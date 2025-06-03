原标题：走进科技前沿，提升思政教育引领力

当前，科技快速发展推动社会结构深刻变革，也为教育方式、育人理念与课程体系注入新动能。思政课作为立德树人的关键课程，需立足科技发展最前沿，从中汲取智慧、资源与动力。推动思政课走进先进生产力一线，本质上是将立德树人根本任务转化为可触摸、可参与、可体验的实践教学关键场景，从而有效引导青年学生真学、真懂、真信、真用马克思主义，切实提升思政教育的亲和力、吸引力与实效性。

从“知识传递”到“问题破解”：在体验中真学真懂

“行走的思政课”，是破解理论与现实脱节的教学难题，突破传统教学的局限，将抽象理论转化为具体问题解决的成功探索。这一转变既是马克思主义实践观的本质要求，也是新时代铸魂育人的必由之路。

以破解真问题为导向讲深讲透理论知识。在“行走”与一线体验过程中，思政课教师要将深奥的理论与知识讲深、讲透、讲活，关键在于善用马克思主义分析并解决问题。以前沿科技、高端制造、数字化转型等场景及其实践为切入点，积极探索构建“观察实践—发现问题—理论应用—解决问题”的完整链条，将“新发展理念”“科技创新”“绿色转型”“新质生产力”等理论命题转化为可感知、可操作的现实问题，让学生在解决具体矛盾中真学真懂真体悟。通过将“理论知识点”转化为“实践问题链”的育人方式，推动学生实现从“解释世界”到“改造世界”的认知升级，使其不再是理论的被动接受者，而是问题的主动求解者。例如，在分析“卡脖子”技术突破中的制度优势、解码新业态劳动者权益保障的政策逻辑等实践过程中，引导学生深刻领会马克思主义的真理价值和时代内涵,深入把握新时代马克思主义中国化的理论逻辑与实践路径。

以沉浸体验重构认知路径。科技创新一线具有独特的育人价值，其问题的真实性、解决方式的开放性及成果的创造性，与思政课培养社会主义建设者和接班人的目标高度契合。高校应通过将“知识内容主导”的课堂教学设计转化为“沉浸体验驱动”的场景教学创新，推动教学内容的纵深拓展，使学生在动态体验中完成理论学习与认知的再深化，从被动接受知识转向主动建构知识体系。

从“经验灌输”到“思维培育”：在思考中真信真用

数智时代深刻重塑了青年学生的学习习惯与认知方式。一方面，碎片化信息获取习惯消解了学生理论认知的系统性，削弱了辩证思维能力的培养；另一方面，符号化、网络化表达方式与思政课的话语体系形成冲突，对课堂育人效能构成挑战。在此背景下，思政课教育教学需要立足先进生产力发展所彰显的国家治理能力现代化和战略自主能力提升，引导学生通过深入思考科技创新所蕴含的精神价值与思维方法，实现从知识和理论接受到信仰信念确立的质变。

以真实项目锤炼创新思维。培养创新思维既是思政课课程目标的重要内容，也是国家与民族发展的迫切需要。创新思维的培养，需要高校与专任教师突破课堂教学的“模拟训练”，转向先进生产力一线的“实战淬炼”。通过将智能制造、绿色能源等先进产业的真实项目转化为教学任务，引导学生“带着理论进车间”，在真实项目实践中结合专业知识与理论开展方案研讨。以分析技术壁垒、政策引导等维度入手，在技术路径与成本控制、效率提升与工人适应等多重矛盾中，经历多次试错迭代，最终提出建设性解决方案，使学生真正领悟“创新是引领发展的第一动力”的深刻内涵，从而激活学生的创新创造潜能。

以技术伦理培养批判思维。借助技术发展过程中的价值冲突与伦理挑战，思政课教师需教会学生用马克思主义的立场、观点和方法审视技术发展的利与弊。在人工智能的数据安全、基因编辑的伦理边界等前沿议题上，引导学生树立辨析观点、识别谬误、追问本质的批判性思维。通过让学生亲历科学技术发展取得的飞跃性及突破性成就，启发学生对科技伦理的深度反思，打破其思维定式，培养学生基于事实与逻辑的批判能力，使其形成“科技向善”的责任自觉。

以国家叙事涵养战略思维。科技创新发展深度嵌入国家战略全局，思政课教师应善于将国家发展进程中的重大科学技术发展命题转化为学生的认知坐标系，培养其运用马克思主义形势与政策观“看大势、谋大局、思长远”的思维能力。通过组织学生走进“大国重器”研发地、国家实验室等科学前沿阵地，引导学生辨析改革开放以来科教兴国的发展逻辑。依托“国家—产业—个体”的叙事链条，引导学生将自身成长发展融入民族复兴的历史进程，厚植家国情怀，塑造具备长远眼光、整体视野和历史责任的思维素养。

从“素养提升”到“全面发展”：在实践中增强责任感

新兴技术发展引发社会结构、劳动方式与生活形态的深刻变革。而培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，就要重视学生的“全面发展”，推动学生“体力和智力获得充分的自由的发展和运用”。这也进一步倒逼思政教育工作者将科技创新一线转化为育人场域，在真实场景中拓宽学生知识面、增强学习主体性，使科技发展切实发挥铸魂育人功能。

整合多学科资源，拓宽学生知识面。学生的全面发展，离不开扎实的理论基础与开阔的知识视野。面对指数级增长的新知识，高校需深化“思政小课堂”与“社会大课堂”协同育人机制，以马克思主义为认知锚点，引导学生在社会调研中感知社情民意、学会把握问题核心、掌握知识原理。通过融通经济、法学、环境、技术等学科，立足国家战略需求、回应时代命题、对接学生发展诉求，将数字技术、绿色低碳、人工智能等前沿议题嵌入教学之中，通过拓展教学内容、整合多学科资源，培养学生“理解多样观点、解决综合问题”的认知能力。

重构育人范式，增强学生学习主体性。实现学生全面发展，就要改变“教师教、学生听”的单向灌输教学模式，推动知识传授与能力培养深度融合。为此，高校应探索构建以学生为主体的交互式、探究式、实践式教学新模式，建立多样化、全过程、可持续的教学评价机制，促进学生“知情意行”全面发展。在学生拔节成长的关键时期，通过建立科研反哺教学机制，让学生在参与科技强国、制造强国的生动实践中获得主体性成长体验。需要强调的是，引导学生在真行实干中成长为有信仰、有本领、有担当的时代新人，实现从“要我学”向“我要学”转变，从“学了什么”到“成为怎样的人”转变，思政课才能真正成为铸魂育人的“第一课”。

（作者：徐秦法 蒙丽娜，分别系广西大学马克思主义学院院长、广西大学马克思主义学院博士研究生）

(责编：李昉、李依环)