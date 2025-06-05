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北京高校服务新时代首都发展特别报道 | 北京电影学院：“光影+科技”探索艺术与科技融合新范式

2025年06月05日14:01 | 来源：前线
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作为首都高等教育的重要力量，北京电影学院始终牢记电影报国初心，自觉将办学实践融入国家战略和首都发展大局，在服务新时代首都“四个中心”建设中彰显使命担当。学校以深厚的专业底蕴和不懈的创新精神，通过产业升级、品牌塑造、智力支持、艺术赋能等多种途径，为“中国影都”建设注入强大动力，探索出了一条高校服务地方发展的特色之路。此外，学校积极拥抱新一轮科技革命，加快构建“光影+科技”深度融合的创新体系，为首都文化繁荣发展持续注入创新动能。

原标题：北京高校服务新时代首都发展特别报道 | 北京电影学院①：“光影+科技”探索艺术与科技融合新范式

紧跟时代呼唤，搭建科创平台

重大项目引领。北京电影学院积极开展有组织科研，近年获批国家级重大重点科研项目9项，其中，国家社科基金重大项目4项，位居全国戏剧与影视院校前列，科技部重点研发专项一项，是当前国家面向电影领域的唯一重点项目。

技术攻关突破。积极开展有组织技术攻关，研发了图形建模、虚拟现实、虚拟制作、智能影棚等多项技术，构建了“智能影像生产平台”，达到了国际先进水平。建设有“未来影像学”重点实验室，从电影行业实际应用需求出发，从电影创作生产的具体环节入手，搭建中国影像数据库，建设“影视-科技-文化”研究基地，打造技术创新策源地。

虚拟摄影棚

虚拟摄影棚

产学合作协同。搭建产学研合作平台，联合中国科学院、北京市广电局、清华大学、国家大剧院、北京邮电大学等单位 ，积极开展“人工智能+中国审美”影像数智化研究。与海淀区合作建设未来影像大模型实验室，研发中国影像垂类模型。与华为合作打造面向世界超高清联盟的双VIVID影像技术标准，搭建中国影像数据库。联手抖音共建人工智能实验室，创作“光影绘中国”系列影像作品，讲好中国故事。

交叉学科布局，“艺工融合”发力

北京电影学院在建强传统优势学科的基础上，主动应对当前影像行业发展新业态，破解影像产业发展新问题，积极布局交叉学科，建设“未来影像学”。未来影像学，是基于人工智能和虚拟现实等前沿技术，打造包括未来影视及网络视听、未来文旅展演、未来舞台、未来游戏等不同领域的新形态影像。学校联合并融通“艺术学+工学+设计学”学科优势，充分释放其在艺术创作、技术赋能、产业管理、文化发展、融合传播、学术体系等方面的巨大潜力。

数字人拍摄实践

数字人拍摄实践

在人工智能浪潮席卷全球的背景下，北京电影学院迅速启动了“人工智能+”专业课程建设，2024年先后成立AI影像科学与艺术中心、科学与艺术研究院，获评首批北京市级人工智能通识课建设高校，在AI作品、AI场景应用、影像标准、专利成果等方面形成了系列成果。与此同时，各院系结合自身特色，同步推进人工智能专业课程建设，积极开展教师AIGC数智化教学能力培训工作坊，已初步形成一批标志性成果。

北京电影学院院长扈强指出：“AI不仅是工具，更是重塑影视创作逻辑的催化剂。创作者既要懂分镜语言，又要能驾驭算法逻辑，这正是电影学院‘艺术+工科’复合型人才培养的核心目标。”

“四链”协同创新，贯通人才培养

创新链、产业链、资金链、人才链融合，是实现高质量发展的主引擎。“四链”融合的本质是高校、科研机构、企业、科技服务机构等创新主体相互作用构成的创新生态系统。高校作为教育、科技、人才的重要结合点，在推动多链条、多体系、多主体的互通互融中发挥着至关重要的作用。北京电影学院将“四链”深度融合，培养高素质电影人才，为中国电影产业核心竞争力提供有力支撑。

学校主动打破传统艺术学教育范式，各院系结合自身优势专业，加快培养既懂艺术创作又掌握新技术的复合型人才。作为全球最早一所拥有电影制片厂的电影高等院校，在北京电影学院，学生们可以参与从剧本创作到后期制作的全过程，体验电影工业的每个环节。同时，学校充分发挥“双师双能型”教师队伍优势，将行业最新技术、最新理念引入课堂，形成了“教学-创作-产业”良性循环的育人生态。这一创新实践，在培养复合型影视人才方面取得了显著成效。

摄影机运动控制系统

摄影机运动控制系统

在2025VPC全国大学生虚拟制作大赛中，北京电影学院学生的作品《视阈》荣获赛区一等奖，该作品通过虚实融合的技术手段，探索了数字影像表达的边界，其艺术构思与技术实现获得了评审专家的高度认可。荣获西班牙2024ROCA平面与空间设计奖的学生AIGC短片《宇宙牧场》，探索了当代多种技术在电影制作中融合形成的美学。在釜山国际艺术节上，学校师生团队斩获金奖8项、银奖10项、铜奖15项，参赛作品充分体现了师生对艺术与技术发展的深度探索和创新研究，并展示了学校显著的跨学科教学成果及师生团队“科技＋艺术＋人文”的专业优势与国际化视野。

强化技术赋能，演绎中国故事

近年来，学校研发的科技成果为冬奥会、世园会、国庆阅兵、庆祝建党百年等国家重大活动提供了有效技术保障。其中，深度服务2022北京冬奥会的VSS场馆仿真系统，得到了国际奥委会和北京冬奥组委的高度肯定，入选冬奥会经济遗产分册“科技冬奥”成果。用艺术与科技完美呈现的冬奥开幕式《雪花》节目，以精妙的艺术表现和创新的技术应用，向世界展示了中国数字艺术与科技创新领域的卓越成就。

主动承担国家重点研发项目，用艺术与科技服务保障北京冬奥会冬残奥会等重大任务，完美实现《雪花》节目 “如影随形”的实时互动效果

主动承担国家重点研发项目，用艺术与科技服务保障北京冬奥会冬残奥会等重大任务，完美实现《雪花》节目 “如影随形”的实时互动效果

与此同时，师生活跃在统筹管理、演出创作、现场拍摄、声音录制等重要一线岗位，从技术研发到艺术呈现，始终以精益求精的专业态度，探索着科技赋能艺术表达的无限可能。如毕业生郭帆的《流浪地球》系列，把科技的东西囊括到艺术创作中来，运用科幻的语言生动地传递了人类命运共同体理念；毕业生孔大山的《宇宙探索编辑部》则将科幻与喜剧相结合，呈现的观感极具新鲜感和趣味性。

“当 AI 学会理解人类情感，电影学院的使命是教会它传递中国温度。”在光影与科技融合的新征程上，这所诞生于 1950 年的电影高等学府，正在用新技术书写中国影视教育的新篇章。正如学校党委书记周志军在优秀学生奖颁奖典礼上所说：“我们培养的是能驾驭 AI 的‘数字诗人’，你们既要精通算法，更要守护光影中的人文情怀。” 

在建设文化强国的壮阔征程中，北京电影学院正以守正创新的姿态，用光影艺术讲好中国故事，以科技创新展现中国力量，在时代的大银幕上书写“中国式现代化”的动人画卷，谱写新时代中国电影教育的华彩乐章！

作者：艾璐璐（北京电影学院宣传部新闻宣传科科长）雷京飞（北京电影学院宣传部新闻宣传科干部）

(责编：李昉、熊旭)

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