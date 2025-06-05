原标题：人力资源服务业与制造业融合发展试点工作开展

近日，人力资源社会保障部、工业和信息化部、商务部、全国工商联印发通知，组织开展人力资源服务业与制造业融合发展试点工作（以下简称“试点工作”），加快促进高质量充分就业，助力构建现代化产业体系。

人力资源社会保障部人力资源流动管理司负责人介绍，试点工作将在30个左右具备条件的城市开展先行先试，通过3年左右的努力，培育一批面向制造业的专业人力资源服务机构，打造一批融合发展平台载体和联合体，发展一批支持制造业高质量发展的人力资源服务创新技术、产品、模式，形成一批推动人力资源和实体经济、科技创新深度协同的政策体系和有效模式。

该负责人指出，试点工作鼓励从5个方面加强融合创新。一是建立健全推动人力资源服务业与制造业融合发展的工作机制，发挥市场作用，健全政府引导、企业主导、政策扶持、平台支撑、行业组织广泛参与的融合发展机制。二是探索完善政策体系，统筹就业、产业、财政、金融、土地等扶持政策，发挥国家产融合作平台作用，建立符合融合发展特点的统计指标和监测体系。三是打造融合发展载体，支持组建招聘用工联合体、跨企业培训中心或人才服务集团、多种形式的创新联合体等，支撑制造业用工、人力资源开发利用和新质生产力培育。四是丰富拓展融合发展场景，推动制造业人力资源服务向价值链高端延伸，推进人工智能技术应用，支持深化业务合作，促进传统制造业改造升级。五是充分发挥产业园区作用，依托人力资源服务产业园打造人力资源社会保障公共服务枢纽，持续开展与工业园区深度合作，高水平建设人力资源服务出口基地。

记者了解到，今年7月18日前，省级人力资源社会保障部门将联合相关部门推荐有意愿承担试点任务的城市。人力资源社会保障部会同相关部门组织专家对申报材料进行评审，通过竞争性选择的方式择优确定试点城市。2027年12月底前，试点城市对本地区试点总体情况、主要做法和成效、存在问题及建议等进行总结。人力资源社会保障部将会同有关部门开展整体试点工作总结，巩固拓展试点成果并在全国推广。（记者吴叶凡）

(责编：郝孟佳、李昉)