中国音乐学院作为国家“双一流”建设高校及北京市“高水平研究型大学”，始终紧扣时代脉搏，将服务国家文化战略与首都发展深度融入办学实践。学校以音乐为媒，创新打造“音乐厅里的思政课”等特色品牌，构建沉浸式思政育人新模式；同时，积极创作一批精品力作，以艺术精品奉献人民；依托“中国音·中国乐·中国年”等文化品牌，为北京全国文化中心建设注入新的活力……中国音乐学院正以实际行动奏响强国建设的新时代乐章，为文化惠民与中外文明交流互鉴贡献国音智慧与力量。

2024年春节前夕，中国音乐学院民族乐团在北京朝阳站、蓝色港湾、三里屯和侨福芳草地，上演多场“国乐快闪”。这是中国音乐学院“中国音·中国乐·中国年”新春文化品牌中的一项公共文化服务演出。自2024年创立该品牌以来，国音师生发挥专业优势，在2024年、2025年新春佳节期间，精心打造了线上线下音乐会、惠民演出、电视与网络直播音乐会、海外巡演等多种形式的高水平文化活动，将中华优秀传统音乐文化送入千家万户，获得了海内外广泛关注和高度赞誉。

线上音乐会：跨越时空的音乐之旅，“乐”动云端

“中国音·中国乐·中国年”新春文化品牌已连续两年在电视与各大网络平台推出新春线上音乐会。在音乐会上，中国音乐学院院长、著名指挥家李心草现场指挥，带领中国音乐学院交响乐团和中国音乐学院民族乐团，集结校内高水平优秀人才和海内外杰出校友，以丰富多彩的主题呈现多元的视听盛宴，将高水平音乐演出送入寻常百姓家，为新春佳节更添“年味儿”，也让更多人领略到传统节日的魅力与中华优秀传统文化的深厚底蕴。

“中国音·中国乐·中国年”2024年中国音乐学院新春线上音乐会上，院长李心草担任指挥

直播间里，观众也以极大的热情积极参与互动，表达对音乐会的赞赏与支持。广大网友一起在线上互送祝福、恭贺新春，呈现一场场别开生面的“云”端音乐盛宴。

“中国音·中国乐·中国年”2025年中国音乐学院新春线上音乐会

两年来，品牌活动受到来自海内外、国家主流媒体的广泛宣传和报道。2024年，“中国音·中国乐·中国年”新春线上音乐会通过三轮电视与网络直播，在“人民网+”客户端、北京广播电视台文艺频道、学习强国、央视频等平台触及千万观众。2025年，“中国音·中国乐·中国年”新春线上音乐会通过“人民网+”客户端、北京日报客户端、中国音乐学院官微视频号等平台播出，总观看量突破103万，阅读量达213万，点赞量超28.6万。新春线上音乐会的成功，不仅在于其艺术水准，更在于它打破了时空限制，让全国乃至全球观众共享中国音乐之美。新春线上音乐会既是中国音乐学院对中华文化的深情礼赞，也是服务首都文化建设、推动文化自信和创新发展的又一次成功展示。

惠民演出：音乐走进百姓家，温暖人心

2024年，“中国音·中国乐·中国年”品牌推出6场公共文化服务演出，致力于优秀传统音乐文化的传承、普及和推广，以多种形式的艺术实践服务北京“四个中心”功能建设，为传统佳节营造浓郁的节日气氛，惠民观演人数达数千人。活动策划充分考虑观众需求，不仅精心选取了《春节序曲》《喜洋洋》《百鸟朝凤》等观众耳熟能详的经典作品，还设置了互动环节，观众不仅能听，还能参与。

“中国音·中国乐·中国年”2024年北京朝阳站惠民演出

在品牌“端阳雅韵”的演出中，乐团演奏员担任导聆，向观众介绍曲目的乐器编制与背景故事，让观众在享受美妙旋律的同时了解更多国乐知识。不少观众反映，这是第一次观看跟传统节日有关的国乐音乐会，使即将到来的端午佳节味道更浓、更正。走进社区的演出形式，让传统音乐“活”了起来，成为百姓文化生活的一部分。

欧洲巡演：中国音乐扬帆出海，惊艳世界

2024年，“中国音·中国乐·中国年”品牌走出国门，中国音乐学院院长李心草带领校友们以“海外城市打卡送祝福”的方式为观众送上新春祝福。2025年，品牌开启欧洲巡演，院长李心草带领学校师生60余人，在14天的时间里，先后走进德国汉堡、杜塞尔多夫，比利时布鲁塞尔，奥地利蒂罗尔、维也纳，匈牙利布达佩斯等六座城市，在欧洲地标性音乐厅奏响中国民乐之声。

“中国音·中国乐·中国年”2025年欧洲巡演，德国杜塞尔多夫专场

这次欧洲巡演覆盖近2万人次，欧洲观众的反响热烈，充分体现了中国民族音乐的魅力与影响力。在汉堡易北爱乐音乐厅，演出现场座无虚席，观众热情高涨。演出结束后，全场自发起立鼓掌，掌声久久不息。国音师生组成的巡演团队还在德国汉堡、奥地利维也纳和匈牙利布达佩斯举办了三场民乐快闪活动，将中国民族乐器的旋律带入城市广场和地标建筑，引得路人纷纷驻足聆听。参演学生感慨：“看到那么多观众被我们的音乐吸引，眼中满是惊喜，我真切感受到中国音乐的魅力，也更加坚定了传承中华优秀传统文化的使命。”快闪活动让中国音乐在欧洲街头“活”了起来，提升了中国民族音乐的国际影响力。

“中国音·中国乐·中国年”2025年欧洲巡演德国汉堡专场，院长李心草担任指挥

欧洲巡演不仅是一场音乐展示，更是一次文化对话。巡演期间，中国驻比利时、奥地利、匈牙利大使，驻汉堡总领事，驻杜塞尔多夫代总领事分别出席了音乐会，对中国音乐学院的国际文化传播成果给予高度评价。奥地利古典钢琴大师鲁道夫·布赫宾德表示：“中国民族音乐引人入胜，激动人心，对我来说是一个全新的世界！”维也纳州议会议长恩斯特·沃勒也高度评价演出，称赞道：“这场音乐会简直太棒了！精彩绝伦！中国传统文化在这里生根发芽，是一件令人欣慰的喜事。多年来，维也纳庆祝中国新春的活动规模不断扩大，今天的音乐会座无虚席，更是这一切的明证。”

中国音乐学院“中国音·中国乐·中国年”新春文化品牌以音乐为媒，连接古今中外。在线上，它让经典旋律传遍大江南北；在北京，它让传统音乐走进百姓生活；在海外，它让中国声音回荡世界舞台。这一品牌的成功实践，展现了中国音乐学院服务首都文化建设、弘扬中华优秀传统文化的使命担当，也为新时代中国音乐的发展提供了生动范例。未来，“中国音·中国乐·中国年”新春文化品牌将继续奏响时代强音，为文化惠民与文化交流贡献更多力量。

作者：亓梦婕（中国音乐学院艺术实践中心主任助理、办公室主任）

胡美玲（中国音乐学院党委宣传部新闻宣传科科长）

易思嘉（中国音乐学院艺术实践中心宣传专员）

(责编：李昉、熊旭)