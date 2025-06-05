2025年全国高考即将拉开帷幕，广大学子将走进考场，为梦想而战。人民网推出“助梦高考生 书记校长有话说”系列报道，邀请多所高校书记、校长为高考学子送上寄语，鼓励大家自信赴考，从容追梦。 那些伏案疾书的日子，是青春最铿锵的注脚；每个挑灯夜战的剪影，都在为未来铺就星光。前路浩荡，心灯长明，愿学子们执笔如剑，落墨生辉，加油！

人民网北京6月5日电 （记者郝孟佳）“此刻的你们，正为着心中的梦想，在拼搏的道路上全力以赴。在这里，我代表中国人民大学，给每一位执着追梦的学子加油。”近日，中国人民大学校长林尚立深情寄语高考生，并发出诚挚邀请。

林尚立表示，中国人民大学是一所以人民为名、与时代共进的大学，始终坚持把人才培养作为第一任务、第一动力、第一标准。学校系统推动人才培养模式，从"以教为中心"向"以学为中心"和"以学生为中心"转变，为每一位学子提供更多自主学习的机会，搭建更多自主探索的平台。

林尚立介绍，学校今年升级推出了25个拔尖创新人才培养项目，包括专注基础学科的拔尖人才班，求真知、求真理，推动实现从0到1的原始创新突破；学科交叉融合的创新人才班，融合多领域知识，培养复合型、实战型人才；面向世界舞台的战略人才班，强调"用中学、干中练"，培养兼具人文厚度、时代锐度和全球广度的尖端人才。

"我们正在等待你们来到这里，探索属于你们自己的‘新路’。在人民大学，你们是学习的主导者。"林尚立说，“青春不应该被定义，青春更不应该被设限。我相信，学生绝不仅仅是学习者，更是研究者、发现者、创新者。”

林尚立表示，要在AI时代立足，首先，要能驾驭AI。学校推出了近百门"X＋人工智能”的专业课程，引导大家深度学习、专业训练，成为能够在高效率的创新体系中遨游驾驭的真正意义上的创新人才；其次，要增强人的内在力量，包括品行、境界、精神。人民大学关于人才培养的核心理念就是要助力学生卓越成长。

“高考是人生的重要一考，但其更大意义，在于每一个人都能从这段经历中收获成长，汲取力量，让自己在未来的人生阶段也能保持这份奋勇向前的精神状态和奋斗姿态，坚韧不拔的迎接每一场‘考试’。”林尚立说，热忱地欢迎大家到人民大学来，让人大人，忠诚、无我、坚定、远见、务实、先锋的精神品格成为与你们相伴一生的人生底色。祝福大家金榜题名，前程似锦！

(责编：李昉、熊旭)