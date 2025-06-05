2025年全国高考即将拉开帷幕，广大学子将走进考场，为梦想而战。人民网推出“助梦高考生 书记校长有话说”系列报道，邀请多所高校书记、校长为高考学子送上寄语，鼓励大家自信赴考，从容追梦。 那些伏案疾书的日子，是青春最铿锵的注脚；每个挑灯夜战的剪影，都在为未来铺就星光。前路浩荡，心灯长明，愿学子们执笔如剑，落墨生辉，加油！

人民网北京6月5日电 （记者郝孟佳）“愿你们笔下生辉，心想事成；愿你们在知识的海洋里扬帆远航，在青春的赛道上圆梦今夏！”近日，西南民族大学校长王永强深情寄语即将参加高考的高三学子们。

王永强介绍，西南民族大学坐落于有“天府之国”美誉的国家历史文化名城——成都，是新中国最早建立的民族高校之一，是国家民委直属综合性普通高校，由国家民委、教育部、四川省和成都市共建。建校74年来，学校始终秉承“和合偕习、自信自强”校训精神，培养了25万余名毕业生，奋战在祖国建设的各行各业。

王永强表示，学校有“三校区一基地”的现代化校园，为来自56个民族的学子提供温馨的学习家园；学校构建了完备的人才培养体系，拥有2个博士后流动站、4个一级学科博士学位授权点、1个博士二级交叉学科试点建设点、25个一级学科硕士学位授权点、28个硕士专业学位授权点，以及涵盖12个学科门类的67个本科招生专业，为每一位追梦人搭建成长的阶梯。

此外，学校以学科建设为引领，有9个省部级重点学科和10个四川省“双一流”建设贡嘎计划学科；以人才培养为根本，13个专业获批省级及以上“卓越人才教育培养计划”，国家级一流本科专业建设点20个、四川省一流本科专业建设点11个、国家级本科特色专业6个、省级本科特色专业10个，支撑学子全面成长、全面发展。

“亲爱的同学们，高考是人生旅途中的一个重要驿站，但绝不是终点。要知道，能坚持走到今天的你们，已经是胜利者。愿你们以从容之姿应战，以豁达之心待果。”王永强说，我在成都、在西南民族大学等你，期待与你们共同书写新的篇章。衷心祝愿各位同学，金榜题名，前程似锦！

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