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2023年国家公务员考试 明起可申请调剂

2023年03月15日11:17 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月15日电 （记者郝孟佳）据国家公务员局网站消息，中央机关及其直属机构2023年度考试录用公务员笔试成绩已经公布，部分职位笔试合格人数与拟录用人数之比未达到规定的面试比例，需要面向社会公开调剂补充面试人选。

公告称，参加调剂的报考者需符合拟调剂职位所要求的资格条件。报考者公共科目笔试成绩同时达到拟调剂职位和原报考职位的合格分数线，且考试类别相同；拟调剂职位设置了专业科目笔试条件的，专业科目笔试成绩还须同时达到合格分数线。此外，还要求报考者未进入原报考职位面试人员名单。

公告表示，参加调剂的报考者只能申请1个调剂职位。进入调剂职位面试的，不得参加原报考职位的递补。

报考者可以登录“中央机关及其直属机构2023年度考试录用公务员专题网站”查询调剂职位、调剂人数、考试类别、资格条件、咨询电话等。

报考者可在2023年3月16日8:00至3月18日18:00期间选报职位并提交调剂申请，在截止时间之前可以改报其他职位。需要咨询有关职位的专业、学历、学位、工作经历等资格条件时，可直接与招录机关联系。

非网上报名的报考者参加调剂时，可直接与拟申请调剂的招录机关联系，在2023年3月18日18:00前提交书面调剂申请。

2023年3月19日8:00至3月20日18:00，招录机关对调剂本单位职位的网上申请和书面申请一并进行资格审查。

资格审查一般依次按照报考者公共科目笔试总成绩、行政职业能力测验科目成绩从高分到低分的顺序进行，两项成绩均相同的人员，一并进入资格审查；对于设置了专业科目笔试条件的职位，资格审查依次按照报考者合成成绩、公共科目笔试总成绩、行政职业能力测验科目成绩从高分到低分的顺序进行，三项成绩均相同的人员，一并进入资格审查。审查合格人数达到规定的调剂人数后，招录机关不再对其他人员进行资格审查。

2023年3月22日之后，参加调剂的报考者可以登录“专题网站”查询调剂结果。

(责编：李依环、熊旭)

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