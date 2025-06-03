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专家学者齐聚北外 共话人工智能时代外语学科建设

2025年06月03日14:26 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京6月3日电 （记者孙竞）近日，“技术赋能与人文坚守——生成式人工智能时代的外语学科建设暨外语人才发展高峰论坛2025”在北京外国语大学举办。来自北京大学、清华大学、浙江大学、复旦大学等高校的外国语言文学学科领域领军学者齐聚一堂，围绕人工智能技术对外语学科发展的机遇、挑战与应对路径展开深度对话。

北京外国语大学校长、党委副书记贾文键指出，面对生成式人工智能技术的迅猛发展，要做好四方面工作：一是构建智能协同的外语教育新生态，建立“教师+学生+AI”的协同教学模式；二是推动跨界融合的学科发展新范式，培养具备跨学科视野和创新能力的复合型人才；三是打造多元赋能的语言服务新平台，为提升中国国际话语权和文化软实力贡献力量；四是培育全球胜任的未来人才新模式，帮助学生在人工智能时代保持独特的人文价值和竞争优势。

浙江大学教授许钧提出，外语学科需守住初心，坚持外语为本不动摇、外语学科五大方向不动摇、分类特色发展不动摇、人文价值引领不动摇。上海外国语大学教授查明建认为，外语学科应积极拥抱并善于运用人工智能技术，以“新人文主义”理念深化外语学科五大方向的知识体系、学术体系、话语体系建设，开掘学科新的时代价值内涵。北京外国语大学教授文秋芳谈到，具有鲜明文化特色的语言表达方式可能因不符合AI主流算法而被系统性弱化，进而削弱全球语言的丰富性，危及语言作为文化身份认同核心载体的功能，因此需要构建多层次的语言多样性保护体系。

圆桌讨论环节，与会的专家学者围绕人工智能技术对外语教育的整体影响、教师数字素养提升的紧迫性、AI影响下的典型翻译错误，以及AI技术与课堂教学的融合方式等话题展开研讨。

据悉，本次活动由北京外国语大学主办、北京外国语大学高级翻译学院与教师发展中心联合承办。

(责编：李依环、熊旭)

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