庆祝西南财经大学建校100周年大会举行。校方供图

人民网北京6月3日电 庆祝西南财经大学建校100周年大会1日在西南财经大学柳林校区体育馆举行，近3000名师生代表、校友和各界人士齐聚一堂，回首百年峥嵘岁月，共话未来发展蓝图。

记者了解到，西南财经大学始于1925年在上海创建的光华大学。建校百年来，名师云集、英才辈出，为国家经济建设和社会发展培养输送了20余万名优秀人才。

教育部党组成员、副部长徐青森表示，西南财经大学有着光荣的办学历史，建校百年来始终与国家民族同命运、与时代发展同进步，积累形成了“经世济民、孜孜以求”大学精神，为国家经济建设和社会发展输送了20余万名治国兴邦、奉献社会的优秀人才，成为国家金融、经济、管理等部门高水平人才培养的重要阵地。

西南财经大学党委书记赵建军表示，西南财经大学一百年的办学历史，是一部经世济民、孜孜以求的奋斗史，更是一部为党育人、为国育才的奋斗史，彰显了全体西财人“抢抓机遇、团结奋斗”的可贵品格，体现了西南财大“改革开放、创新发展”的无畏勇气，镌刻着西南财大“追求一流、成就卓著”的隽永篇章。

西南财经大学党委副书记、校长李永强表示，面向第二个百年新的赶考路，学校将践行立德树人初心，勇担财经报国使命，致力于建设一个名师荟萃、英才辈出，创新创造、自立自强，海纳百川、美美与共，科技人文、共生共荣的西财，在严谨治学、经世济民中追求卓越，加快建设财经特色鲜明的世界一流大学。

当天，西南财经大学百年校庆中外大学校长论坛、中国高等教育学会高等财经教育分会2025学术年会同期举办。33位大学管理者、专家学者围绕“数智化转型与世界高等教育创新发展”“数智化转型与高校人才培养模式创新”“中国式现代化与中国自主知识体系建构”三个议题开展对话。（李依环、实习生曹子味）

(责编：郝孟佳、熊旭)