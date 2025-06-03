原标题：让“强国有我”的信念永驻青年心田

“当得知‘歼-20’总师校友在校园里的青春往事、了解到C919大飞机设计中那些源自西工大的核心技术时，我意识到，课本上的公式定理不正是一代代前辈们铸剑苍穹的密码吗？”3月底，西北工业大学航空学院、极端力学研究院教授邓子辰讲授的“大思政课”结束后，软件学院学生陈曦陷入沉思，“邓老师用车间里沾着机油的实验记录本、戈壁滩上24小时不熄灯的联调帐篷，让我明白了科研不是飘在云端的论文，而是把双脚踩在泥土里、用心血托起大国重器的漫漫征程。”

今年以来，西北工业大学打造的特色思政选修课《大国三航》让学生们耳目一新。航空、航天、航海及相关领域的发展历程、现状与未来趋势在各学院科研一线名师的深情讲述中鲜活地呈现在学子面前。

不只是西工大，记者注意到，“大国重器”作为中国式现代化建设成就的突出代表，近年来通过各种形式走进高校“大思政课”，丰富了育人场景和组织形式，更熔铸、激发、点燃了青年学子的爱国情、报国志。

直观感受、亲身体验，坚定“中国力量”背后的制度自信

“每秒473立方米的流量误差不超过1%，这是一种什么样的精度？”“相当于用消防水枪给茶杯倒水，却一滴不洒。”

在南水北调东线源头处的江都枢纽，扬州大学水利水电工程专业学生被这“毫米级艺术”深深震撼。调度中心弧形巨幕前，北斗定位的船舶、“数字孪生”流域、智能配水模型正编织着“四横三纵”的国家水网。两日跋涉300公里，走进亚洲单体装机容量最大的泵站群，了解我国自主研发的调速系统如何检测设备运行的“健康指数”；深入地下136米的句容电站发电厂房，探究低谷抽水储能、高峰放水发电的“电能银行”如何运转……大家逐渐领悟到“重器”背后的“三原色密码”——红色是党建引领的初心，蓝色是科技创新的基因，绿色是永续发展的底色。

对于东南大学物理学院2023级拔尖班全体同学而言，今年五一前夕，他们刚刚经历了一场“全班一起看火箭起飞”的浪漫。4月29日，我国在文昌航天发射场使用长征五号乙运载火箭/远征二号上面级，成功将卫星互联网低轨03组卫星发射升空。当火箭轰鸣声响起，南方天空射出耀眼的霞光，五星红旗在淇水湾沙滩上舞动，学子们用手机记录下火箭划破夜空的璀璨轨迹。

“这不仅是技术的朝圣，更是理想的远航——当东大礼堂的飞檐与长五火箭的轨迹在数字画卷中交织，那征服星海的密钥，便在格物致知的求索里缓缓显现。”学生濮煜东有感而发。

“一是重大工程的建设成就，二是实践一线的突破性发明，还有科学技术的领先发现。学生们通过现场观看、亲自体验，体会‘中国速度’‘中国力量’‘中国精度’，坚定制度自信。”华中师范大学思想政治教育研究所所长万美容这样阐释“大国重器”思政课的意义所在。

“‘大国重器’进入思政课，既能激发青年学子对国家建设伟大成就的自豪感，又能使其感悟无数为之奋斗的工作者、劳动者的坚定信念，以及克服困难、勇挑重担的责任感，进而从那些人、那些事‘推彼及身’，唤起珍惜当下、发愤读书的紧迫感。”四川省教育厅宣传思想与统战工作处处长李大鹏说。

现身说法、讲好故事，激发奋斗精神与干事创业动力

“重器”之所以能够铸就，背后必有动人故事。“科技工作者、一线工人参与其中，一定有着‘非亲历不能体会’的感受，而每个故事背后都凝结着精神养分——或是对党和国家的忠诚，或是艰苦奋斗的优良作风，或是对工匠精神的传承和发扬。讲好‘重器’故事，对学生的激励作用将是巨大的。”万美容说。

在航天日前后的“大思政课”上，一位运载火箭专家、校友给北京理工大学学生们分享了一个故事：2012年的一个晚上，他接到紧急任务，需立即前往助推残骸落区找到火箭残骸，为故障分析提供最有效的证据。在经历了3小时飞行、8小时山路驱车后，虽然天色已晚、路途崎岖，车子一度抛锚，他却毅然决然朝着落点行进，最终在48个小时内找到了有价值的残骸，为故障分析赢得了宝贵时间。

