北京工商大学作为全国高校食品学科第一梯队成员，胸怀“国之大者”，关注“民生小事”。从解决“吃饱”的基本诉求，到满足“吃得健康”的品质追求，再到探索“吃得幸福”的无限可能，这所拥有近75年食品研究积淀的高校，在人才培养、学科建设、科研创新和社会服务等方面持续发力，为首都构筑食品安全防线、提升市民健康福祉，持续提供更高水平、更高质量的专业支撑与智慧方案。

北京工商大学轻工食品楼中庭——工商之环

北京工商大学食品与健康学院实验室里，一群身穿白大褂的科研人员正聚精会神地观察显微镜下的微生物群落。这里没有锅铲与灶火的喧嚣，却藏着破解人类饮食密码的钥匙——从一杯酸奶的益生菌筛选，到大豆蛋白的提取制造，从食品安全的关键性技术，到食品风味评价的颠覆性创新，北京工商大学作为全国高校食品学科第一梯队成员，正以专业之基、科技之力，重塑“民以食为天”的时代内涵。

打造行业“一流战队”

提起刘新旗教授，食品与健康学院无人不知，他曾放弃中粮首席科学家身份，投身教育事业，潜心营养学产学研一体化攻关。刘教授带领的团队以“蛋白资源开发与营养食品研究实验室”为阵地，攻克关键技术。他牵头建成的具有自主知识产权的大豆肽生产线为60余家企业新增产值70多亿元，实现小分子大豆肽规模化、稳态化生产。值得一提的是，小分子大豆肽作为快速补充蛋白的肠内营养制剂和特殊医学用途配方食品，已进入多家医院，在改善病人蛋白质营养缺乏、提高术后恢复效果等方面得到高度认可。多年来，学院坚持引育并举、育用并重，师资力量日渐雄厚。不仅拥有中国工程院院士孙宝国领衔的“全国高校黄大年式教师团队”，还汇聚了多名国家级专家，形成“院士引领、骨干支撑、青年奋进”的科研梯队。

食品与健康学院充分依托首都区位优势、行业优势、人才优势，积极探索创新链、产业链、资金链、人才链一体贯通路径，围绕国家和首都重大需求和攻关任务，加强科研力量的学科布局，提高科研成果转化效能。这些年，食品与健康学院研发了我国唯一的食品安全监管领域权威官方平台——国家食品安全抽样检测监测信息系统，领衔建设了老年营养与健康教育部重点实验室、农产品品质规格营养功能评价风味物质全国技术中心、全球食品风味与人类健康科技创新中心等多个省部级平台，架起学科与政府产业创新互动融合的桥梁，为服务首都食品安全战略、产业升级和社会治理奠定了坚实基础。

创造民生“一流成果”

当今消费者对食品的品质、口感、安全、营养有了更高期待。对于北京工商大学食品与健康学院来说，民生就是“指南针”，“菜篮子”“奶瓶子”“肉案子”都直接关系着群众的“好日子”。

“我们鼓励教授们把论文写进生产线！”在2024年北京工商大学携手良乡大学城管委会、近100家企业共同举办的“高校+政府+企业”科技成果转化路演活动上，食品与健康学院许朵霞教授的“天然微脂体包覆姜黄素高效稳态化新技术”项目、芦晶教授的“清洁标签全籽粒豆类植物基代乳多酶协同改良技术及产品”项目、赵东瑞副教授的“酒类核心品质因子锚定技术开发与应用”项目均作了精彩路演，一批新成果对外发布。

近5年来，食品与健康学院教师获得专利数量达230余项，生动体现了“实验室创新”与“产业需求”的同频共振，科技创新带来的成果转化及专利获批均实现了“大突破”。

孙宝国院士指导实验

众所周知，北京是食品特大消费型城市和输入型城市，超九成食品由外省供应，严把食品生产源头成了近几年北京市食品安全工作的重点。为了让首都市民喝上安全奶、健康奶、营养奶，杨贞耐教授及其团队与伊利、蒙牛、三元、君乐宝等多家乳制品企业携手，在乳品配料、低聚糖、活性蛋白、存储运输等多个方面一起进行技术攻关。孙宝国院士团队攻克了肉味香料和肉味香精方面多个技术难题，改变了此前必须购买昂贵进口肉味香料的状况。孙宝国院士团队还持续探索提升乳品风味的科学方法，2025年2月25日，团队在国家乳业技术创新中心发布十年磨一剑的研究成果。该成果通过解析8类乳源特征风味组分，构建了行业首个数字化感官评价模型，让鲜、甜、醇厚感不再依赖主观描述，而是精准对应核心风味分子，转换为可量化、可复制的生产密码。如今，这项技术已经成为行业龙头企业质量控制的黄金标尺。

北京工商大学食品与健康学院实验室

2021年7月,国务院批准北京等5个城市率先开展国际消费中心城市培育建设工作。充满浓浓‘烟火气’的餐饮业在这一过程中尤为重要。

为了让北京市民吃上安全健康的年夜饭，学院罗云波教授每年春节前都会参与由北京市市场监督管理局、食品生产企业等共同举办的专题座谈会，根据以往情况，对当年春节期间可能出现的食品安全风险点进行分析研判并提供对策建议。“正所谓‘民以食为天，食以安为先’，食品安全问题无论何时都是民生领域的头等大事。因此，我和团队平时经常与相关部门走到食品生产一线，根据北京市食品安全标准对相关企业的生产提出改进优化建议，用自己的科研成果、专业知识守护首都食品安全。”罗云波介绍说。

书写食品“一流业绩”

北京工商大学轻工食品楼外观

北京工商大学食品与健康学院认为，从“粮食观”到“大食物观”，折射出的是人民群众对食物“量”和“质”两个方面的追求变化，建设“双一流”学科的目标任务对食品学科提出了更高要求。为了更好地守护“舌尖安全”，托起“舌尖幸福”，未来，北京工商大学食品与健康学院将以“大食物观”构建学院发展大格局，继续借助学校其他相关学科、科研优势，搭建“食品+N”的交叉学科团队，结合风味组学、营养组学和代谢组学的科技进展，为全球消费者提供量身定制的北京食品解决方案。

食品与健康学院以技术为媒介，积极参与到国际交流之中，让“中国味道”走向世界，提升食品领域“中国方案”话语权。2023年，“中国-波兰功能性乳制品研究开发中心”在北京工商大学揭牌，进一步助推国际科研合作，为国际乳制品产业的发展创造了有利条件。

从解决“吃饱”的基本诉求，到满足“吃得健康”的品质追求，再到探索“吃得幸福”的无限可能，北京工商大学食品与健康学院始终与国家战略同向同行。

作者：王远芳（北京工商大学党委宣传部副部长）

吴慧中（北京工商大学党委宣传部干部）

(责编：李昉、熊旭)