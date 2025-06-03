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北京高校服务新时代首都发展特别报道 | 北京工商大学：在京郊沃土播撒科技创新的种子

2025年06月03日09:53 | 来源：前线
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北京工商大学作为全国高校食品学科第一梯队成员，胸怀“国之大者”，关注“民生小事”。从解决“吃饱”的基本诉求，到满足“吃得健康”的品质追求，再到探索“吃得幸福”的无限可能，这所拥有近75年食品研究积淀的高校，在人才培养、学科建设、科研创新和社会服务等方面持续发力，为首都构筑食品安全防线、提升市民健康福祉，持续提供更高水平、更高质量的专业支撑与智慧方案。

“裕酿新途、同心共建——科技赋能助力乡村产业融合”实践团工作照

2024年7月，北京工商大学“裕酿新途、同心共建——科技赋能助力乡村产业融合”实践团走进了平谷区大华山镇小峪子村，开展科技赋能乡村产业行动。在食品与健康学院和当地政府的协同支持下，实践团聚焦平谷大桃产业升级需求，充分发挥自身专业优势，将实验室里的先进技术带到了田间地头。

当桃子遇上酒

当桃子遇上酒，会产生怎样的化学反应？实践团指导老师孟楠介绍说：“平谷大桃是北京的特色农产品，以平谷桃为原料研发桃子酒的工作是2020年开始的。”

“平谷大桃”是北京叫得响的特色农产品之一，个大、色艳、味浓、超甜，每年上市时节都受到追捧。但“光鲜”背后隐藏着当地政府和农户的困惑：平谷大桃产业附加价值其实并不高，比如说上市时间集中，货架期短，深加工产品种类又少……实践团队敏锐地抓住了这些关键问题，希望将专业技术和产业需求相结合，通过探索研发桃子酒制作工艺，为助力北京乡村振兴献上良策。

以平谷区“千人百村”大学生社会实践活动为契机，学校和镇政府建立起联系，双方一拍即合，达成了对平谷大桃进行深加工技术研发的合作意向，并在2024年落地。

    如何让平谷大桃产业跳出传统模式？大华山镇提供桃子作原料，北工商酿酒团队把握核心技术，双方开始通过“乡镇供桃+学校出技”的协作模式共酿佳酒，最先研发出的是桃子发酵酒、桃子烈酒和无醇桃酒3款样品。有了一定基础，实践团又启动了大桃果酒酿造项目。

实践团成员制作桃酒

在技术落地平谷过程中，实践团队遇到一个坎儿——实验室的理论与田间地头的实际“水土不服”。他们在大华山镇一家停工的白酒厂里，利用可用设备临时搭建起实验室开展实验。实践团领队王硕回忆当时的场景颇为感慨：“第一锅实验酒混浊得像泥水，还带着一股酸馊味儿。顺子大叔的调侃‘不是做酒嘛，咋一股子醋味儿呢’让我们既尴尬又着急。”接二连三的问题，让实践团队的同学们百思不得其解，接连不断的失败，几乎让他们迷失了方向。即使这样，也没有一个人说放弃，师生在反复交流实践中探索新思路，后来在镇政府的帮助下，解决了设备问题，最终成功酿出了桃子发酵酒，这让实践团里的每个人都兴奋不已。目前，市场上的桃子酒多以配制酒（经过调味的酒）为主，实践团采用桃子为原料直接做酒，不进行调味，最大程度地保留了桃子的风味。

“余味虽苦，终有回甘”。实践团脚踏实地钻研技术，最终结合专业知识，实现了桃子发酵酒和高度酒的技术突破。“虽然经历过困难，但是值得。”王硕说。

用好桃酿好酒

“升级大桃产业，让农民的钱包鼓起来！”起初，实践团是抱着助力乡村振兴的愿景走进大华山镇的，酿酒工程专业实践团与小峪子村党支部成员一起，对全面助力乡村振兴展开了深入讨论。他们在大华山镇进行社会调研，了解当地农业的实际情况及大桃产业遇到的困难。当地桃酒存在纯度不高、口感不佳、种类较少等问题。于是，实践团党支部成员结合所学，针对不同桃子进行分类实验，筛选出最适合酿造桃酒的原料，从源头保证桃酒的品质。在很多企业或地区用次级果（外形不好的果子）酿酒以提高收益时，镇政府赞同并支持实践团的做法，主动提出“用好桃酿好酒，打造平谷桃酒品牌，这点让我们很兴奋”，实践团指导教师孟楠谈到。

“裕酿新途、同心共建﹣﹣科技赋能助力乡村产业融合”实践团合影

具有地方特色的高品质桃酒成功落地后，实践团成员还提出了打造特色桃乡文化IP等建议方案，延长大桃产业链。若该项目落地，不仅可以提高平谷大桃的附加值，实现与其他产区桃子产品的差异化竞争，还能由此创造新的工作岗位，帮助桃农增加收入。

这是一场同学们亲身参与并见证乡村发展的生动实践，相关成果荣获首都高校师生服务乡村振兴行动计划优秀奖，团队获评“千人百村”大学生暑期社会实践活动优秀团队、优秀项目团队。相关事迹被北京青年报、中国青年报和北京卫视报道，引领更多青年学生助力乡村振兴事业。

乡村振兴桃酒香

“实践团的目标不仅是让技术落地，更是要循着一条科技助农之路，将技术创新的种子播撒在京郊沃土上。”孟楠说。

一直以来，北京工商大学坚持创新驱动发展战略，主动融入新时代首都发展进程，学校党委常委、副校长邓祥征谈道：“学校坚持‘工商一体化’发展理念，聚焦食品安全战略需求，坚持风味与健康双导向，充分发挥自身学科、人才、科技优势，推动食品产业加快转型升级，为破解食品安全与健康课题交出高质量答卷。”

食品与健康学院风味分析仪器室

学校坚持风味与健康双导向，科技成果转化亮点频出。牵头制定食品行业标准，推动食品领域的规范化、科学化发展；开发出基于仿生抗体食品安全快速检测技术，实现了检测过程的全流程信息化和全息化；成立“首都食品安全治理与发展研究中心”，开展前瞻性的研究和政策咨询；与首农、中粮、中石化、宝洁等行业头部企业建立战略合作，为“全聚德”“庆丰”等北京老字号企业提供管理咨询，食品添加剂和酒类科研成果已在国内知名企业实现了产业化转化。

这场跨越实验室与田间地头的产学研合作，最终实现了桃子发酵酒和高度酒的技术突破，从原料筛选、清洗消毒、破碎压榨、发酵试验到产品品鉴，成功赋能大华山镇大桃产业链升级，共建了桃酒产业的新生态，不仅为平谷大桃产业注入了科技创新的鲜活力量，更书写了新时代高校服务乡村振兴的生动答卷。随着高品质桃酒即将走向市场，平谷大桃的产业链条愈发完善，桃农的钱包也将愈发充盈。

北京工商大学实践团用专业智慧与青春汗水，将论文写在京郊大地，为首都乡村振兴注入强劲动能。未来，更多北工商师生将沿着这条科技助农之路，为农业现代化和乡村可持续发展贡献智慧与力量，让科技之光持续照亮乡村振兴的广阔征程。

作者：吴慧中（北京工商大学党委宣传部干部）

周时进 陈婷（学通社学生记者）

(责编：李昉、熊旭)

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