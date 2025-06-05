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北京高校服务新时代首都发展特别报道 | 北京电影学院：以光影为笔 绘就首都高质量发展新画卷

2025年06月05日14:03 | 来源：前线
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作为首都高等教育的重要力量，北京电影学院始终牢记电影报国初心，自觉将办学实践融入国家战略和首都发展大局，在服务新时代首都“四个中心”建设中彰显使命担当。学校以深厚的专业底蕴和不懈的创新精神，通过产业升级、品牌塑造、智力支持、艺术赋能等多种途径，为“中国影都”建设注入强大动力，探索出了一条高校服务地方发展的特色之路。此外，学校积极拥抱新一轮科技革命，加快构建“光影+科技”深度融合的创新体系，为首都文化繁荣发展持续注入创新动能。

原标题：北京高校服务新时代首都发展特别报道 | 北京电影学院：以光影为笔 绘就首都高质量发展新画卷

季羡林先生为北京电影学院题词的校训碑：尊师重道，薪火相传

季羡林先生为北京电影学院题词的校训碑：尊师重道，薪火相传

创办于1950年的北京电影学院，是党和国家亲手缔造的第一所公办电影高等院校。建校75年来，学校始终坚持扎根中国大地办学，秉承“尊师重道、薪火相传”的校训精神，引导一代又一代莘莘学子向人民学习，为人民服务，做人民的艺术家，持续为党和国家培养可堪大用、能担重任的栋梁之材、拔尖创新人才和高端复合型人才，为中国电影教育事业的发展作出了卓越贡献，被誉为“中国影视人才的摇篮”。

扎根时代，推动中华文化传承创新

近年来，北京电影学院深入学习贯彻习近平文化思想，自觉肩负新时代的文化使命，积极参与国家和北京市重大题材创作，以中华优秀传统文化涵养艺术创作，用情用力讲好中国故事，多部作品获得国内外重要奖项。学校以电影为媒，积极服务国家外交战略，推动中华优秀文化传播。依托联合国教科文组织“电影艺术与文化多样性”教席，积极开展电影文化交流活动；依托“一带一路”国家人才培养基地项目、金砖国家艺术人才交流培养项目等，广泛培养知华友华爱华的国际电影人才，以艺术载体促进中外文明交流互鉴。

北京电影学院海淀校区校史馆

北京电影学院海淀校区校史馆

产城融合，擦亮首都文化“金名片”

学校在构建产城融合新形态上主动作为，助力擦亮首都文化“金名片”。深入推进与怀柔区的战略合作，积极服务中国影都建设。作为北京国际电影节的核心承办单位，连续承担主竞赛单元奖项“天坛奖”及“注目未来”单元的全流程工作，创新组织了中国影都论坛、“新荷NEWHER”女性电影单元、“影像未来式”主题研讨、“造梦奇境”电影视效单元等一系列广受好评的专业活动，取得了广泛影响。与海淀区合作，积极筹建未来影像行业大模型实验室；与朝阳区合作，助力“时尚之区”“艺术之城”建设；与通州区合作，探索“大视听”时代下的未来影像发展新模式；与东城区合作，积极参与首都文化共建计划；与门头沟区合作，以“电影+”助力打造京西文旅新品牌。

北京电影学院的同学参与北京市东城区校地文化共建大会

北京电影学院的同学参与北京市东城区校地文化共建大会

科艺双驱，引领行业高质量发展

北京电影学院积极发挥科技与艺术融合优势，服务国家和北京市重大战略活动，在庆祝中华人民共和国成立70周年大会广场阅兵虚拟仿真、庆祝中国共产党成立100周年大会、北京冬奥会开闭幕式、冬奥会虚拟场馆仿真等方面提供了重大技术支持。5篇论文入选了世界计算机图形图像和互动技术领域顶级会议，实现了电影科技研究在国际顶尖学术舞台上“零的突破”和“跨越式提升”。当前学校正在整合力量，加强电影技术应用研究，结合承担的科技部重点研发专项、北京市自然科学基金课题等研究任务，继续在参与完成重大任务中实现“产学研用”的深度融合，为首都高质量发展注入新动能。

北京电影学院是2022年北京冬奥会闭幕式上派出演员最多的首都高校之一

北京电影学院是2022年北京冬奥会闭幕式上派出演员最多的首都高校之一

奋进新征程、建功新时代。北京电影学院将坚持以首都意识、首善标准，在服务新时代首都高质量发展中展现出应有担当和更大作为。

作者：艾璐璐（北京电影学院党委宣传部新闻宣传科科长）朱蕾（北京电影学院党委宣传部理论宣传科副科长）

(责编：李昉、熊旭)

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