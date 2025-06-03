北京印刷学院办学始于1958年文化部建立的文化学院，学校以“传承弘扬印刷文明 创新发展出版文化”为使命，经过67年的建设和发展，现已成为在出版与传播、印刷与包装、设计与艺术三个领域具有明显优势，国内唯一以出版为学科专业特色、为出版传媒全产业链培养人才的高水平特色型院校。2024年，学校获批博士授权单位和出版专业博士学位授权点，锚定“建设中国特色国际知名出版大学”奋斗目标，开启服务文化强国、出版强国建设新征程。

出版业的创新发展，需要理论的指导和学术的支撑。2023年底，中宣部、教育部印发《关于推进出版学科专业共建工作的实施意见》，强调加快构建中国特色出版学科专业自主知识体系。作为国内唯一以出版为鲜明学科特色的高水平特色型院校和首批全国共建出版学院高校之一，北京印刷学院以出版行业和首都发展的现实需求为出发点，构建中国特色出版学科体系，助力文化强国、出版强国建设。

北京高校新兴交叉学科平台研讨会暨出版学交叉学科平台建设论坛在北京印刷学院举办

“当前，全面推进强国建设新征程已经开启，出版业在国家文化建设中发挥重要作用，面临十分难得的发展机遇，也肩负着更加重要的文化使命。”北京印刷学院党委书记张鑫说，“作为以‘认真作好出版工作’为办学初心，以‘传承弘扬印刷文明 创新发展出版文化’为责任使命的行业特色高校，北京印刷学院以建强出版学科、培养创新复合型时代新人、提升文化创新服务能力，书写‘强国建设 北印何为’时代答卷。”

多学科交叉融合建设出版学科矩阵

中国特色出版学科怎么建？北京印刷学院党委立足学校深耕行业、扎根首都、文化报国的办学实际和办学使命，贯通政产学研用，推进“人才链、产业链、创新链”深度融合，打造多学科交叉融合的出版学科矩阵。

学校举办出版教育国际高峰论坛

学校以出版学科为核心，以新闻传播学、设计学、轻工技术与工程等高精尖学科及优势特色学科为重点支撑，围绕出版技术、出版艺术、出版管理三个领域，形成出版理论与历史、出版编辑、数字出版、版权保护与运营、出版管理、出版技术与应用、出版美学七大学科方向，建设“出版+”学科生态体系。

“北京印刷学院出版学科建设体现出全、强、特、新的显著特点。”学校研究生院常务副院长王巍谈道，“学科专业覆盖出版全产业链，博士、硕士学位点，全部聚焦出版，可以说形成了‘举校作出版’工作格局，设置国际出版等特色研究方向，多维赋能推进‘出版+’特色发展。”

学校坚持校内外协同、多学科交叉，打造“出版家”领衔师资队伍。与中国出版协会共建出版学院，先后聘请时任韬奋基金会理事长聂震宁、中国出版协会副理事长李朋义担任出版学院院长，聘请中国编辑学会会长郝振省、中国出版传媒股份有限公司原总经理李岩等行业专家担任兼职教授，培育校内高层次人才，多名教师在国际标准化组织、行业协会等学术团体中担任要职。高素质人才队伍为出版学科建设提供保障和支撑。

以学科平台建设为抓手提升文化创新服务能力

围绕服务国家出版强国建设、服务北京全国文化中心建设任务，学校规划了“出版企业内容导向与社会责任管理体系研究”“面向艺科融合拔尖人才培养的出版美学高精尖学科平台建设”“面向文化安全的国产高端出版物印刷装备数字化研发平台”项目，建设一流科研创新平台。

师生团队荣膺德国IF设计奖金奖 创新实力闪耀国际舞台

以出版美学高精尖学科平台建设项目为例，该项目以“美学”为龙头，以“文学”“工学”为两翼，建设融合传统出版与数字出版的出版物设计与研究平台、建设出版美学数据库、构建具有中国特色、中国风格、中国气派出版美学学术高地，着力解决出版物设计模式化、美学评判标准缺失、中国风格不突出等问题，增强出版物精品供给能力，满足人民日益增长的学习阅读需求和审美需求。

