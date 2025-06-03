弘扬志愿精神 贡献青春力量

李智水

志愿服务是社会文明进步的重要标志，是新时代我们党引导动员人民群众贡献智慧力量、创造美好生活、实现奋斗目标的生动实践。今年五四青年节到来之际，习近平总书记在给谢依特小学戍边支教西部计划志愿者服务队队员的回信中指出：“你们响应党的号召到西部边疆地区教书育人，在促进当地教育事业发展、促进民族团结进步、促进兴边富民和稳边固边中发挥了积极作用，自身也得到历练和成长。”2024年4月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于健全新时代志愿服务体系的意见》强调：“把志愿服务作为未成年人思想道德建设和大学生思想政治教育的重要内容，纳入学校教育教学和学生社会实践”。思政课承担着开展志愿服务教育的重要使命，是引领学生弘扬志愿精神、贡献青春力量的重要阵地。将志愿服务教育融入思政课，要向学生讲清楚志愿服务在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业中的重要意义，引导学生在服务西部、服务乡村、服务基层中挺膺担当、建功立业。

坚持服务人民与胸怀天下相统一。习近平总书记指出：“新时代中国青年，要有家国情怀，也要有人类关怀”。服务人民、奉献祖国是当代中国青年发展的正确方向，是志愿服务教育必须坚守的价值导向。思政课应深入挖掘青年志愿者在服务人民、奉献祖国中的感人故事，如中国农业大学科技小院的青年大学生志愿服务乡村全面振兴、湖北十堰丹江口库区的环保志愿者用心用情守护水库等。思政课教师要将这些典型案例融入教学，让学生在志愿服务教育中树立家国情怀和服务人民的意识。志愿服务不仅具有为实现中国梦贡献青春力量的内在价值，还具有用青春激情打造最美“中国名片”的世界意义。将志愿服务教育融入思政课，还要求思政课教师注重培养学生海纳百川的宽阔胸襟和胸怀天下的道德情操。思政课教师在开展志愿服务教育过程中，要坚持立足本国又面向国际社会，引导学生在力所能及的情况下参加国际志愿服务项目，使志愿服务在厚植家国情怀和涵养人类关怀中同频共振。

坚持课堂教育和实践历练相结合。习近平总书记指出：“要在全社会广泛弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿精神，更好发挥志愿服务的积极作用，促进社会文明进步。”思政课的本质是讲道理，应注重用马克思主义基本原理向学生阐释志愿服务的行动属性、社会意义和实践价值；用习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，向学生阐释志愿服务推动中国式现代化建设的历史逻辑、理论逻辑和实践逻辑；用党的十八大以来涌现的志愿服务典型案例，向学生阐释志愿者服务人民、奉献祖国与自身历练、个人成长的内在关联。在社会大课堂的实践教学层面，要积极打造“行走的思政课”，让学生在参加各类志愿服务的社会实践中感悟志愿服务的时代价值。

坚持目标聚焦和学段贯通相耦合。习近平总书记对学校思政课建设作出重要指示强调：“深入推进大中小学思想政治教育一体化建设。”志愿服务作为思想政治教育的重要内容，既要贯通于不同学段的思政课教学中，体现志愿服务教育内容的连贯性；又要充分考虑不同学段教育教学规律和学生成长规律，体现志愿服务教育的级差性，做到目标聚焦和学段贯通相耦合。从纵向看，要以落实立德树人根本任务为立足点，秉持融合教育理念，强化大中小学一体化推进的顶层设计，将志愿服务的本质内涵、时代价值、社会意义循序渐进地贯穿各学段。从横向看，要充分考虑不同学段学生的身心特点，聚焦不同学段思政课教学的价值目标，开展有所区别、有所侧重的志愿服务教育。比如，小学阶段可以通过讲故事等方式，开展志愿服务的启蒙教育；中学阶段注重志愿服务的责任教育，以实践体验的方式强化学生的社会责任认知；大学阶段通过思政课对志愿服务教育进行学理阐释，把大学生对志愿服务的感性认知和情感体验升华为价值信仰。

（作者单位：江苏商贸职业学院马克思主义学院）

《 人民日报 》（ 2025年06月03日 09 版）

(责编：李依环、李昉)