原标题：深扎根系，办中国特色、世界水平的现代教育

建设教育强国，必须处理好“扎根中国大地和借鉴国际经验”之间的关系。这不仅关乎教育领域的实践创新，更关乎国家发展全局、文化传承复兴以及国际竞争力的提升。如何深刻认识这一关系，并在教育实践中把握好、处理好这一关系？我们邀请专家学者进行讨论。

嘉 宾

徐小洲 浙江大学中外教育现代化研究所所长、教授

林 宇 教育部职业教育发展中心主任

刘宝存 北京师范大学国际与比较教育研究院院长

既要扎根中国大地，又要汲取各国营养

记者：从2024年发布的教育强国指数看，在纳入排名的129个国家中，中国位次上升2位，排名第21位。这离不开党的十八大以来，对于“扎根中国大地和借鉴国际经验”之间关系的正确处理。您怎么看处理好这对关系的重要意义？

徐小洲：中国特色社会主义教育强国的根系必须深扎中国大地，这是命脉之所依。借鉴国际经验则是通过汲取世界教育之营养，助力中国特色社会主义教育强国建设。“根系”与“营养”缺一不可。衡量教育强国的因素非常复杂，排名是参照系之一。教育强国指数对我们有两方面启示：一方面要看到中国教育之进步，成绩可喜；另一方面要看到存在的差距，任务艰巨。目前中国的经济总量已经排名世界第二，而教育排名世界第21位，这与我国经济实力还不相称，离世界重要教育中心的目标还有差距，与教育在现代化强国建设中承担的使命还不匹配。

刘宝存：教育强国的“强”，本身就是基于广泛的国际比较而得出的。教育强国建设必须是对外开放的，同时必须具备鲜明的自身特色，能够为世界教育的发展作出独特贡献。这样的特质意味着推进教育强国建设必须协调好“扎根中国大地”和“借鉴国际经验”这对相辅相成的关系。

坚定办学方向，破解发展难题

记者：扎根中国大地办教育为什么重要，怎样才能真正做到？

刘宝存：扎根中国大地办教育，蕴含着对中华优秀传统文化的传承与发展、对服务国家战略的自觉担当、对中国教育现实的深刻洞察以及对教育根本使命的坚守。

扎根中国大地办教育，可从以下几个方面入手：一是坚定社会主义办学方向。坚持党对教育事业的全面领导是实现这一目标的根本保证，贯彻“为党育人、为国育才”是教育强国建设的根本目标。二是始终立足自身国情。在对外开放与国际借鉴的进程中时刻保持高度自觉性和主动性，紧密结合中国经济发展水平、社会结构特征、教育发展现状以及文化传统等核心要素，对国际经验进行选择性、针对性学习，探索适合中国本土特色的教育模式。三是推动中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展。

徐小洲：一要认真总结经验。深入总结我国教育发展经验、世界教育发展经验，以理性思维引导理性发展。二要明晰建设目标。不懈追踪人类教育之先进水平，为建设现代化强国服务，不可“无的放矢”，脱离民族复兴伟业、世界教育发展轨道。三要破解发展难题。深入分析并破解高质量发展难题，提升我国教育发展综合能力与国际竞争力，要围绕问题扎根深进，不可绕开问题徘徊不前。四要统筹分步推进。中国是教育大国，不同区域、阶段、层次、类型的教育面临的具体目标任务不尽相同。必须统筹兼顾、优化布局，因时而宜、因地而异地分步推进教育发展战略。

林宇：从职业教育看，“扎根中国大地”包含以下几个方面：一是把牢人才培养的正确方向，紧紧围绕落实立德树人根本任务，将劳模精神、劳动精神、工匠精神和中华优秀传统文化融入教育教学全过程，培养德技并修的高技能人才、能工巧匠、大国工匠。二是要紧密围绕国家经济社会发展实际需求，做实“一体”（建设省域现代职业教育体系），建强“两翼”（市域产教联合体和行业产教融合共同体），深化职普融通、产教融合，增强职业教育与地方经济结合的紧密度、与行业发展需要的适配度，为促进经济社会发展、提高产业和国家竞争力提供有力支撑。三是要以人民满意为根本宗旨。

