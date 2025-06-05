原标题：地方科学院国际交流合作会议举行

4日，在山东省济南市举行的地方科学院国际交流合作会议上，乌兹别克斯坦古丽斯坦大学与齐鲁工业大学（山东省科学院）现场签约，联合研发盐碱地修复技术。一同签约的还有“隧道结新型技术联合研发”“低碳能源高值化转化技术联合研发”等3个项目。

中外科学家合作科研，是本次大会的一大亮点。国际科学院协会主席古萨科夫表示：“希望发挥国际科学院协会桥梁纽带作用，通过开展丰富多彩的学术交流活动，促进各成员单位跨学科、跨领域的深度对话与资源共享，探索形成互利共赢的全球科技创新合作新模式。”

当天，来自中国、俄罗斯、白俄罗斯、乌兹别克斯坦、塞尔维亚等国家科研院所的100余名国内外专家参加了会议。

据了解，地方科学院国际交流合作会议是国际科学院协会旗下的国际性会议，首届会议在白俄罗斯举行，今年的会议移师中国山东济南。古萨科夫说，在复杂的国际形势下，我们更应加强合作。

作为会议主办方，齐鲁工业大学（山东省科学院）党委书记吴衍涛表示，本次会议既是深化与上合组织国家、共建“一带一路”国家以及所有友好国家交流合作和构建人类命运共同体的必然要求，又是加快集聚创新资源、培育更多新质生产力、赋能经济社会高质量发展的重要内容，更是不断拓展朋友圈、全面提升国际影响力和竞争力，实现合作共赢的难得机遇。

“中国—俄罗斯人工智能联合实验室”“中乌植物与土壤分析海外研究中心”“中国—塞尔维亚高级研究与教育中心”3个创新平台也在现场签约。

为了确保中外科学家充分交流，本次会议围绕生命科学展望，微电子学与人工智能，能源、新材料与技术，文化、艺术与历史等主题开展系列学术活动，中外科学家将从70多场学术报告中借鉴经验。

“近年来，山东着力打造对外开放合作新高地，全面加强创新资源集聚，科技开放合作形成新优势，已经成为中国地方对外科技合作的领头羊。”出席会议的中国科技部国际合作司代表表示，科技部将积极践行国际科技合作倡议，全力推动“一带一路”科技创新合作走深走实，继续促进人才、技术、成果、平台等多维度合作贯通，编织更加紧密的“科技朋友圈”，共同谱写国际合作共赢发展新篇章。（记者王延斌 通讯员闫勇）

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