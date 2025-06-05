作为首都高等教育的重要力量，北京电影学院始终牢记电影报国初心，自觉将办学实践融入国家战略和首都发展大局，在服务新时代首都“四个中心”建设中彰显使命担当。学校以深厚的专业底蕴和不懈的创新精神，通过产业升级、品牌塑造、智力支持、艺术赋能等多种途径，为“中国影都”建设注入强大动力，探索出了一条高校服务地方发展的特色之路。此外，学校积极拥抱新一轮科技革命，加快构建“光影+科技”深度融合的创新体系，为首都文化繁荣发展持续注入创新动能。

原标题：北京高校服务新时代首都发展特别报道 | 北京电影学院②：校地携手汇合力，聚力影都新发展

从影视产业园区到山间田野，从电影高端论坛到基层帮扶，近年来，北京电影学院与北京市怀柔区的合作不断深化。这种校地协同模式，不仅为影都建设提供了人才支撑和技术保障，更为探索文化艺术赋能区域发展提供了新路径。

汇聚核心资源，促进区域产业升级

北京电影学院以怀柔新校区为依托，积极推进高水平科创平台与怀柔影视产业对接，先后引进了博纳、阿里等多家影视企业，并注意发挥产业集聚效应，助力“影视+科技”“影视+文旅”产业体系升级。发挥校友资源优势，定期举办校友“返新家”活动，让更多优质电影人才走进怀柔、了解怀柔。在北京市怀柔区挂牌大学生创业园及大学科技园，为影视文化企业和青年影视人才提供孵化平台与支持服务。与区政府、文促中心建立常态化合作机制，积极引进培育国内外具有较强资源整合能力、科技创新能力的全产业链影视科技、数字经济类公司入驻怀柔。在集聚和培育影视数字技术应用场景，助力“影视+”产业体系升级方面狠下功夫，在共同打造“永不落幕的电影节”、吸引市民“来影都过周末”等品牌构想方面有序推动落实，为怀柔区发展带来了新气象、新机遇。

学校首部原创音乐剧《江姐》在剧院公演，向怀柔区开放观演

打造影都名片，光影盛宴彰显活力

2015年4月16日，中国影都在第五届北京国际电影节开幕式上揭牌成立。自此，北京电影学院与北京国际电影节的深度合作篇章正式开启。10年来，北京电影学院作为北京国际电影节的核心承办单位，连续承担主竞赛单元奖项 “天坛奖”及“注目未来”单元的全流程工作。从面向全球广泛邀片，汇聚来自世界各地最具创意与艺术价值的影片，到组织专业评审团队，以严格的标准筛选出最优质的作品进入竞赛环节；从精心邀请国际知名电影人担任评委，确保评奖的公正性与权威性，到有条不紊地组织评奖及颁奖活动，每一个环节都凝聚着电影学院人的专业精神与辛勤付出。这不仅提升了 “天坛奖” 在国际影坛的影响力，也让北京国际电影节成为全球电影人瞩目的焦点。

联合国教科文组织电影艺术与文化多样性教席新荷NEWHER影人荣誉

与此同时，学校还创新性地组织了一系列广受好评的专业活动：中国影都发展论坛邀请政府部门、行业代表、专家学者等为影都建设出谋划策；“新荷NEWHER”女性电影单元发挥联合国教科文组织“电影艺术与文化多样性”教席作用，全方位助力女性题材电影；“注目未来”单元，发现影坛新人，推动艺术创新；“影像未来式”主题研讨及大运河“水上红毯”活动，在北京电视台等多家媒体直播，获千万关注量；话剧《一九七七》在电影节期间演出，千人剧场、连场爆满；此外，学校组织的“剪辑的力量”论坛、“光影万象 美美与共”主题展演等活动，均产生了广泛影响。

北影节期间，话剧《一九七七》在千人剧场演出

深入基层一线，引智帮扶助推发展

学校选派优秀党员教师担任驻村第一书记，深入怀柔区大沟村开展帮扶工作，依托北京电影学院资源优势，全面推动乡村发展振兴。选派专业教师担任中小学艺术副校长，实施院系与村镇、中小学“结对子”帮扶共建项目，将电影艺术教育引入基础教育阶段，培养广大青少年对电影艺术的兴趣与素养。当村里的孩子们第一次接触到专业的摄影设备时，眼中闪烁着好奇的光芒；当老人们坐在露天银幕前重温经典影片时，脸上洋溢着幸福的笑容。学校还开放了怀柔校区的影剧院资源，不定期开展话剧、音乐剧等演出及电影放映活动，让电影艺术走进千家万户。帮助怀柔区进行青年干部、教师挂职培训，学费全免。组织发动教职员工支农惠农，有力地支持了怀柔区村集体经济的发展。

发挥专业所长，艺术点亮美丽乡村

师生们深入怀柔区各乡镇开展社会实践与采风活动，其中以怀柔区大沟村马云龙烈士为主题创作的短片《大沟往事》，荣获首都高校师生服务乡村振兴计划优秀奖。视听传媒学院与渤海镇辛营村结对、美术学院与长哨营大沟村结对，以丰富多彩的艺术作品和影像记录，生动展现了京郊文化建设成果，为区域文化建设留下了宝贵的记录与财富。动画学院师生以农村院墙为宣传载体，将道德典范、乡风文明搬上文化墙，弘扬新时代主旋律。为加强非遗保护，师生多次前往怀柔区红庙村，对非遗传承人手工艺制作流程及村支柱产业进行采风，并通过照片展示激发非遗传承人的荣誉感和创造力，助力地方特色产业发展。现在，行走在怀柔乡村的山水之间，艺术气息扑面而来，墙上的彩绘、村口的雕塑、田野间的装置艺术无不彰显着文化的力量，也同时带动了乡村旅游的发展。

北京电影学院师生走进怀柔区长哨营满族乡大沟村助力新农村建设

学校相关负责人表示，接下来，北京电影学院将在影视科技、人才培养、文化创意等方面持续发力，为将中国影都打造成为具有全球影响力的影视产业高地贡献更大力量，以实际行动践行北京电影学院服务首都建设与发展的使命担当。

作者：艾璐璐（北京电影学院）

(责编：李昉、熊旭)