原标题：重庆巴南：深化校企合作 推进产教融合

“经过技术攻关，重庆理工大学的师生破解了脑电波监测模块难题，要不然这台机器还没办法使用。”这几天，在重庆国际生物城，科研人员陈倩正忙着操作一台动物体征遥测设备。这台设备原来并没有适配脑电波监测模块，因为动物脑电波监测模块技术门槛高，企业只能依赖国外进口，采购成本高昂，严重制约了相关实验的开展和新药的研发进度。为破解这一技术难题，重庆理工大学联合重庆美莱德生物医药有限公司，依托学校药学与生物工程学院教授李根带领的科研团队，在前期研发样机的基础上，通过深入研究动物脑电波监测的技术特点，进行了侧重性修改。历时三个多月的调试，最终适配便携式脑电波监测设备样机，并在实验动物上试用成功，监测结果完全满足相关要求，准确度达到了国际先进水平。

近年来，重庆市巴南区生物医药产业发展迅猛。为有效解决技术创新资源分散、学科交叉不足、协同创新机制不够紧密等问题，巴南区通过深化校企合作、推进产教融合，建立“产业学院+实训基地”的双轨制人才培养体系，选聘了多名高校专家和企业技术负责人担任产业教授，并开展产业人才“订单”培养、“定向”推送，真正实现学校与企业、工位与岗位的无缝对接。全区还统筹区内概念验证中心、中试熟化平台、专业服务机构等设备资源，完善成果归集、产品验证、技术熟化、商业化开发服务体系，持续为区内生物医药人才企业提供专业化、市场化服务，推动更多生物医药研究从“实验室”走向“生产线”。

在重庆医科大学、重庆理工大学等科研团队与重庆国际生物城企业联合建立的生物医药产教融合研究中心，设有专门的理论课程教室和实验室，学生可以在教室和实验室之间自由转换。同时，企业技术副总到大学兼职产业教授，将生产一线内容带到教学课堂，双方发挥各自优势，共享实验数据，共同寻求解决方案。

除了设施设备共用，生物医药产教融合研究中心还注重人才的交叉培养。大学生在企业导师的指导下，在实际生产环境中操作先进设备，积累实践经验。企业员工也能参与大学组织的前沿理论课程，提升专业素养。

作为重庆生物医药产业的“排头兵”，重庆国际生物城以重庆国际免疫研究院为核心，构建起西部领先的“1院5中心10平台”创新体系，建成了重庆市首个抗体药物研发中心、首个疫苗研发中心、最大的动物实验中心等多个支撑全市生物医药发展的高能科创平台，成为取得多项关键技术突破的生物医药产业集群。

（记者 张国圣 李宏）

(责编：李昉、郝孟佳)