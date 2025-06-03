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甘肃优化职业教育专业布局

2025年06月03日08:37 | 来源：人民网－人民日报
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本报兰州6月2日电  （记者赵帅杰）日前，甘肃省教育厅等五部门联合印发《甘肃省关于优化职业教育专业设置的实施方案》，在规范专业设置、增设急需专业、调撤过剩专业等6个方面提出具体举措，进一步增强职业教育的适应性、吸引力和快速响应能力，培养更多大国工匠、能工巧匠和高层次技术技能人才。

方案提出实施省级高职院校“双高计划”，每期重点支持30个左右服务国家战略、省域经济社会发展的专业群。实施中职学校“提质培优工程”，重点建设一批“少而精”的优质中职学校和“少而特”的优质贯通培养专业。充分利用大数据、人工智能等创新数字技术，增加数字化、智能化、绿色化专业人才培养目标，加快推进“数字化+专业”建设。

方案明确，到2027年，甘肃省职业院校专业优化调整比例不低于30%，基本形成与国家战略和甘肃省经济社会发展格局相匹配的专业结构，实现教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接；到2035年，全省95%以上职业教育专业与国家战略和甘肃省经济社会发展、产业转型升级高度适配。

《 人民日报 》（ 2025年06月03日 13 版）

(责编：李依环、李昉)

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