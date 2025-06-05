原标题：“外国人能做的，我们也做到了”

“很高兴能用这样的方式回到你们的身边，很高兴看到我曾经的预言被一一实现。”近日，“传承2025”重庆行科学家精神报告会在西部科学城重庆高新区举行，中国科学家精神宣讲报告团成员、“两弹一星”元勋钱学森之子钱永刚教授，在演讲的最后让数字人“钱学森”与大家见面。当大屏幕上生动再现钱学森的音容笑貌时，全场观众情不自禁地热烈鼓掌，表达敬意。

钱学森是中国航天事业奠基人、国家杰出贡献科学家、“两弹一星”功勋奖章获得者。作为钱老唯一的儿子，钱永刚跟随父母回国时年仅7岁。如今，已近耄耋之年的他，在宣讲报告时饱含深情地回顾了父亲科技报国的一生。

1955年，钱学森回国后到东北参观。当时，我国工业基础薄弱，第一台汽车还没有造出来。在参观过程中，时任哈尔滨军事工程学院院长陈赓大将问他，中国人是否可以搞导弹？钱学森立即坚定地回答：“怎么不能造？外国人能搞，我们中国人为什么不能搞？中国人又不比外国人矮一截。”正是钱学森的这番话，为我国航天事业注入了强大的信心和动力，拉开了我国航天事业的序幕。

当时，有人提出应将重点放在发展航空、制造国产飞机上。但钱学森态度鲜明地主张优先研制中国自己的导弹。这一主张是钱学森基于当时国情与技术条件给出的最优解决方案。他认为，航天材料领域的问题难以在短期内解决，而导弹的关键技术却能够在短时间内实现突破。只有先解决我国的防空问题、筑牢国家安全防线，才能为航空事业的发展创造必要空间。

敢于冒险、勇于担当的魄力，在钱学森推动我国航天事业发展的历程中无数次得以展现。

钱永刚介绍，1971年3月我国第一枚洲际导弹“东风5号”遥测弹研制完成并运往发射基地，水平测试时多次出现异常振动。面对“打还是不打”的抉择，钱学森果断判断抖动不影响发射。当年9月10日，“东风5号”首次飞行试验成功，验证了他的判断及导弹总体设计方案的可行性。

1970年4月24日，我国第一颗人造地球卫星东方红一号卫星在酒泉卫星发射中心成功发射；1980年5月18日，“东风5号”首次向预定海域进行全程发射实验成功。这些重大成就的背后，都凝聚着钱学森在关键时刻的决断。

钱永刚说：“钱学森是一位敢于担当的科学家，他把国家和人民的利益看得高于一切，当国家和人民需要的时候，他义不容辞地站了出来，为国分忧。”

数字人“钱学森”向观众讲述了这样一段经历：1955年，当他准备从美国回国时，老师曾问他：“中国那么落后，你回去难道种苹果吗？”他毅然表示：“如果祖国需要我，我种苹果树也不是不可能。”

数字人“钱学森”还说，经过数代航天人的不懈努力，我们有了自己的火箭、空间站、探测器，外国人能做的，我们也做到了！

面对人生的每一次选择，钱学森都把国家放在第一位。钱永刚说，父亲注重言传身教，从来不讲什么大道理，作为子女，他们始终向父亲学习。现在，他坚持开展科学家精神宣讲，希望科学家精神能够薪火相传。（记者 雍 黎）

(责编：郝孟佳、李昉)