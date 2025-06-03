打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

贵州清镇市流长苗族乡干部周金菊——

“走出大山，是为了回到大山”（报效祖国 建功西部）

本报记者 程 焕
2025年06月03日08:36 | 来源：人民网－人民日报
小字号

周金菊在处理工作。
本报记者 程 焕摄

梯田层层叠叠，林木郁郁葱葱，行驶在贵州省贵阳市清镇市流长苗族乡的蜿蜒山路上，窗外风景如画。这条路，流长乡经济发展办公室副主任周金菊再熟悉不过。在她眼里，沿途不仅有壮美风景，更蕴藏着无限的发展机遇。

2018年秋，大学毕业的周金菊通过“三支一扶”计划回到了老家流长乡。近7年来，她奔走在村寨和田间地头，和乡亲们共同奋斗，见证着家乡越来越美。

深入走访，解乡亲急难愁盼

周金菊家住流长乡马郎村的一个小山寨，祖祖辈辈以种地为生，她打小就梦想走出大山。凭着努力，周金菊考上了位于江苏的南通大学，成了寨子里第一个走出去的大学生。

周金菊奶奶双目失明，父母常年在外务工，拼尽全力撑起一家人的生活。在资助政策和社会爱心力量的帮扶下，周金菊顺利完成了学业。正当大伙以为周金菊要留在大城市发展时，这个年轻姑娘竟然又回来了，“走出大山，是为了回到大山，更好地反哺家乡。”毕业时，周金菊放弃在东部城市就业的机会，毅然决定考回老家。

周金菊选聘到流长乡扶贫开发和农村电商服务站工作，成了一名基层干部。走访中，她发现许多村民居住的地方位置偏远，物流不畅，不少人取快递还得雇人往乡镇跑，来回一趟车费就要三四十元。

如何解决物流进村“最后一公里”难题？“我们在每个村物色靠谱的小卖部店主，在店内设立快递网点，打通了消费品下乡、农产品进城的‘双向道’。”在周金菊和同事们的努力下，全乡27个社区和村子都建起了电商服务站。这些站点不仅方便村民收寄快递，还能帮老人代缴水电费、代购车票等。

设身处地为群众着想，解决实际困难，周金菊很快和乡亲们打成一片。工作上她踏实肯干，连续两年考核成绩为“优秀”。两年服务期满，周金菊转聘为流长乡事业单位工作人员。

发展产业，助村民增收致富

近几年，周金菊进入流长乡产业发展服务中心工作。“带领大家增收，对我来说是新的挑战。”周金菊说。流长乡属于典型的喀斯特地貌，乡里提出立足资源禀赋，发展山地特色高效农业。招商引资、项目对接、产业培育……新任务一个接一个，周金菊一边学习一边摸索，推动产业项目落地见效。

生态养殖是流长乡确定发展的主导产业之一，当地引进龙头企业，带动村民共同参与，并组建产业发展服务队进行专门保障。确定企业与养殖户的合作模式，宣讲贷款优惠政策，推进场地选址与用地审批……作为服务队成员之一，周金菊认真跟进每个环节。

服务过程中，周金菊关注到养殖户王兴付。王兴付是脱贫户，前些年家里一场大火让他的日子又难了起来。周金菊把他列为重点关注对象，在扶持资金申领、技术培训以及市场销售等方面提供精准服务。如今，靠着肉牛、生猪、肉鸡养殖等项目，王兴付还清了债务、盖起了新房，日子越过越有盼头。

山上有精品水果，山下有蔬菜大棚，本地黄牛卖进了贵阳各大商超，高山峡谷也成了热门旅游打卡地……在大家的共同努力下，曾经偏远落后的流长乡产业发展欣欣向荣，焕发出新活力。通过在产业发展一线摔打历练，周金菊深有感触：“带领大家增收致富不仅靠情怀，更要有真本领。”

坚守岗位，脚踏实地接着干

这些年，乡里产业日益兴旺，乡亲们的日子越过越红火。随着阶段性任务的完成，一些干部通过岗位调整或选拔考试离开了乡里。看着当初和自己一起奋斗的伙伴走了好几个，周金菊也动过换个地方打拼的念头。几年前，清镇市有单位面向乡镇公开遴选工作人员，周金菊符合所有条件，准备报名时，却又犹豫了。“手头正在处理一个重要项目的征地补偿工作，涉及500多户群众，如果我突然调走了，老乡们拿到补偿款可能就更晚了。”周金菊好不容易将这项工作理清了头绪，不忍让大家继续等待，最终放弃报名，继续坚守岗位。

回想起当年回到大山的初心，周金菊不再纠结，沉下心来踏实工作，奔走在基层一线。2023年，她担任流长乡经济发展办公室副主任。

前不久，周金菊到蔬菜基地了解情况，看到许多妇女在地里忙碌着。她们告诉周金菊，自从产业发展起来后，不用外出就能赚到钱，还能照顾家庭。大伙期待，有更多游客来到这里，让本地的农特产品销路更广。

“老乡们有了新盼头，我也更有干劲。”周金菊下定决心，不辜负乡亲们的期待和信任，脚踏实地接着干。

《 人民日报 》（ 2025年06月03日 06 版）

(责编：李依环、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部