原标题：将科学保教渗透到生活和游戏中

《中华人民共和国学前教育法》（以下简称学前教育法）于6月1日起施行，这标志着学前教育进入“有专门法可依”的新阶段，为广大适龄幼儿享有公平的受教育权益提供了强有力的法律保障。

学前教育法规定：“教育重在落实以游戏为基本活动，创设丰富的教育环境，将教育渗透在一日生活和游戏中，促进幼儿身心全面发展。”“幼儿园不得采用小学化的教育方式，不得教授小学阶段的课程，防止保育和教育活动小学化。小学坚持按照课程标准零起点教学。”

如何最大限度地支持学前儿童通过亲近自然、实际操作、亲身体验等方式探索学习，实现“让每一个学前儿童平等享有高质量的人生开端”的美好梦想？本期特邀请中华女子学院附属幼儿园园长胡华、辽宁师范大学教授秦旭芳、山东学前教育中心副主任孔玲一起探讨。

学前阶段应为儿童精神成长提供更大空间

记者：学前教育法“坚持最有利于学前儿童的原则，给予学前儿童特殊、优先保护”，并为此设立“学前儿童”专章。如何认识学前阶段对儿童发展的独特价值？

胡华：随着学前教育法的颁布，我国教育法规定的四个独立学段（学前教育、义务教育、职业教育、高等教育）最后一块的法律空白被补齐。这部法律，第一次在国家层面以法律的形式规定了学前儿童在社会中的地位，以及学前教育在整个教育体系中的特殊作用。

在整个教育体系中，幼儿园教育并不是中小学教育的预备阶段，而是有着独特价值的一个特殊学段。幼儿园教育不是为其他学段的教育做准备，而是为儿童的整个人生做准备。

这些年来，我们一直在努力做一件事，就是站在儿童立场上探索一种更适合儿童学习与发展的教育方式。童年有其独特的文化价值，儿童在这一时期有着独特的饱满精神空间，我们希望这种独特性能被越来越多人认识与发现。

童年时期，要构建出与他人的关系，与自然的关系，与文化的关系。这些认知积淀于孩子们内心深处，构成了他们的人格基础。我们要做的是给儿童提供更美好的童年体验，让他们以积极的力量面对未来的挑战。

秦旭芳：学前教育作为终身教育的奠基阶段，关乎幼儿身心发展根基。学前教育法设立“学前儿童”专章，将“最有利于学前儿童”原则上升为法律条文，凸显特殊优先保护的国家意志。这不仅标志着我国学前教育从“经验式保育”向“科学化教育”的跨越，更体现出国家对学前教育奠基价值的深刻认知。

学前阶段具有不可逆的奠基价值。我国通过系统化政策迭代实现了学前教育从“保基本”向“提质量”的科学进阶。高质量的学前教育能够促进专注力和良好习惯的养成，对未来各学段乃至终身教育产生深远的影响。

孔玲：学前教育法中“坚持最有利于学前儿童原则”的规定，从法律层面确保了教育实践与儿童生长发育节律同频，为儿童精神成长提供更大空间。学前阶段的重要任务是让儿童获得非功利性的、愉悦的、丰富的童年体验，让他们获得丰盈、积极的力量以应对未来的挑战。

科学保教需实现保育与教育深度结合

记者：科学保教是学前教育高质量发展的应有之义。学前教育法以法律为遵循，尊重儿童身心发展规律，推进科学保教。为了打造高质量的学前教育，应如何认识和评价科学保教？

胡华：科学保教这一概念对学前教育工作者提出了要求：我们应构建出一种积极关系，提高儿童发展的质量。要做到这一点，前提是我们必须了解儿童、尊重儿童、倾听儿童，为儿童创造出有意义的学习过程，让他们主动获得发展。我想，这才是科学保教的应有之义。

科学保教的最终指向是儿童发展，要珍视儿童发展的动力，满足儿童自主学习、自主发展的需要。儿童是非常善于学习的，我们要做的，就是为他们创设出更多情境化的学习空间，让他们具身参与到学习过程中，获得满足感、成就感、价值感、超越感，这样才能真正实现儿童发展的目标。

秦旭芳：科学保教不是理想化的教育口号，而是脚踏实地的实践要求。它紧扣幼儿身心发展规律，贯穿于学前教育的理念、方法、师资、环境等各个方面。

科学保教的核心在于尊重幼儿成长规律，避免超前教育。在实践成效评判中，首先要考量教育内容的适切性，即是否将抽象知识转化为符合幼儿认知水平的生活化、情境化体验，避免将小学阶段的学科知识体系提前下移。其次，需评估教学活动设计是否契合幼儿以具象思维为主导的认知特征，确保教育过程遵循从直观感知到经验建构的科学路径，避免脱离幼儿现有思维发展水平。此外还应着重考察教育支持的个性化程度，制定差异化教育方案，构建包容性教育环境，切实保障每个幼儿都能获得适宜的发展支持，实现科学保教的本质要求。

高质量的科学保教需实现保育与教育的深度结合，教育应自然渗透于日常生活照料与活动组织中，真正实现“保中有教、教中有保”，让生活场域成为幼儿成长的生动课堂，激活学前教育生态的育人效能。

孔玲：评价幼儿园是否做到科学保教，可以从法律规范与教育实践是否实现深度融合的角度进行评估。一要看对儿童发展规律的遵循度，可以从游戏时间、空间和材料的保障，生活实践机会的提供，差异化指导的实施以及自然观察等质性评估方法的使用等方面进行考察。二要看保教过程的专业性，可以从环境育人功能的有效性、师幼关系建构的平等性以及互动指导的适切性等方面进行评估。三要看制度保障的系统性，可以从幼儿园教职工培养培训制度、家园共育制度、常态化自我评估机制的建立健全等方面进行评价。

