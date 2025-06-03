北京印刷学院办学始于1958年文化部建立的文化学院，学校以“传承弘扬印刷文明 创新发展出版文化”为使命，经过67年的建设和发展，现已成为在出版与传播、印刷与包装、设计与艺术三个领域具有明显优势，国内唯一以出版为学科专业特色、为出版传媒全产业链培养人才的高水平特色型院校。2024年，学校获批博士授权单位和出版专业博士学位授权点，锚定“建设中国特色国际知名出版大学”奋斗目标，开启服务文化强国、出版强国建设新征程。

2025年4月9日，在第30个世界读书日到来、中国第四届全民阅读大会召开之际，北京印刷学院以“书”载道读书月暨大中小学思政教育一体化建设推进活动举办。这已经是学校连续第16年举办读书月活动。

近年来，学校以书香校园引领阅读潮流，服务“书香京城”建设。学校党委书记张鑫表示，“学校办学源于文化、兴于印刷、强于出版。担当‘为人民出好书’责任使命，学校以‘书’载道提升思想引领力，以‘书’育人锻造书香文化品牌，以‘书’聚力融入书香京城建设，助力形成爱读书、读好书、善读书良好社会风尚。”

作为国内唯一以出版为学科专业特色、为出版传媒全产业链培养人才的高水平特色型院校，学校围绕人才培养核心素质，探索形成了“以‘书’载道 以文化人”特色思政工作模式，夯实人才培养政治思想文化根基。

书香校园 共享阅读：实施“四书”育人提升思政引领力

读书承载着中国人的家国梦，融入中华民族的文化血脉。对于具有鲜明意识形态属性和文化属性的出版传媒行业特色高校，读好书是北京印刷学院人才培养的起点，做好书是衡量学校人才培养的标尺。学校坚持在“读好书、编好书、印好书、传好书”的“四书”教育中坚定师生理想信念，涵养师生人文精神，增强师生行业认同，帮助学生做好人生的第一本书。

“魏志刚教授红色教育教材研究室”揭牌

今年的读书月启动仪式上，96岁的魏志刚老教授捐赠了新中国成立前的红色教育教材，包括商务印书馆1906年版国文课本、陕甘宁边区1944年版抗战小学课本、东北书店1949年版《毛泽东选集》等300余本珍贵版本。魏老先生说：“红色经典是精神的传导，为我们提供不懈奋斗的不竭动力。我把收藏的红色教育教材捐赠给学校，用于开展红色出版文献的收藏、展示、研究等工作。希望师生传承红色基因，赓续红色出版血脉。”

魏志刚教授为学生进行《西行漫记》红色经典读书分享

毕昇书坊是建在校园内的实体书店。2025年4月23日，全国政协文化文史和学习委员会新闻出版界委员走进毕昇书坊开展研学活动。全国政协委员、中国出版集团有限公司原党组成员李岩谈道，“全民阅读，离不开优质阅读内容的供给。我们这些出版人的任务就是出版更多的精品图书，不断满足人民群众高品质的阅读需求。”

前辈学者和行业大咖的真知灼见，不断在北京印刷学院同学心中产生共振和共鸣。

书香致远 阅行合一：推进大中小学思政教育一体化建设

落实《全国青少年学生读书行动实施方案》《北京市青少年学生读书行动实施方案》，深化“以书载道”特色思政品牌，学校以“书”为载体，以“阅读”为联结，推进大中小学思政教育一体化建设。

“读好书、善读书是终身课题，每个学段的青少年都要在阅读中汲取智慧和力量。”学校马克思主义学院院长房宏婷说，“我们在做好学校师生阅读的同时，带动所联系中小学的书香校园建设，优势互补，协同育人。”

举办“领悟韬奋精神 笃志出版报国”青春读书会

北京印刷学院发挥学科特色优势，组建研究团队，启动“大中小学生阅读状况调研”，精准施策提升学生阅读兴趣和阅读能力；发挥人才优势，推动教师一体化培训、教学一体化互动，把阅读融入学科教学，推进全学科阅读；发挥资源优势，构建校内校外、课前课后、线上线下等多样化、个性化阅读供给；发挥行业优势，组织学生走进文化单位、出版企业，体验书籍印刷出版全流程，把读书活动与科学探究、实践体验等紧密结合，引导学生坚定文化自信。

在以“书”推进大中小学思政教育一体化建设的过程中，学校和相关中小学学校打造了“好书共读 阅行合一”阅读品牌，成立了“红领巾校外阅读实践基地”，分层开展特色阅读活动。北京印刷学院附属小学校长马静表示，“‘印记多彩童年 刷亮幸福人生’读书活动开展以来，我们以‘读’践行，以‘道’育人，同时，推动阅读活动由学生向家长延伸，以亲子共读的形式让阅读走向社会。”

书香京彩 阅见未来：服务全民阅读和“书香京城”建设

近期，由北京市大兴区委宣传部、大兴区团委联合主办，北京印刷学院出版学院承办的“悦读书?越兴运”文化创意市集暨“耕以济世 读以传家”主题读书会在大兴区永定公园举行，吸引了广大市民和青少年参与。活动展示了竹木简、卷轴装、龙鳞装、线装书、立体书等特型图书，并开展书签题词、集章打卡等互动活动。新闻传播学院魏超教授在读书会作了“耕以济世 读以传家”主题讲座。

“悦读书·越兴运”文化创意市集

“悦读书·越兴运”文化创意市集是学校服务全民阅读和“书香京城”建设的活动之一。长期以来，学校以一流出版学科建设、科技创新能力和出版新人培养，服务出版业高质量发展，为全民阅读提供优质出版产品。

学校与北京出版集团合作，开发“书香京城——全民阅读数字平台（一期）”，在北京报国寺“旧书新知·读书报国”古旧书市开展图书营销，“为旧书添新力，赋旧书予新意”。参与此项活动的经济管理学院研究生赵伯麟说，“数字媒体赋能，我们在报国寺书市现场直播，践行出版物融媒体运营，感受到了传承与创新的力量。”

师生走进通州区乡镇调研，服务“书香副中心”全民阅读活动

学校出版学院积极助力通州区全民阅读，开展“‘大家小家’来通读”系列读书活动。深入通州区乡镇进行调研，形成5份特色调研报告，举办22场主题阅读活动，营造书香社会氛围，赋能新时代文明实践。该项目负责人、出版学院副教授范继忠说，“‘大家小家’来通读以阅读文明推动了乡村振兴。今年，我们将整合‘文明小书’创新实践与运河文脉挖掘工程，通过民宿阅读空间建设、青年文明创作、文脉传承宣讲三大抓手，深度参与新时代文明实践与乡村振兴、运河文化传承与创新融合。”

阅读新时代，奋进新征程。北京印刷学院充分认识阅读对于精神文明建设和时代新人培育的重要意义，深入挖掘文化基因，深化全民阅读理论研究和实践探索，大力弘扬“读好书”的优良传统，以“书香校园”引领“书香社会”文明风尚，书写服务“书香京城”建设的新篇章。

作者：王新营 慈妍妮（北京印刷学院）

(责编：李昉、熊旭)