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从“单兵作战”到“有组织科研”

——中国科大为科研活动提供制度化保障

2025年06月05日08:38 | 来源：光明日报
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原标题：从“单兵作战”到“有组织科研”

　　 近年来，中国科学技术大学把创新作为最大政策，成功攀登一个又一个科学高峰——“九章号”“祖冲之号”量子原型机领跑全球；攻克凯勒几何两大核心猜想；首次观测到三维量子霍尔效应；实现哺乳动物裸眼红外图像视觉能力；主导研制“墨子号”“济南一号”量子卫星……科研成绩单在持续刷新。

　　 是什么，让中国科大在科技创新赛道上持续领跑？

　　 2025年1月，精准智能化学全国重点实验室正式获批，标志着中国科大在“有组织科研”战略上再添国家级平台。如果把传统科研比作“单兵作战”，那么“有组织科研”更像一支精锐部队——目标明确、分工协作、集中攻坚，瞄准国家战略需求和世界科技前沿“打硬仗”。

　　 随着新一代人工智能技术兴起，科研范式正经历深刻变革。精准智能化学全国重点实验室自2020年筹建之初，就确立了“化学+智能”的研究方向，致力于突破传统化学研究范式周期长、成本高的局限。该实验室依托中国科大化学学科优势及7个省部级平台资源，组建多学科团队，兼顾“独立研究”与“联合攻关”。

　　 “实验室遵循‘先定事、再定人’的科研组织原则，坚持问题导向、目标导向、需求导向，形成了一支老中青三代协同攻关、学科背景多元、年龄梯度合理的高水平人才队伍。”实验室主任李震宇教授介绍，目前该实验室已在前沿领域取得多项突破：姚宏斌、李震宇团队首次开发出镧系金属卤化物基固态电解质新体系，助力固态电池产业化；机器化学家“小来”“小临”显著提升新材料研发效率，大幅缩短研究周期；李微雪团队将可解释性AI技术应用于催化反应，为绿色化工提供理论工具等。

　　 中国科大构建了“自由探索、任务驱动、重大产出”的多层次创新体系，重点实施基础研究“理实工程”，聚力推进“有组织科研”，鼓励学科交叉和协同创新，为推动科技自立自强贡献“科大智慧”。

　　 自由探索的沃土离不开制度保障。近年来，中国科大构建了全链条的青年人才接续培育体系：以“创新基金”支持青年学生和教师开展“高风险、高回报”的探索，以“领军人才项目”为青年学者提供“十年磨一剑”的稳定支持。

　　 科研突破如同培苗育林，需要一定的时间和适合的环境。为此，中国科大推出“柔性考核”机制：对高层次人才，通过学术交流会进行3年至5年的阶段性总结，不作“计工分”式的硬性考核。

　　 中国科大校长常进表示：“学校不会给科研人员设定条条框框，而是提供宽松的环境，让科学家能心无旁骛地追求科学真理。”

　　 “柔性考核”会不会让人产生惰性？对此，中国科大党委书记舒歌群回应：“文化自信是底气，科大风格是内核。”他告诉记者，这种自信源于双重保障，科研人员的学术自觉和管理者的专业判断。

　　 近年来，中国科大不断探索科研管理新模式，构建校院两级网格化科研管理体系，形成“重点实验室、学院、科研活动、人员流动”四维联动机制，针对不同类型科研活动特点，实施分类管理，为科研活动提供制度化保障。

　　 （记者 常河 丁一鸣 通讯员 刘爱华）

(责编：李昉、郝孟佳)

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