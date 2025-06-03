中国音乐学院作为国家“双一流”建设高校及北京市“高水平研究型大学”，始终紧扣时代脉搏，将服务国家文化战略与首都发展深度融入办学实践。学校以音乐为媒，创新打造“音乐厅里的思政课”等特色品牌，构建沉浸式思政育人新模式；同时，积极创作一批精品力作，以艺术精品奉献人民；依托“中国音·中国乐·中国年”等文化品牌，为北京全国文化中心建设注入新的活力……中国音乐学院正以实际行动奏响强国建设的新时代乐章，为文化惠民与中外文明交流互鉴贡献国音智慧与力量。

中国音乐学院声乐歌剧系以传承红色基因、弘扬中国精神为使命，着力打造“歌声中的红色记忆”实践品牌，通过党建与专业深度融合、艺术与思政有机联动，将“为人民而歌”的理念贯穿艺术实践全过程。近3年来，声乐歌剧系师生开展了丰富的学习实践、国情观察、公益演出等活动，将红色旋律唱响首都大地，直接参与师生2000人次，受益群众逾6.8万人次，构建起艺术服务人民、专业回馈社会的立体化实践体系，用美好的歌声传递了新时代首都发展的光明图景。

让红色信仰在歌声中生根

“没有共产党就没有新中国，共产党辛劳为民族，共产党他一心救中国……”2025年4月4日清明节当天，中国人民革命军事博物馆内，《没有共产党就没有新中国》的嘹亮歌声响彻展厅。在这里，中国音乐学院声乐歌剧系师生举办快闪音乐会，呈现了一堂跨越时空的沉浸式“艺术思政课”，吸引了超3000名观众驻足欣赏。这场活动不仅是声乐歌剧系党建引领专业实践的缩影，更是其发挥艺术院校特色优势、服务新时代首都文化建设的生动注脚。

2025年4月4日，声乐歌剧系师生在军事博物馆举办快闪音乐会

“音乐党课不仅是艺术实践，更是信仰的传递。”声乐歌剧系党总支书记祁占平在活动后感慨道。近年来，系党总支以“歌声中的红色记忆”为主线，将党建与专业建设深度融合，构建起“日常浸润、主题活动、社会服务”三位一体的红色育人体系。2024年，声乐歌剧系与中央戏剧学院歌剧系联合举办的“红韵艺心，歌映百年”音乐会，精选百年党史中的经典作品，以“音乐党课”形式串联起党的光辉历程；2025年清明节在军事博物馆的快闪活动，通过《映山红》《游击队歌》等曲目，让观众在革命文物前感受红色精神的磅礴力量。同时，师生们也在演绎经典中追溯党史，在歌声中筑牢初心。

2024年5月15日，声乐歌剧系学生会携手首都师范大学音乐学院学生会成功举办“和声共融，声启未来”联合实践音乐会

“每首红歌背后都是一段鲜活的历史，唱的是旋律，传的是信仰。”在党建联合活动中，共建支部党委宣传部部长吴哲这样告诉同学们。声乐歌剧系通过有组织的艺术实践，推动学生在专业成长中厚植家国情怀。学生党支部书记石青在参与活动后表示：“舞台不仅是表演的场所，更是传递信仰的阵地。”学生党员刘清儿在总结中写道：“每一次演出都是一次精神洗礼，让我更加明确作为艺术工作者的社会责任。” 系党总支副书记屈丽芳深刻体会到，红色文艺实践既是专业淬火，更是铸魂育人，点燃了新时代青年的精神火炬。

以艺术之力滋养首都城市文化

知名歌唱家、声乐歌剧系主任吴碧霞经常教导同学们：“文艺要扎根人民，服务人民。声乐歌剧系人才培养和学科建设的重要使命，是用专业服务社会。”2024年，师生赴华润有巢社区举办了2场“传承经典，筑梦未来”青春音乐会，为居民带来高水准的艺术享受。活动前，系党总支组织学生专场调研社区居民群体的音乐偏好，最终选定《往日时光》《不忘初心》《天路》《向云端》《梨花又开放》等多首脍炙人口的曲目。社区负责人表示：“这样的活动不仅丰富了居民文化生活，更拉近了高校与群众的距离。”

