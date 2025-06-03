北京印刷学院办学始于1958年文化部建立的文化学院，学校以“传承弘扬印刷文明 创新发展出版文化”为使命，经过67年的建设和发展，现已成为在出版与传播、印刷与包装、设计与艺术三个领域具有明显优势，国内唯一以出版为学科专业特色、为出版传媒全产业链培养人才的高水平特色型院校。2024年，学校获批博士授权单位和出版专业博士学位授权点，锚定“建设中国特色国际知名出版大学”奋斗目标，开启服务文化强国、出版强国建设新征程。

北京印刷学院坚守“认真作好出版工作”办学初心，弘扬“守正出新 笃志敏行”校训精神，探索形成“内涵式特色化高质量发展”强校兴校之路，围绕北京“四个中心”功能建设以及出版印刷产业融合发展，开展系列科技攻关、创意设计和决策咨询研究，荣获国家科技进步奖二等奖等多项荣誉，创作一批服务国家重大活动的高水平文创作品，取得一批彰显特色、服务行业和首都的研究成果，担当起行业振兴、文化传承发展的使命责任。

北京印刷学院综合楼

学校坚持深耕行业，提升科技创新能力，服务智媒化语境下首都出版业融合发展。发挥首批共建出版学院高校优势，建设一流出版学科。学校连续3年入选中宣部“出版智库高质量建设计划”重点培育机构，形成系列高质量研究报告和咨询报告。学校连续举办2届出版教育国际高峰论坛会议，并在今年6月举办第三届且成立国际出版教育联盟，助力出版“走出去”战略。学校与方正集团联合研发“出版领域PubGPT专业模型”，应用于人工智能审校，引领行业发展潮流。

北京印刷学院校园内的“校训”景观

北京印刷学院发挥“创意设计 艺工融合”办学优势，先后圆满完成庆祝中华人民共和国成立70周年大会、庆祝中国共产党成立100周年大会、北京2022年冬奥会和冬残奥会重要设计任务，完成中国共产党与世界政党高层对话会视觉形象系统设计、北京大运河博物馆馆徽及视觉形象系统设计、北京中轴线基金会标志海报设计及中轴线地铁专列、北京国际演艺博览会视觉形象等系列设计。学校出版物设计艺术研究中心，致力于中华传统装帧美学、红色出版物装帧设计、跨媒介融合出版物设计研究和实践，完成国家重大活动设计、重要图书制作，以“文化+科技”服务北京全国文化中心建设。

北京印刷学院校园内的“四书”景观

北京印刷学院的校园文化景观

学校深度参与“‘京’彩文化·青春绽放”行动计划，为首都文化建设注入青春活力。师生文创作品“铜坐龙榫卯结构装配潮玩”产生广泛社会影响，推动文物“活”起来，赓续中华文脉。围绕深化全民阅读国家战略和“书香京城”建设，学校始终以“书”作为贯通文化使命的重要载体，全面推进“书香校园”建设，“以书载道”推进大中小学思政教育一体化建设，与北京市通州区委宣传部、大兴区委宣传部合作，打造“‘大家小家’来通读”“兴享阅读”文化品牌，深入开展全民阅读活动，营造“爱读书 读好书 善读书”的良好社会风尚，助力文化强国建设。

作者：王新营 慈妍妮（北京印刷学院）

(责编：李昉、熊旭)