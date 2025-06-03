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中国儿童中心举办庆祝“六一”国际儿童节主题游园活动

2025年06月03日15:35 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京6月3日电 （记者郝孟佳）“我答对3道健康知识题啦！”“妈妈，你知道在月亮上度过一天相当于地球上的多少天吗？今天院士爷爷说的我都记住啦”……5月31日至6月2日，中国儿童中心以“守护未来 共筑梦想”为主题，推出庆祝“六一”国际儿童节主题游园活动。20余项沉浸式活动分布在四大主题板块中，吸引众多家庭参与。

活动现场。中国儿童中心供图

活动现场。中国儿童中心供图

“思想引领润童心”板块围绕爱国主义、法治教育、文明礼仪、生态文明等主题，通过沉浸式场景和亲子互动，将社会主义核心价值观播撒进儿童心田。“健康生活护童心”板块涵盖婴幼儿照护、营养健康、运动健身等活动，鼓励儿童和家长树立“健康第一”理念，引导儿童提高健康素养，养成文明健康、绿色环保的生活方式。“关爱帮扶暖童心”板块通过爱心市集、家教咨询、家长志愿服务等方式，鼓励儿童和家长积极投身志愿服务，传递正能量，营造有温度的儿童成长环境。“亲子互动悦童心”板块以艺术创意、科技体验、传统文化等为载体，让孩子在游戏中学习、在体验中成长、在亲子互动中释放纯真天性。

活动期间，“一日小主编”活动将杂志编辑体验带进游园会，孩子们变身“小编辑”，在“封面我来选”“栏目我来创”中释放想象力，感受出版的魅力。

同时，“巧手童心 纸粽传情”非遗手工体验活动也同步开启，孩子们在折纸、绳编、漆扇中了解传统节日的文化内涵，体验中华文化之美。

此外，“院士爷爷陪你快乐过六一”慢直播活动同期举办，院士、科普达人与全国家庭云端互动。通过化学实验、生物仿生手工、月球车拼装等兼具权威性与趣味性的互动体验，让孩子们收获科技探索的快乐。

(责编：李依环、熊旭)

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