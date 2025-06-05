本报电（张舟）日前，陕西省欧美同学会、省新生代企业家联合会联合西北工业大学共同举办“海归智汇·校企联合”交流座谈活动。

陕西省欧美同学会副会长张涛表示，希望未来与西北工业大学、省新生代企业家联合会建立更紧密的合作关系，发挥省欧美同学会汇聚归国留学人员优势、西北工业大学科研技术优势、省新生代企业家联合会链接市场优势，促进产学研深度融合，推动创新成果落地转化。

省新生代企业家联合会执行会长雷莎介绍了省新生代企业家联合会的情况，希望以此为契机，链接高校资源，深化交流合作，促进发展共赢，推动企业创新发展的同时，为地方科技成果转化与经济发展贡献力量。

会前，与会人员参观了西北工业大学科技成果转化展厅、张卫红院士实验室，近距离感受了西北工业大学在科研创新领域的雄厚实力与卓越成就，为后续合作奠定了基础。

在交流环节，西北工业大学归国留学人员代表蔡力、陈捷、刘立志聚焦各自研究领域，分别介绍了具有创新性和应用前景的科研成果。省新生代企业家联合会的3位代表介绍了企业的发展情况及特色产品。

与会人员纷纷表示，将以此次座谈会为契机，充分整合各方平台资源优势，精准对接高校科研成果与企业实际需求，进一步深化产学研协同合作，加速科研成果向现实生产力转化。

(责编：郝孟佳、李昉)