秉持主体性意识，促进消化理解、创新重构

记者：借鉴国际经验，应该统筹协调哪些因素？如何做到结合中国国情消化、吸收、创新，走出一条具有中国特色的教育强国之路？

刘宝存：一是树立主体性意识。建设教育强国，不能盲从接受、闭门造车，而是要秉持主体性意识、在文化互通互鉴中坚定自我，通过深入的消化理解和创新性重构，将国际先进理念与方法融入本土教育实践，使其真正转化为本土知识体系的一部分，成为推动中国特色教育强国建设的力量。二是始终坚持问题导向。站在科教兴国、人才强国战略的高度审视借鉴国外经验，以“引进来”为抓手，积极吸收并转化国际教育的先进理念和方法，推动我国教育公平优质发展，尤其是在基础学科和急需领域实现创新突破，提升我国教育体系的自主人才培养能力，为国家现代化建设关键领域培养拔尖创新人才和行业领军人才。三是找准国际经验的价值所在。对于国际教育经验，我们必须深入剖析其背后的内外部因素，包括政治、经济、文化等多方面的考量，透视经验背后的真正意图，进而理解其为何能够在特定环境中取得成功。借鉴国际经验绝非简单平移或模仿，而是将国外经验进行抽象提炼后结合我国实际情况进行具体应用。

徐小洲：教育的影响因素极其复杂多变，必须协调好国内外、行业内外的各种因素。一是把握社会整体发展环境要素。二是鉴别国际教育共同规律要素。三是厘清区域民族教育特色要素。四是分清教育发展阶段特征因素。国际经验表明：在不同发展阶段，教育具有不同的时代性。中国特色教育强国建设必须甄别时代性要素，分析不同时代的发展需求与阶段性特征。我们要认清什么是中国教育强国之路，厘清哪些国际经验可助强国之路，既要善于取其精华，也要善于去其糟粕。

林宇：建设教育强国，绝不能一味照抄照搬西方国家的办学模式或办学经验，而是要把握世界教育强国的共性特征和规律，博采众长、兼收并蓄。对职业教育而言，科学合理借鉴国际经验，至少要注意以下几点：一是要注重系统思维。各国职业教育体系、制度、政策和发展情况不尽相同，对于国外的理念、方法、技术和模式，不能仅从某一个方面简单套用，而要整体全面了解其产生背景和应用条件，进而发现和把握职业教育发展的客观规律。二是要推动自主创新。要以解决职业教育改革发展的重点热点难点问题为出发点，因地制宜地对国际经验进行创造性转化运用，并与我国经济发展、产业结构、人口结构、政治制度与文化传统等相结合，使其更好适应我国职业教育实际，提升适应性和实用性。三是要加强交流合作。构建对话、交流、合作和发展新机制，共同探索职业教育数字化、绿色化等重要变革，推动职业教育理念、标准和模式深入交流融合，提高我国职业教育的国际影响力、话语权、塑造力，在合作交流中进一步坚定发展自信。

统筹 “引进来”和“走出去”，不断提高教育竞争力影响力

记者：如何理解高水平教育开放？下一步，该如何在统筹“引进来”和“走出去”中积极参与全球教育治理，为推动全球教育事业发展贡献更多中国力量？

林宇：高水平教育对外开放是新时代教育的重要使命，是在以往教育对外开放基础上的理念与实践创新，它主要体现三个“更高”：一是更高目标，进一步优化教育对外开放的国内外布局，以更好地服务现代化强国与人类命运共同体建设需求。二是更高质量，从规模扩张型向规模与质量并重型转变，进而实现内涵提升与可持续发展。三是更高层次，进一步提高学科、专业等教育对外开放办学层次，提高教育国际影响力与竞争力。

