原标题：【光明时评】学前教育法实施 保障“幼有善育”

6月1日，学前教育法正式实施。学前教育法的颁布实施，是一件具有里程碑意义的大事，学前教育高质量发展有了坚实的法治保障。

人生百年，立于幼学。学前教育是基础教育的起点，是国民教育体系的重要组成部分，具有基础性、先导性地位。学前教育的高质量发展关系千家万户，不仅是民生保障的重中之重，也是推进教育公平、建设高质量教育体系的必然要求。

幼有所育、学有所教，是全社会的共同期盼。近年来，在党中央的坚强领导下，各级政府、有关部门共同努力，推出一系列举措，不断加大学前教育投入，多种形式扩大学前教育资源，推动学前教育取得跨越式发展。数据显示，截至2023年，全国学前三年毛入学率达到91.1%，全国普惠性幼儿园（包括公办园和普惠性民办园）占幼儿园总数的86.2%。绝大多数幼儿都能在收费合理的普惠性幼儿园就读成为现实，幼儿园“小学化”等不规范办园行为得到有效治理。民众的教育幸福感、获得感显著提升。

不过要看到，学前教育城乡、区域发展不均衡，教师队伍不稳定、教育活动“小学化”、保教质量参差不齐等问题也是客观存在。

学前教育立法，在于把党对学前教育的主张转化为国家意志，把一段时间以来发展学前教育的实践成果上升为法律制度，用法治方式破解学前教育发展面临的突出问题，为学前教育高质量发展提供法治保障，加快推进学前教育普及普惠安全优质发展。

贯彻落实学前教育法，关键在于坚持政府主导，构建覆盖城乡、布局合理、公益普惠、安全优质的学前教育公共服务体系。其中，夯实政府投入保障责任是重中之重。近年来，学前教育跨越式发展的一个主要原因，就在于国家财政对学前教育的投入连年保持快速增长，为学前教育高速发展提供了坚实的保障。数据显示，2022年全国财政性学前教育经费达2982.2亿元，是2013年的1.8倍。未来，不管是继续提高公办园在园幼儿占比，还是扩充民办普惠性资源，抑或加强教师队伍建设、完善资助制度，都有赖于政府的稳定投入。尤其是，今年《政府工作报告》首次提出“逐步推行免费学前教育”，这对财政投入提出了更高的要求。落实这些要求，须夯实各级政府和各部门在学前教育规划、投入、监管等方面承担的责任，把“优化教育财政投入支出结构，加大学前教育财政投入，确保财政性学前教育经费在同级财政性教育经费中占合理比例，保障学前教育事业发展”等法律要求落到实处，不断健全学前教育投入保障机制。

教育活动“小学化”等不规范办园现象是学前教育发展的另一个突出问题。学前教育法确立了坚持最有利于儿童原则、以游戏为基本活动、促进儿童全面发展等方面的制度安排，并就规范办园划定了法律红线。“禁止组织入园考试或者测试”，有利于保障所有儿童平等的入园机会，不因考试筛选而使部分儿童失去入园资格，促进教育公平。禁止“采用小学化的教育方式或者教授小学阶段的课程”“开展与学前儿童身心发展规律、年龄特点不符的活动”，有利于避免儿童过早承受学习压力，守护幼儿健康快乐安全成长，为儿童后续学习奠定良好基础。这些规定突出了对学前儿童的权益保障，充分彰显了“以儿童为中心”的立法理念，为各地规范办园、科学保教提供了指引。未来，落实依法治教、依法办园的理念，要求我们加强对各类幼儿园进行全覆盖日常督查和督导，有效遏制和治理不规范办园行为，切实保障广大幼儿的合法权益。

幼儿的健康快乐成长承载着家庭的希望与民族的未来，需要全社会的共同努力。只有政府、家庭、幼儿园等各方明晰权责、同向发力，才能确保法律得到严格贯彻实施，推动学前教育健康发展，续写普及普惠、安全优质的新篇章。

（作者：李一陵，系媒体评论员）

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