原标题：空天跨尺度计量基准大科学装置明年建成

开槽，焊接，火花四溅……记者4日在内蒙古和林格尔新区采访时看到，空天跨尺度计量基准大科学装置建设现场一派繁忙景象，目前项目进展顺利，预计将于2026年建成并投入使用。

跨尺度计量基准，是引领探索“宇宙起源、物质本源、高端制造”的基础。作为内蒙古科技“突围”核心项目，空天跨尺度计量基准大科学装置承载着航空航天、国防安全、智能装备制造等领域的计量溯源核心任务，建成后将实现从纳米级到公里级的超精密长度计量，承担我国跨尺度计量基准体系的战略使命。

“这个构件将来要承载重大科技基础设施，误差必须控制在‘毫角秒级’范围之内，我们正在做的是基础设施工作，相当于给这把‘丈量时空的万能尺’打地基。”内蒙古和林格尔新区产业发展有限公司工作人员曹钰介绍。

这项即将诞生的国之重器，基于内蒙古整建制引入西安交通大学光栅研究团队，完成从实验室到生产线的跨越，实现国产高性能光栅与超精密跨尺度计量技术体系的突围。“我们不做‘孤岛式’科研，要让实验室的‘光栅’变成草原上的‘产业链’。”西安交通大学教授刘红忠说。

该项目以构建“天地一体、时空统一”的导航定位计量基准与装备体系为目标，聚焦空天跨尺度计量关键技术挑战，创造性地融合国产高性能光栅测量系统与误差分离技术，既能支撑在纳米级精度下的“雕刻”，又能在公里级尺度上校准卫星轨道，实现“一根发丝千分之一”的测量精度。

同时，该装置将突破空天技术领域航空航天惯性导航器件的核心位置精度测量与计量标定的核心技术，攻克跨尺度基准计量装置重大科技基础设施的核心技术难题，在国家计量体系上建立符合中国科学、工业发展体系的量值溯源技术体系。（记者张景阳）

(责编：郝孟佳、李昉)