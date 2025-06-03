人民网记者 李昉 孙竞

2025年是教育强国建设全面布局、高位推进之年。人民网教育频道联合中国高等教育学会共同开展策划，推出“建设教育强国”系列访谈栏目，邀请学会系统院士、科学家、高等教育领域专家学者畅谈思考体会、凝聚发展共识。

“人工智能技术正深刻改变人类的认知逻辑，但如何秉持立德树人初心，培养德智体美劳全面发展的时代新人，不断激发学生的创新思维与创造能力、价值追求与人文情怀，仍是人工智能技术无法替代的教育使命。”日前，中国工程院院士、同济大学党委书记郑庆华接受人民网专访时谈到。

改进师生数字素养标准，打造懂技术、懂教学的“数字化教师”

郑庆华指出，面对人工智能等新技术的迅速发展，高等教育正经历着从“师-生”二元结构向“师-生-机”共生范式的转变。他认为，未来教育将呈现四种类型：一是人对人的教育，重点在于价值塑造、思维创新和能力培养；二是人对机的教育，强调人机“价值对齐”；三是机对人的教育，人工智能为师生提供知识获取等功能；四是机对机的教育，机器间通过合作与竞争实现自主智能。

“在人工智能赋能教育的过程中，我们要深刻把握‘教育中变的永远是技术，不变的永远是科学与人文精神’这一原则。”郑庆华表示，一方面，要保持教育内在规律、育人基本属性等方面的“不变”，坚守教育的本质与初心；另一方面，要在方法、手段、内容等方面积极创新“求变”，以适应时代发展的需求。

郑庆华谈到，数智时代教师的功能定位正从单向“知识传递者”向情感教育与价值塑造的“心智塑造者”升级迭代。他建议，高校应改进师生数字素养标准及教师培训体系，将教师数字素养融入教师专业发展体系，打造既懂技术又懂教学的“数字化教师”。同时，在教师考核评价与职称晋升等环节，引入对数字化教学能力的考察，激发更多教师主动拥抱新技术、探索新模式。

他介绍，2024年，学校发布了《人工智能赋能学科创新发展行动计划（2024-2027）》，推动教育教学、科学研究、管理服务等全方位转型升级高质量发展。2025年，学校围绕“工程智能（AI for Engineering，AI4E）”，系统布局成立工程智能研究院、医学人工智能研究院、极端环境建造研究院、自主智能机器人研究院、航空运输与低空经济研究院五大研究院。同时，学校联合上海市其他高校共同建设人工智能工程技术课程体系（ELITE），搭建AI4E教学创新实训平台，构建系统化AI4E教师素养与胜任力培训体系。

强化产教融合机制，加快建设高水平专业学位研究生教育体系

在高等教育布局优化方面，郑庆华认为，高校应立足国家重大战略需求和区域产业发展方向，主动找准定位，聚焦特色优势，着力推进高质量发展。

“优化区域布局应与高校的学科布局、办学目标深度融合。”郑庆华介绍，同济大学将沪西校区建设为医学园区，是基于复兴和发展同济医科的战略部署。同时，学校正拓展国际合作办学，充分利用外部空间资源，发挥学科专业特色和国际合作优势服务经济社会发展。

郑庆华谈到，改善办学条件要与未来大学的特点和拔尖创新人才培养的要求有机结合，未来大学应具备大科学时代的大空间科研平台、便利的教室和集中化的实验设施。他介绍，同济大学正通过完善体制机制，推动公共资源的共建、共享与共用，以满足拔尖创新人才的培养需求。

针对研究生教育的扩展与提升，郑庆华表示，要以关键核心技术攻关、产业转型升级为牵引，强化产教融合机制，加快建设高水平专业学位研究生教育体系，服务科技自立自强和现代化产业体系建设。

“近几年来，同济大学研究生规模不断扩大，以满足社会对高层次人才的迫切需求，同时学校的研究生培养更加注重与国家重大战略需求和经济社会发展相结合，特别是在人工智能和生物医药等重点领域持续发力。此外，学校还在探索完善多元化的培养模式，积极推动产学研结合，与企业合作，企业出题、高校作答、协同育人，共同培养高层次应用型人才。”郑庆华说。

(责编：李昉、熊旭)