“接到任务后，他没有问‘为什么是我’，而是全身心投入，无论情况如何艰险都不停下脚步，这就是不负众望的航天人！讲好他的故事，就是思政育人价值的生动体现。”北京理工大学教师郭杰表示。

“重器”故事如何讲深讲实？华北电力大学马克思主义学院教师孙芳在十三陵抽水蓄能电站现场开设了“双师”课堂，她有个“妙招”：“三位一体”育人路径。

第一步，依托学科优势，由专业课教师和电站工程师现场讲解机组部件的自主研发历程，让学生深切认知能源革命的国家战略意义。第二步，组织学生体验电站智慧控制中心，通过仿真系统演示黑启动场景，强化电力系统安全性认知，引导学生感悟科技自立自强的时代命题。第三步，通过“重器中国·电力担当”主题研讨引导学生思考：能源电力如何在“双碳”目标中发挥主力军作用等。

“我们还特别设置了‘匠心传承’微访谈环节，邀请退休工程师讲述攻克水轮机振动难题的故事，帮助学生理解把论文写在大地上的实践逻辑，实现知识传授、价值塑造、能力培养有机统一。”孙芳说道。

在中国核工业科技馆参加“大国重器”活动后，北京大学本科生馨娜对这样一个故事记忆犹新：“一位华人居住在美国时饱受歧视，门前经常堆满垃圾。有一天，他突然发现门口的垃圾消失了，后来得知，那是中国第一颗原子弹爆炸成功的消息传来之时。作为人文学科学生，我们或许无法参透核反应堆运转所需的庞大资源与物力。然而，深深镌刻于心的是一种信念：物理事业不仅是一项科技探索，更是一座支撑承载民族未来的丰碑。”

拓展资源、丰富形式，未来“重器”赋予“大思政”更多可能

如何让“大国重器”思政课不止于一次参观，而是拓展其育人价值？

“‘重器’现场往往是项目重地，有的不具备常年开放参观的条件，有的在交通、安全方面有一些限制因素，所以实地参观覆盖人数往往有限，”万美容分析，“应加强数字思政资源的开发建设，通过虚拟仿真等技术模拟、记录‘重器’现场场景，通过视频化手段展现师生代表参观、交流全过程，将这些资源搬进慕课平台、带到课堂，发挥更广泛的育人功效。”

李大鹏认为，对于水电水利、轨道交通等专业优势院校而言，应更好打通思政课程与课程思政，“思政教育是有机的整体，对于相关专业而言，‘懂原理’和‘悟道理’更是相统一的，要从更高水平人才培养体系的角度，同专业课、通识课整体谋划。”

北京理工大学学生工作处负责人史建伟建议，从资源选取上，可优先选择科研成果体现“自主创新”“攻坚克难”、突破国外技术封锁典型案例的单位，由校友或参研教师担任现场讲解员，确保内容兼具科技深度与思政厚度；重点对接同学校设立联合实验室、研究生工作站的单位，或毕业生担任技术骨干的企业，强化“母校—校友—企业”的情感联结，如邀请校友分享“从课堂到科研一线”的成长历程等。

“另外，从组织形式上，可结合学科特色在参访中嵌入专业伦理教育、科技前沿动态，将理论教学与实践教学有机衔接、学科交叉与科教协同纵深推进，提升针对性；可设计‘重器寻根’主题研学路线，串联我校参与研发的关键技术、核心技术突破时间轴、装备服务国家战略场景，标注相关点位的‘思政育人点’；可推动低年级学生参与认知实习，如整理科研资料、观摩实验流程，高年级学生结合企业实际课题参与毕业设计，打通‘实践—就业—科研’通道；可组织青年宣讲团宣讲，在书院社区开设‘重器沙龙’，实现‘一次研学、多次辐射’。”史建伟补充道。

“对教师而言，讲好‘大国重器’思政课需要兼备扎实过硬的理论素养、跨学科知识储备、‘活化’素材的能力，如四川的不少重点工程与三线建设有关，引入那个时期的历史背景就能让学生更有代入感。”李大鹏建议，“思政课教师应加强培训、自我提升，通过‘修内功’，既讲清大国重器背后的历史逻辑，也引导学生把握未来的发展方向，让学生明确所处的历史方位、肩负的时代责任，站在中国式现代化新起点深入思考。”（记者 周世祥 晋浩天）

(责编：李昉、李依环)