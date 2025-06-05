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德国柏林求学记：

文化与科研的双重探索（留学记）

王 婷文/图
2025年06月05日08:38 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　柏林夏里特医学院。

　　留学德国的这段时光，从初抵时的兴奋忐忑，到攻克实验室科研难题，每一步都让我成长。留学不仅拓宽了我的学术视野，更让我学会尊重不同文化，成为一名更自信、有责任感的科研工作者。

　　初识柏林

　　2022年秋天，我怀揣对医学科研的热情，踏上前往德国的留学之旅，进入著名的柏林夏里特医学院，攻读睡眠医学博士学位。飞机降落时，空气带着初秋的凉意，耳边传来陌生的德语交谈声，我既兴奋又忐忑。那一刻，我意识到，未知的生活即将展开。

　　办理入学手续时，我第一次走进古老而庄严的夏里特医学院。校园中的红砖建筑与现代玻璃建筑交相辉映，传统与现代并存的风格让我深深着迷，也让我时常迷路。我结识了一群热情的国际学生，他们带我熟悉校园，耐心解答我的疑惑，我渐渐适应了陌生环境。

　　为了快速融入当地生活，我报名参加了学校组织的德语培训班。下课后，我和来自不同国家的同学在柏林街头漫步，分享彼此家乡的故事和风俗趣闻。这种轻松愉悦的交流，不仅拓宽了我的视野，也让我初次体会到跨文化交流的美妙。

　　圣诞节前夕，我们一起在圣诞市场品尝热红酒和姜饼，度过一个快乐不受限的梦幻平安夜；春节时，我邀请他们品尝饺子、观看春晚直播，还教他们写“福”字贴在门上，与他们分享东方美食里的文化与日常。中西文化在欢乐中交融，陌生感也在不知不觉中被温暖取代。

　　令人惊艳的博物馆岛

　　来到柏林不久，我便兴冲冲地前往期待已久的博物馆岛。这座位于柏林市中心的博物馆建筑群，聚集了新博物馆、国家画廊、佩加蒙博物馆、博德博物馆等世界顶级博物馆。初次站在佩加蒙博物馆前，我被伊什塔尔城门蔚蓝而耀眼的琉璃砖墙深深震撼，仿佛穿越回古巴比伦文明的鼎盛时期。

　　每次参观新博物馆，我都会久久凝望奈芙蒂蒂女王像。在古埃及语中，“奈芙蒂蒂”一词意味着“迎面而来的美人”。她那淡雅的神情跨越了千年的时光，静静地注视着每一位游客，散发着难以言说的魅力。

　　此后，每当学术遇到难题或心情低落时，我都会来到博物馆岛，沉浸在浓厚的历史氛围中。每次的造访都像是一场与历史的对话，为我带来新的启发和力量。

　　医学院里的学术成长

　　在夏里特医学院，我的研究方向是利用心肺耦合技术，探索失眠患者的睡眠特征。刚进入实验室时，面对众多陌生的设备和复杂的数据处理程序，我感到压力相当大。

　　导师托马斯教授是一位严谨而耐心的学者，他总是鼓励我从根源出发，深入理解每一个研究步骤背后的逻辑。有一次实验遇到瓶颈，连续几天无法获得稳定的信号分析结果，我变得格外焦虑。教授并未简单地告诉我解决方案，而是陪我仔细回顾每个实验步骤，并耐心启发我重新调整数据处理模型。经过多次尝试与修改，实验终于获得了理想的结果。此时，我才真正体会到踏踏实实做科研的成就感与自豪。

　　在实验室中，我与不同领域、不同背景的学术伙伴一起合作。每周的实验组会上，医学、生物学、工程学等不同领域的科研人员相互交流，我的思维和学术视角也被不断刷新和拓展。

　　除了日常科研外，我还积极参与国际学术交流。曾前往巴西参加全球睡眠医学年会，并通过国际睡眠研究培训计划（ISRTP），与多位国际知名教授深入交流学习，进一步拓展了自己的研究视野。同时，我还多次参加欧洲和德国的睡眠医学年会，并作学术分享，与各国专家学者进行了富有成效的交流互动。

　　回顾这段留学时光，除了专业上的进步，更宝贵的是，我学会了欣赏不同文化。

　　我深刻地意识到，医学研究不仅涉及科学与技术，更离不开人文关怀和社会责任。柏林以其独特的历史魅力和开放的文化氛围，持续激发着我的研究灵感和直面生活的勇气，激励我勇敢面对未来更多的挑战。

　　（作者系柏林夏里特医学院博士生）

(责编：郝孟佳、李昉)

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