本报记者 周姝芸

美国马萨诸塞州哈佛大学校园。

新华社发

“没有国际学生，哈佛不再是哈佛”

连日来，美国联邦政府禁止哈佛大学招收国际学生的政策持续引发热议。5月22日，美国国土安全部突然撤销哈佛大学“学生和交流访问学者项目”（SEVP）认证，严禁该校招收国际学生，还要求现有国际学生转学，否则将失去合法身份。

美国国土安全部长诺姆称此举是对全美所有大学和学术机构的警告，“招收国际学生是一项特权，而非权利”，由于哈佛大学屡次违反美国联邦法律，这项特权已被撤销。取消资质的决定将从2025—2026学年起生效。哈佛大学2025届毕业生中，本学期完成学业的国际学生可以正常毕业；尚未完成学业的国际学生需要转学到其他大学，否则将失去在美国合法居留的许可。

哈佛大学不做软柿子。学校于5月23日提起诉讼，批评美国联邦政府“公然侵犯”美国宪法和联邦法律。据美国媒体报道，联邦政府给哈佛大学下“国际禁招令”，是其近期强力打压多所高校的最新动作，这将进一步降低美国吸引力，加剧人才“出走潮”。

“消息一出，我们第一时间收到了学校校长的邮件，相当感动。”就读于哈佛大学的林安（化名）说，“邮件内容字字铿锵，直接谴责禁止国际生的决定，并已正式提起诉讼。校长承诺，哈佛大学将竭尽全力，保护所有受影响学生和教职工的权益。学校表示，‘没有国际学生，哈佛不再是哈佛’。”

即将毕业的哈佛大学瑞典留学生里奥·耶登认为：“国际学生被当作博弈的筹码，这太不人道了。”

当地时间5月29日，美国联邦地区法官艾莉森·伯勒斯表示，将“无限期”延长对特朗普政府阻止哈佛大学招收外国学生政策的禁令，要求“维持现状”，允许哈佛大学继续接收持签证的国际学生。与此同时，美国政府仍在对哈佛施压。

捍卫教育公平与学术自由

事实上，今年1月以来，美国联邦政府对多所美国高校发出威胁，称如果校方不调整政策，将面临削减资金的后果。3月，哥伦比亚大学4亿美元联邦拨款被撤销，康奈尔大学和西北大学等高校的联邦拨款也被冻结并面临调查。

根据哈佛大学的数据，截至2023年秋季学期，国际学生占哈佛学生总数的27%以上，中国学生占哈佛大学国际学生约20%。目前，哈佛大学招收了近6800名国际学生和学者，他们来自140多个国家和地区，其中大多数在攻读研究生课程。

英国《经济学人》杂志说，特朗普政府在教育领域采取了一系列强硬措施，导致研究经费锐减、签证政策反复无常以及学术干预日益严重，正逐渐摧毁美国高校及研究机构对全球人才的吸引力。据英国“找到博士项目”网站统计，今年4月，对美国博士学位的搜索量同比下降40%，欧洲学生对美国博士学位的兴趣下降一半。《日本经济新闻》网站文章认为，来自全球的优秀人才曾支撑起美国的繁荣，而美国政府正试图切断这一循环。

在美国政府“哈佛禁令”的影响下，全球高校日前纷纷向哈佛学生抛出橄榄枝。

据英国媒体报道，巴黎欧洲高等商学院院长近日表示，大约有100所法国大学和顶级高等专业学院正在讨论采取协调一致的措施，帮助那些已经在美国或正前往美国的外国留学生。他说，巴黎欧洲高等商学院非常欢迎那些无法进入美国大学的学生，并正在考虑推迟通常在5月截止的入学申请日期，以便让学生们有更多的时间申请入学。德国、新加坡也分别推出接收哈佛学生计划。

美国联邦政府的一系列政策引发美国科学界的“寒潮”。美国《科学》杂志报道说，政府2026财年预算提案对科研领域支出进行了“灾难性”的削减，要求将国家卫生研究院支出削减37%，国家科学基金会支出削减超50%，还试图取消对气候和生态研究的大部分资助，并将美国航天局的科学预算也大幅削减，取消部分行星探测任务。

美国《华盛顿邮报》在社论中表示，政府以行政手段介入高校招生是“将教育政治化”，严重背离美国高等教育传统的独立性原则，“正在破坏美国学术自由的根基，损害美国作为全球学术中心的声誉”。

“虽然目前法院的裁决暂时缓解情况，但依旧有许多不确定性。”林安说，“在哈佛大学学习的日子里，我探索了许多新鲜的领域，培养了更广阔的世界观。我在课堂上向同学介绍中国文化，在校园参与论坛举办，这些经历都是宝贵的留学回忆。”

李欧从哈佛大学毕业后回国工作，他说：“建议同学们、家长们先关注事态发展，不用太过紧张。哈佛大学是美国高等教育的顶尖学府，学校大概率会采取较为强硬的行动，捍卫教育公平和国际生的权益。”

(责编：郝孟佳、李昉)