参与全球教育治理，要充分重视以下方面：一是与国际组织深度合作，增加中国参与全球教育治理的机会与能力。二是优化教育“走出去”布局，提高中国教育在海外的竞争力与影响力。三是与国际学界携手，提高中国在国际学术圈的话语权与贡献度。四是扩大教育外交影响力，发挥中国教育在全球教育事业中的人文价值。五是引进全球性一流人才，发挥其教育引领与辐射作用。

刘宝存：统筹“引进来”和“走出去”的过程，正是妥善处理扎根中国大地与借鉴国际经验之间重大关系的过程，必须立足自身实际与需求，以我国深厚的文化底蕴为主体，审慎选择并吸收国外先进的教育经验与资源，打造具有中国特色的教育模式与教育理论，并将其推向世界，推动世界教育发展。

要以“引进来”为抓手，提升本土教育体系的竞争力与影响力。一个国家能够在国际教育舞台上发声并深度参与全球教育治理的根本前提，在于拥有具备较强竞争力和影响力的教育体系。要加强人才培养，通过引进国外优质教育经验与资源，完善高水平自主人才培养制度，培养一批具有全球视野和跨文化交流能力，能够参与国际事务和国际竞争的高水平人才；要加快中国自主知识体系构建，探索具有中国特色的教育模式与教育理论，实现从“跟跑”到“领跑”的转变；要推动中国教育品牌塑造，通过提升教育质量与国际影响力，打造具有全球认可度的教育品牌，广泛吸引全球优秀人才来华求学就业，打造世界级人才高地。

要以“走出去”为志向，关注中国教育世界意义的生成。一是要对外讲好中国教育故事，系统总结经验，与国际社会分享中国教育发展的经验。二是提升中国教育的国际传播能力，提出在学理上立得住、在政策上讲得清、在实践上推得开、在国际上传得广的教育概念、范畴、理论、制度、范式、模式等，对中国教育经验进行国际化改造，以国际通行的话语体系提升中国教育国际传播效果。三是关注全球性教育问题的解决，为其提供中国方案与中国智慧。

要以制度型开放为抓手，深入参与全球教育治理。一方面要参照国际公认的教育规则和制度体系，对国内教育规则和制度体系进行全面审视与优化升级，确保它们与国际标准接轨的同时彰显中国特色，为提升我国教育国际化水平与推动教育产品和服务走向世界奠定制度基础。另一方面要积极承担国际责任，向国际社会提供更多高质量的国际公共教育产品，如教育援助项目、在线教育平台、教育质量标准认证等，以此推动我国教育制度与标准逐步转化为国际社会广泛接受的国际规则与标准。同时要充分利用多边机制和国际组织平台，围绕全球性教育问题主动设置议题，深度参与全球规则、标准制定，提升我国在国际规则制定中的话语权和主导权，为全球教育治理做出更多中国贡献。

徐小洲：高水平教育开放，不仅是教育资源的简单引进输出，更要随着教育发展阶段变化，不断调整优化“引进来”和“走出去”的战略重心。过去，我们在基础相对薄弱的情况下，坚持高质量“引进来”，通过引进国外先进教学理念和优质教育资源，有效促进了教育事业快速发展；现在，我们教育总体水平步入世界前列，更应注重高水平“走出去”，发出中国声音、提供中国方案、分享中国经验，促使全球教育向更公平、更优质的方向发展。

在高水平教育对外开放进程中，职业教育具有聚焦技能、服务产业、促进就业等特点，在对外交流合作中拥有独特优势，必须把握时机、走出国门。面向未来，推进高水平教育对外开放，职业教育至少需要做好以下三点：一是坚持“教随产出、校企同行”。二是要推进有序“出海”，坚持质量为先，围绕产业优势和国家战略需要，制定“出海”标准体系，有组织推动职业学校与行业企业合作，基于自身专业能力和发展有序“走出去”，避免内耗式竞争。三是要注重中国标准、中国质量和中国规范的“走出去”，注重开发与国际接轨且具有中国特色的职业教育专业标准、课程标准、教学资源，提升我国职业教育在国际治理中的影响力。（记者 靳晓燕）

(责编：李昉、李依环)