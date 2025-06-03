舞台剧演职员合影。北京航空航天大学供图

人民网北京6月3日电 近日，北京航空航天大学原创大型心理舞台剧《欢迎来到蜜语村》上演。该剧创作源于北京航空航天大学教授李卫华开设的“戏剧与心理成长”团体辅导课。

据悉，作为课程负责人，李卫华带领来自多个学院的本科生和研究生，历经“即兴创作”“角色探索”“集体编剧”等课程环节，将课堂中涌现的关于成长困惑、价值追寻的思考，凝结成这部充满隐喻力量的心理舞台剧，搬上专业舞台。

该剧以“自主”和“觉察”为主题，以同学们身边的故事为素材，运用现实与想象交织的隐喻手法，结合戏剧治疗和心理剧的相关原理，启迪青年学生要在生活中正确对待竞争与压力。在戏剧呈现上，剧目首次将AI和纱幕技术应用于心理舞台剧，精心编排了众多既充满奇幻色彩又直击现实心理的情节。

记者了解到，北京航空航天大学长期深耕积极心理学导向的心理健康教育，实施“校园心理剧计划”。迄今为止，成功举办了八届“心故事、心舞台”校园心理剧大赛，排演心理短剧一百多部。同时该校还将戏剧融入课程体系，开设“戏剧与心理成长”团体辅导课。（李依环、实习生修初怡）

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