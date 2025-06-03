北京工商大学作为全国高校食品学科第一梯队成员，胸怀“国之大者”，关注“民生小事”。从解决“吃饱”的基本诉求，到满足“吃得健康”的品质追求，再到探索“吃得幸福”的无限可能，这所拥有近75年食品研究积淀的高校，在人才培养、学科建设、科研创新和社会服务等方面持续发力，为首都构筑食品安全防线、提升市民健康福祉，持续提供更高水平、更高质量的专业支撑与智慧方案。

北京工商大学良乡主校区

北京工商大学坚持“工商一体化”发展理念，加快推进“新工科”“新商科”建设，食品科学与工程所在领域学科已进入ESI全球排名前1‰。作为全国高校食品学科第一梯队成员，学校坚持立足首都、面向全国，聚焦食品安全战略需求，依托1个国家工程研究中心、24个省部级科研平台，以赋能食品安全与健康为使命，坚持风味与健康双导向，充分发挥自身学科、人才、科技优势，推动食品产业加快转型升级，为破解食品安全与健康的课题，交出高质量的答卷。

聚焦首都需求的多维服务实践

筑牢食品安全防线，守护首都“舌尖安全”。学校以科技赋能食品安全治理，牵头制定40余项国家及地方标准，其中GB23350《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》等强制性标准，有效推动绿色消费；GB31659.6《牛奶中氯前列醇残留量的测定液相色谱-串联质谱法》实现乳品危害物精准检测，成为首都乳品质量安全的“科技盾牌”。

在技术创新层面，学校突破仿生抗体核心技术，构建全球最大视觉仿生抗体库，开发的食品安全快速检测技术打破国际垄断，相关产品应用于北京冬奥会等重大活动，实现经济效益4000余万元。此外，学校与北京市市场监督管理局共建“首都食品安全治理与发展研究中心”，深度参与国家食品安全示范城市创建，为政府决策提供专业支撑。

推动食品产业升级，激活首都“舌尖经济”。学校以“风味与健康双导向”推动食品产业新质生产力发展。孙宝国院士团队构建行业首个乳品数字化感官评价模型，将“鲜、甜、醇厚感”转化为可量化生产密码；刘新旗教授团队建成大豆肽生产线，为60余家企业新增产值70多亿元；王成涛团队与王致和合作开发低盐腐乳，顺应健康消费趋势。

深化政产学研合作，赋能首都社会治理。学校积极发挥智库作用，罗云波教授等专家为春节食品安全风险研判、餐饮业预制菜标准制定等提供专业建议。学校与房山区市场监督管理局共建食品检测能力培养平台，参与应急演练及企业培训；选派教师赴国家卫健委等单位挂职，推动“人才链”与“产业链”深度融合。在国际交流方面，2023年成立“中国-波兰功能性乳制品研究开发中心”，助力首都食品领域国际合作与“中国方案”话语权提升。

服务首都发展成果显著

通过学科优势与创新实践，学校在食品安全领域构建起“标准制定-技术创新-风险防控-智库服务”的全链条服务体系，成为首都食品安全治理的核心技术支撑力量。在食品产业领域，推动传统产业向“营养化、功能化、智能化”转型，累计为企业新增产值超百亿元，培育出一批具有国际竞争力的创新成果。在社会治理领域，形成“高校-政府-企业”协同创新模式。

未来，北京工商大学将继续以“大食物观”为引领，聚焦“食品风味与感知、食品安全与监管、食品营养与健康”，深化“食品+N”交叉学科布局，为首都构筑更高水平的食品安全防线，打造“舌尖上的新质生产力”，续写“教育强国”与“首都发展”同频共振的新篇章。

作者：王远芳（北京工商大学宣传部副部长）

(责编：李昉、熊旭)