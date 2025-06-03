中国音乐学院作为国家“双一流”建设高校及北京市“高水平研究型大学”，始终紧扣时代脉搏，将服务国家文化战略与首都发展深度融入办学实践。学校以音乐为媒，创新打造“音乐厅里的思政课”等特色品牌，构建沉浸式思政育人新模式；同时，积极创作一批精品力作，以艺术精品奉献人民；依托“中国音·中国乐·中国年”等文化品牌，为北京全国文化中心建设注入新的活力……中国音乐学院正以实际行动奏响强国建设的新时代乐章，为文化惠民与中外文明交流互鉴贡献国音智慧与力量。

中国音乐学院

中国音乐学院始建于1964年，被誉为“中国音乐家的摇篮”“中国音乐的殿堂”。作为国家“双一流”建设院校、北京市“高水平研究型大学”及“全球音乐教育联盟”秘书处所在地，学校始终坚持党的领导与社会主义办学方向，坚持用党的创新理论铸魂育人，坚守弘扬中华优秀传统音乐文化、发展社会主义民族新音乐的办学初心，致力于打造中国特色世界一流高等音乐学府。

学校坚持“以人民为中心”的艺术创作导向，将专业优势转化为服务国家文化战略和首都发展的强大动力。通过“音乐厅里的思政课”等创新形式，将思政教育与艺术实践深度融合，荣获多项国家和省部级荣誉，更在2024年度以革命文物为主题的“大思政课”优质资源建设中脱颖而出，被评为精品项目。这一系列举措不仅丰富了思政教育的内涵与形式，也为学生提供了沉浸式、体验式的学习平台，有效推动了艺术院校思政课教学的创新与发展。

在艺术创演方面，学校积极打造精品力作，服务社会。《中国经典民族歌剧荟萃》入选“大戏看北京”2024展演季，展现了中国音乐文化的魅力；大型多媒体合唱剧《聂耳的歌》作为市级“‘沉浸式’大思政课”专场，以生动的艺术形式传递了聂耳的爱国精神。这些作品不仅丰富了人民群众的精神文化生活，也为北京推进“演艺之都”建设、擦亮“大戏看北京”文化名片贡献了国音力量。

大型多媒体合唱剧《聂耳的歌》

学校积极响应国家号召，发挥音乐专业优势，组织师生积极参与重大活动志愿服务保障工作。在庆祝中华人民共和国成立70周年、庆祝中国共产党成立100周年、北京2022年冬奥会和冬残奥会等重大活动中，学校师生以精湛的技艺和饱满的热情，书写了属于国音的奉献篇章。此外，学校还通过参演庆祝中俄建交75周年专场音乐会、第三届“一带一路”国际合作高峰论坛《丝路同行》文艺演出等活动，向世界展示了中国音乐的独特魅力，促进了中外文明的交流互鉴。

中国音乐学院志愿者圆满完成北京2022年冬奥会和冬残奥会各项志愿服务工作

中国音乐学院师生参加第三届“一带一路”国际合作高峰论坛《丝路同行》文艺演出

中国音乐学院注重引导青年学子参与社会实践与志愿服务，将青春融入国家发展。在“‘京’彩文化·青春绽放”行动计划、北京高校师生服务新时代首都发展“双百行动计划”等活动中，国音学子围绕乡村支教、理论宣讲、志愿服务、非遗采风、文化传承等领域开展丰富多彩的实践。同时，学校不断拓展青年志愿服务项目，打造了“劳动服务”“敬老夕阳”“美育帮扶”等志愿品牌活动，引导青年学子在实践中增长才干、锤炼品格。

展望未来，中国音乐学院将紧密围绕党和国家发展战略及首都发展大局，以更高远的历史站位、更宽广的国际视野和更深邃的战略眼光，奋力答好“强国建设、国音何为”的时代答卷，为推动社会主义文化强国、教育强国建设贡献国音力量。

作者：李杲昕（中国音乐学院党委宣传部副部长）

(责编：李昉、熊旭)