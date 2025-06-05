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“智能海绵”让太阳能电池板自动降温

使用寿命可延长两倍以上

2025年06月05日08:31 | 来源：科技日报
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原标题：“智能海绵”让太阳能电池板自动降温

由沙特阿卜杜拉国王科技大学（KAUST）领衔的国际科研团队，研发出一种丙烯酸酯基新型复合材料，就像一种“智能海绵”，可使太阳能电池板在沙漠环境中自动降温。这项发表于最新一期《材料科学与工程研究报告》的研究显示，该材料能将太阳能电池板的使用寿命延长2倍以上。

在全球绿色能源转型浪潮中，太阳能占据着可再生能源装机量的75%以上。然而传统太阳能电池板仅能转化约20%的太阳光能，剩余能量大多转化为热量，导致电池板温度升高、性能衰减，而风扇和泵等常规冷却系统又需额外耗电。

在最新研究中，研究人员另辟蹊径，开发出由氯化锂和聚丙烯酸钠组成的“智能海绵”材料。这种成本低廉的环保材料具有独特的吸湿特性：夜间吸收空气中的水分，日间通过水分蒸发实现降温。与同类技术相比，其制备过程完全避免使用有害化学试剂，并进一步降低了制造成本。

在沙特沙漠的实地测试中，采用这种“智能海绵”涂层的太阳能电池板工作温度降低9.4℃，功率输出提升12%，发电成本下降近20%。更令人惊喜的是，该材料在美国多雨地区的测试中同样表现优异，展现出卓越的环境适应性。（记者刘霞）

(责编：郝孟佳、李昉)

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