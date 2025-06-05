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荔枝新品种“仙桃荔”上市

2025年06月05日08:28 | 来源：科技日报
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原标题：荔枝新品种“仙桃荔”上市

　　6月3日，一场荔枝新品种现场观摩品鉴会在广东省茂名市电白区召开。被品鉴的一颗颗比鸡蛋还大的荔枝，是国家荔枝龙眼产业技术体系首席科学家、华南农业大学园艺学院院长胡桂兵教授团队历时15年选育而成的新品种。该品种平均单果重60克、最大单果重近110克，放在手掌中，像一颗“仙桃”——“仙桃荔”的名称由此得来。

　　“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人”。备受赞誉的岭南佳果荔枝，也有着大小年、保存期短等难题。2008年起，胡桂兵团队以“紫娘喜”为母本，以“无核荔”为父本进行人工有性杂交，选育出综合性状好的早熟特大果荔枝新品系“仙桃荔”，其果肉蜡白不流汁、质地软滑细嫩。“它的耐贮性也很好，常温下可以保存5至7天，在低温下可以保存30天以上。”胡桂兵说。

　　今年是广东深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”三年初见成效的重要节点。在科技助力下，甜蜜果正在成为“致富果”。2024年3月，“仙桃荔”引入茂名电白区区域性示范种植，高接第2年即开始试产挂果，高接换种树约2500株，其中挂果树2000株，预测产量6万斤左右。

　　“对于种植户来说，品种改变将使经济效益增加5到10倍。”胡桂兵说。“仙桃荔”已在广东徐闻、雷州、廉江、麻章、阳西、从化、增城，以及云南、海南部分地区进行试种，其果实大、果肉厚、成熟早，表现出较好的商业特性。

　　据介绍，华南农业大学还构建了产学研用紧密结合的创新体系，实现了科研成果的快速转化。“目前，‘仙桃荔’采用品种权区域授权的方式，有组织有计划地进行示范推广。”胡桂兵介绍，团队将联合有关单位和企业，进一步加强品种特性、区域适应性、配套栽培技术研究，做好市场营销，推动相关品种品牌化发展。（记者叶青 通讯员陈芃辰 费思迎）

(责编：郝孟佳、李昉)

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