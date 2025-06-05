打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

空天跨尺度计量基准大科学装置明年建成

2025年06月05日08:29 | 来源：科技日报
小字号

原标题：空天跨尺度计量基准大科学装置明年建成

　　开槽，焊接，火花四溅……记者4日在内蒙古和林格尔新区采访时看到，空天跨尺度计量基准大科学装置建设现场一派繁忙景象，目前项目进展顺利，预计将于2026年建成并投入使用。

　　跨尺度计量基准，是引领探索“宇宙起源、物质本源、高端制造”的基础。作为内蒙古科技“突围”核心项目，空天跨尺度计量基准大科学装置承载着航空航天、国防安全、智能装备制造等领域的计量溯源核心任务，建成后将实现从纳米级到公里级的超精密长度计量，承担我国跨尺度计量基准体系的战略使命。

　　“这个构件将来要承载重大科技基础设施，误差必须控制在‘毫角秒级’范围之内，我们正在做的是基础设施工作，相当于给这把‘丈量时空的万能尺’打地基。”内蒙古和林格尔新区产业发展有限公司工作人员曹钰介绍。

　　这项即将诞生的国之重器，基于内蒙古整建制引入西安交通大学光栅研究团队，完成从实验室到生产线的跨越，实现国产高性能光栅与超精密跨尺度计量技术体系的突围。“我们不做‘孤岛式’科研，要让实验室的‘光栅’变成草原上的‘产业链’。”西安交通大学教授刘红忠说。

　　该项目以构建“天地一体、时空统一”的导航定位计量基准与装备体系为目标，聚焦空天跨尺度计量关键技术挑战，创造性地融合国产高性能光栅测量系统与误差分离技术，既能支撑在纳米级精度下的“雕刻”，又能在公里级尺度上校准卫星轨道，实现“一根发丝千分之一”的测量精度。

　　同时，该装置将突破空天技术领域航空航天惯性导航器件的核心位置精度测量与计量标定的核心技术，攻克跨尺度基准计量装置重大科技基础设施的核心技术难题，在国家计量体系上建立符合中国科学、工业发展体系的量值溯源技术体系。（记者张景阳）

(责编：郝孟佳、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部