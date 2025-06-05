人民网北京6月5日电 （记者孙竞）日前，国家公园人才培养创新联盟成立大会在北京林业大学举行。会议启动“国家公园AI智能体架构”平台，并发起“国家公园全国青年学校”项目。

据介绍，该联盟由北京林业大学发起，联合高校、科研机构、国家公园管理机构和相关社会组织共同成立，旨在聚焦以国家公园为主体的自然保护地体系建设等前沿问题和重大需求，构建中国特色国家公园专业人才培养体系，推动学科交叉融合与优质资源共享，为国家公园事业输送高素质专业化创新型人才。

“国家公园AI智能体架构”平台将通过融合大数据与人工智能技术，服务国家公园的智慧管理、人才培养和科普服务等多元化需求。“国家公园全国青年学校”项目旨在培养具备跨学科视野的青年人才，推动智慧管理与生态保护，为国家公园事业储备青年力量。

北京林业大学副校长李雄表示，北京林业大学国家公园学院作为中国首家国家公园专业人才培养学院，已构建本硕博一体化人才培养体系，未来将以联盟成立为契机，进一步加强与各方的合作，构建更加开放、协同、高效的人才培养机制，推动中国国家公园人才的高质量发展。

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