近年来，出版美学学科方向下的出版物设计与艺术中心、国家视觉形象与品牌设计中心，圆满完成庆祝中华人民共和国成立70周年大会、庆祝中国共产党成立100周年大会、北京2022年冬奥会和冬残奥会重要设计任务，完成中国共产党与世界政党高层对话会视觉形象系统设计、北京大运河博物馆馆徽及视觉形象系统设计、北京中轴线基金会标志、海报及中轴线地铁专列、北京国际演艺博览会视觉形象等系列设计。具有代表性的书籍设计作品入选“第十四届全国美术展览·进京作品”，荣获“中国包装之星”创意奖一等奖等奖项，多本童书入选国家项目“儿童图画书创作100”作品展览。

师生团队为《未来讲堂——讲述优秀共产党员的故事》创作百幅插图

“立足出版美学拓展学科方向，具有很好的视野和发展空间。”学校设计艺术学院院长张晓东谈到，“面对快速变化的媒介环境，出版美学研究与设计创新实践需要跳出固有的框架，积极拥抱新技术、新媒介，探索与出版产业的深度融合路径。但是不管设计专业的外延如何拓展，都必须坚守‘与时代同行，与人民同心’内涵。”

本硕博贯通培养中国出版时代新人

高校的根本任务在于立德树人。2024年成功获批出版专业博士学位授权点后，学校人才培养实现了本硕博贯通，通过构建交叉融合的“出版+”教育体系，强化思政铸魂，深化文化育人，多维赋能培养“未来出版家”。

围绕出版人才培养的核心素质和基本素养，学校深入开展“红色出版、红色印刷、红色设计”教育，打造“读好书、编好书、印好书、传好书”“以书载道”特色思政工作模式，构建“三全育人改革、党建组织引领、特色思政育人、课程同向同行、重大活动聚力”五维一体红色文化育人体系。2023年9月，“大国出版”思政公开课开讲，中国出版协会副理事长、学校出版学院院长李朋义讲授“坚持守正创新，建设文化强国”第一课。

“大国出版”思政公开课现场

“新时代中国出版传媒人才要有坚定的政治信仰、深厚的专业素养，要坚守中华文化立场，担当出版强国使命。”北京印刷学院马克思主义学院党总支书记高杨文指出，“《大国出版》思政公开课通过理论教学和实践教学，帮助学生真正弄明白为什么作出版、作什么样的出版，增强学生的文化自信和行业认同，服务推动文化传承发展。”

面临人工智能机遇与挑战，刷新人才培养理念、提升教育教学质量成为亟待解决的问题。学校引进有计算机专业背景的年轻教师，组建教学团队，对原有课程进行修订，对人才培养方案进行升级。

“时代在发展，行业在变革，市场需要的是懂新技术的出版人才。”学校出版学院年轻教师田宗霖介绍，课纲修订增加了人工智能技术应用于内容创作、辅助编码制作电子书等章节，引导学生把精力用在出版前沿领域。同时，新版数字出版专业的人才培养方案也嵌入了一些侧重数据分析、人工智能与出版流程相结合的课程，顺应数智化时代潮流，培养既有前瞻视野又有扎实技能的创新复合型中国出版时代新人。

学校2024-2025学年春季学期数智学院AI产业实践课校企合作课程

党的二十届三中全会对深化教育、科技、人才体制机制一体改革进行了战略部署。学校党委副书记、院长田忠利表示，“要认真贯彻落实高等教育分类发展要求，坚持‘内涵式特色化高质量发展’强校兴校之路，扎实推进中国特色国际知名出版大学建设，努力以教育之力为文化强国、出版强国建设贡献北印智慧和力量。”

作者：王新营 慈妍妮（北京印刷学院）

(责编：李昉、熊旭)