实现从“抢跑”到“科学起跑”的转变

记者：学前教育法明确规定，幼儿园不得教授小学阶段的课程，防止保育和教育活动小学化。在现实中，如何保障学前儿童权益，将教育渗透在一日生活和游戏中？

胡华：很多人对儿童教育的理解是提前教授知识，认为儿童掌握的知识越多，教育就越成功。但儿童的成长是一个整体和谐发展的过程，学前阶段，儿童的学习应当是完整的，以生活化、游戏化的方式呈现的。

幼儿园最重要的任务是给孩子们提供各种各样的生活、生命体验。这个体验用什么方式完成？学前教育法的规定很明确，就是用生活与游戏的方式。儿童在享受游戏的同时，不仅能获得身体和精神上的放松，智力和情感也会得到相应发展，为其全面发展奠定坚实的基础。

我所在的幼儿园就用主题与活动过程共同编制了一套既具有文化质感也兼具儿童视角的生活化课程。这些课程对于孩子们来讲，不仅在当下是满足的、创造性的，多年之后，这些充满了情感性的、有意义感的学习也将成为童年最美好的回忆，这些带有生命体验感的学习也会转化成生命的动力，影响其一生的发展。

秦旭芳：目前，学前教育阶段的“抢跑”愈演愈烈，幼儿园教育“小学化”成为亟待解决的顽疾。如何协调政策执行与教育规律，实现科学幼小衔接，成为落实法律的关键。

纠正学前教育“小学化”需警惕执行中的“一刀切”。研究表明，4.5~5岁是幼儿识字敏感期，基于兴趣的非正式学习符合其发展规律，与机械化的“小学式”识字有本质区别。政策执行应区分“内因驱动的探索”与“外因强制的灌输”，避免因噎废食。

学前教育法强调零起点教学，但并非否定入学准备。高质量的幼小衔接需构建科学支持系统：在能力储备上，可通过游戏化教学培养认知能力、解决问题的能力及数字素养，例如利用生活场景进行数学启蒙；在习惯养成上，要注重自理能力、规则意识与社会交往，如通过角色扮演强化责任观念；在动态评估上，应基于个体差异提供个性化支持，避免统一标准扼杀多样性。唯有在依法治理的基础上，尊重儿童发展规律，构建科学的“热身”体系，方能实现从“抢跑”到“科学起跑”的转变，真正守护幼儿健康成长的权益。

孔玲：学前教育法首次以国家意志捍卫幼儿发展规律，这不仅是法律层面的规制，更是价值层面的回归。

当前，学前教育“小学化”现象在一定程度上反映了部分教师对学前儿童学习方式认识的不足，要扭转这一局面，教师队伍的观念转变和专业发展是关键。

具体而言，需要通过系统的专业培训、园本教研和实践反思，深化教师对儿童发展的理解，掌握游戏支持策略，提升教育观察、课程生成和环境创设等综合能力。应在一日生活中系统化、整体性地嵌入教育内容，教师需要以专业的眼光发现契机，将社会交往、语言表达、科学探究等发展目标自然融入其中。当教师以欣赏的眼光看待幼儿的游戏，以专业的支持助推游戏发展时，孩子们不仅能收获探索的喜悦，更能体验到创造的满足和交往的温暖。

家长要在养育过程中和儿童共同成长

记者：学前教育法要求，父母或其他监护人应当尊重学前儿童身心发展规律和年龄特点，创造良好家庭环境，促进儿童健康成长。依法抚养儿童，是身为学前儿童家长的基本底线。对此，家长应怎样认识？

胡华：学前教育法出台之后，对父母和监护人提出了比较高的要求。过去，子女教育是家长个人的选择，但是现在，家长的某些行为可能会涉嫌违法。因此，父母或其他监护人应更多了解儿童的发展规律和年龄特点，创造良好的家庭环境。专业教育工作者应该发挥专业力量，不断向家长宣传科学的幼儿教育方法。

秦旭芳：随着学前教育法正式实施，家庭教育被纳入法治化轨道，家长需重新审视传统教养方式。比如，在流量经济驱动下，部分家长热衷于通过短视频记录孩子生活，甚至利用其“萌言萌语”牟利，导致儿童隐私与权益受损。学前教育法第十九条及第二十一条明令禁止组织儿童参与商业性活动，并保护其名誉与隐私。家长需平衡记录需求与儿童权益，避免将童年“景观化”，防止数字足迹成为未来隐患。

学前教育法的实施标志着家庭教育从经验主导转向法治规范。家长应树立科学教养观，尊重儿童发展规律，真正为其成长护航。

孔玲：学前教育法明确提出父母或其他监护人应当“尊重学前儿童身心发展规律和年龄特点，创造良好家庭环境，促进学前儿童健康成长”。这是对家庭教育职责的法律要求，也是社会共识的深化。

家庭应成为温暖、民主、稳定的成长空间。家园协同是提升学前教育质量的关键支点。家庭教育的核心在于建立良好亲子关系，通过倾听、鼓励、共情来激发孩子的自信心、责任感和安全感。家长作为孩子的第一任老师，要充分认识到学前教育的重要性，积极配合幼儿园工作，共同促进孩子健康成长。

（记者 靳晓燕）

(责编：李昉、李依环)