙江等地考生如有作弊行为，将被记录、保留在国家教育考试考生诚信档案中。

今年高考期间，部分省份高校还严格请假制度，严厉打击替考行为。甘肃省教育考试院要求，省内高校在高考期间要加强在校师生管理，严格请假制度，逐一确认离校学生去向；河南也规定加强高校及高中学生管理，一般不允许请假，特殊情况确需请假的须弄清原因，按照程序办理。

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