依托专业优势，声乐歌剧系师生将舞台延伸至社区、军营、科研院所，用歌声回应首都群众的精神文化需求。2024年，他们走进中国科学院献唱，以音乐礼赞科技工作者；在钓鱼台国宾馆为武警官兵举办艺术课堂和慰问演出，用艺术传递强军信念。此外，师生们连续10年赴北京多家养老院开展“歌声暖夕阳”公益演出，将敬老传统与美育实践相结合，并形成常态化志愿服务品牌，培育扎根百姓、服务社会的责任担当。

2024年10月26日，声乐歌剧系“十月敬老行，金秋温情暖”主题敬老志愿服务活动

2025年5月17日，声乐歌剧系党总支助力2025全国助残日金羽翼融合艺术节

让经典旋律焕发时代生命力

声乐歌剧系打破“台上演、台下听”的固有模式，将音乐会转化为互动式思政课堂。在颐和园爱国主义教育基地举办的“厚植爱国情怀，赓续红色血脉”快闪活动上，观众与演员共唱《歌唱祖国》，形成“千人同唱”的震撼场景；在亚运村街道“红色旋律，奋进亚韵”活动中，红歌演唱与红歌中的党史宣讲交织，街道工作人员反馈：“这种形式能让年轻人更主动地了解党史，传承社会主义核心价值观，效果远超传统宣讲。”

“传统需要传承，更需要创新。”声乐歌剧系副主任容世杰在音乐会策划会上讲道。2025年的军事博物馆快闪活动进一步升级服务形式，音乐会创新采用“移动式多声部走位”，让《八月桂花遍地开》的歌声随观众流动；黎族民歌元素融入《万泉河水清又清》，展现红色经典的多元魅力。活动结束后，一位老人激动地握住参演学生的手说道：“这些歌曲让我想起年轻时的岁月，你们用铿锵的歌声延续了红色血脉！”

2024年6月25日，声乐歌剧系学生参与“红色旋律·奋进亚韵”亚运村街道庆祝中国共产党成立103周年主题党日活动

2025年5月1日，军事博物馆内人头攒动，声乐歌剧系师生再度献唱展厅观众。通过精心编排的曲目、更具感染力的舞台演绎以及充满张力的歌声，师生们以音乐礼赞劳动者、致敬奋斗者，为首都“红色大馆”注入蓬勃的青春气息。活动现场，12首经典红色歌曲串联起跨越时空的精神对话：《英雄赞歌》《强军战歌》的激昂旋律与抗美援朝展区的功勋战机交相辉映，《军港之夜》的悠扬曲调则与海军装备展区的舰船模型遥相呼应。观众或驻足聆听《弹起我心爱的土琵琶》，或轻声跟唱《天边有颗闪亮的星》，或举起手机记录动人瞬间。活动最后，3000余名现场观众共同演唱《歌唱祖国》，爱国情怀与时代旋律在此刻共振云霄。一位带孩子参观的母亲感慨道：“孩子刚看完新时代成就展，现在跟着《灯火里的中国》哼唱，仿佛触摸到了‘这盛世如您所愿’的深意。”一位青年观众也感叹：“这种沉浸式体验让我对红色文化的理解更加深刻。”活动结束后，军事博物馆宣传教育室负责人高度评价：“‘艺术+文博’的形式，让革命教育真正入脑入心。”

中国音乐学院党委书记王旭东指出：“文艺工作者要树牢人民文艺观，坚持以人民为中心的创作导向，创作讴歌人民、深入人民、体现人民情感的优秀作品。”声乐歌剧系以党建为引领，以音乐为载体，探索出一条“红色文化传承、专业实践创新、社会服务赋能”的融合发展路径，为北京全国文化中心建设注入青春活力。

作者：祁占平（中国音乐学院声乐歌剧系党总支书记）

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