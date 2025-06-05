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教育部、中宣部启动实施全国青少年学生读书行动五大工程

2025年06月05日15:02 | 来源：新华网
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新华社北京6月5日电（记者王鹏、史竞男）记者5日从教育部获悉，教育部办公厅、中央宣传部办公厅近日联合印发《关于深入实施全国青少年学生读书行动的通知》，进一步提升青少年学生读书行动实施质量，通过阅读筑牢青少年的民族文化根基、提升青少年的综合素质和创新能力，为强国建设提供有力支撑。

通知提出，在青少年学生读书行动已有工作基础上，创新实施五大工程。实施书香校园建设工程，将阅读有机融入学校教育教学，倡导分学段阅读目标，开展“每天阅读一小时”“周末阅享半日”行动，营造浓厚书香氛围。实施阅读资源优化工程，丰富资源供给，强化阅读推广，开展“一人一本书，送你金钥匙”活动。关爱特殊群体，实施“光明未来计划”和“乡村学校图书馆振兴计划”。实施阅读素养培育工程，研制青少年阅读指数，加强阅读指导队伍建设，探索家庭亲子阅读指导路径策略。实施科技赋能阅读创新工程，强化数智赋能，推动数字阅读和传统阅读相结合，开发“AI阅读助手”，推动中小学校逐步覆盖“AI伴读计划”，打造国家智慧教育读书平台2.0版，以数字化支撑青少年阅读和终身学习。实施阅读成果展示转化工程，鼓励青少年学生阅读后进行深度思考，开展“行走阅读”，做到读思结合，知行合一。

通知要求，加强组织领导，将读书行动与社会主义文化强国、教育强国建设紧密结合；健全工作机制，强化家校社协同，鼓励各地各校结合实际打造读书活动品牌；强化宣传推广，定期组织青少年学生读书展示交流活动，支持各地创新探索深入实施青少年学生读书行动的特色路径。

(责编：卫嘉、白宇)

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