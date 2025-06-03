人民网北京6月3日电 （孔祥亮、王鑫）近日，化工行业“劳模工匠进校园”首场活动在江苏省常州工程职业技术学院举行，近500名师生现场聆听了劳模工匠的分享。活动以“匠心筑梦 技能强国”为主题，由全国总工会宣传教育部、中国能源化学地质工会、中国石油和化学工业联合会工会、化学工业职业技能鉴定指导中心共同主办。

活动现场，首届全国“红旗杯”班组长化工赛道第一名天津渤化化工发展有限公司POSM装置班组长袁伟康等7位劳模工匠分享了自己立足岗位、建功立业的成长历程和技能学习经验，生动展现了化工行业劳模工匠的时代风采和技能报国的决心，诠释了劳模精神、劳动精神和工匠精神。

现场互动环节中，围绕青年学生成长话题，劳模工匠耐心细致解答了青年学生的提问。他们表示，当前技术迭代升级迅速，技能成才前景广阔，青年学生要择一行爱一行、做一事终一生，要脚踏实地坚守工作岗位，不断学习突破创新，以劳模工匠为榜样，追求进步、追求卓越，成为新时代的追梦人、赶路人和奋斗者。

据悉，此次活动是全国总工会宣传教育部创新打造的“中国工人大思政课”系列活动之一，旨在通过组建“中国工人大思政课”专家名师库和培训一批劳模工匠宣讲骨干，全方位讲好党的创新理论，发挥劳模工匠的引领作用，更好引导全国广大职工群众和青年学生坚定不移听党话、矢志不渝跟党走。今年化工行业“劳模工匠进校园”和“劳模工匠助企行”活动还将在重庆和山东开展。

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