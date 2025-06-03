贵州清镇市流长苗族乡干部周金菊——

本报记者 程 焕

周金菊在处理工作。

本报记者 程 焕摄

梯田层层叠叠，林木郁郁葱葱，行驶在贵州省贵阳市清镇市流长苗族乡的蜿蜒山路上，窗外风景如画。这条路，流长乡经济发展办公室副主任周金菊再熟悉不过。在她眼里，沿途不仅有壮美风景，更蕴藏着无限的发展机遇。

2018年秋，大学毕业的周金菊通过“三支一扶”计划回到了老家流长乡。近7年来，她奔走在村寨和田间地头，和乡亲们共同奋斗，见证着家乡越来越美。

深入走访，解乡亲急难愁盼

周金菊家住流长乡马郎村的一个小山寨，祖祖辈辈以种地为生，她打小就梦想走出大山。凭着努力，周金菊考上了位于江苏的南通大学，成了寨子里第一个走出去的大学生。

周金菊奶奶双目失明，父母常年在外务工，拼尽全力撑起一家人的生活。在资助政策和社会爱心力量的帮扶下，周金菊顺利完成了学业。正当大伙以为周金菊要留在大城市发展时，这个年轻姑娘竟然又回来了，“走出大山，是为了回到大山，更好地反哺家乡。”毕业时，周金菊放弃在东部城市就业的机会，毅然决定考回老家。

周金菊选聘到流长乡扶贫开发和农村电商服务站工作，成了一名基层干部。走访中，她发现许多村民居住的地方位置偏远，物流不畅，不少人取快递还得雇人往乡镇跑，来回一趟车费就要三四十元。

如何解决物流进村“最后一公里”难题？“我们在每个村物色靠谱的小卖部店主，在店内设立快递网点，打通了消费品下乡、农产品进城的‘双向道’。”在周金菊和同事们的努力下，全乡27个社区和村子都建起了电商服务站。这些站点不仅方便村民收寄快递，还能帮老人代缴水电费、代购车票等。

设身处地为群众着想，解决实际困难，周金菊很快和乡亲们打成一片。工作上她踏实肯干，连续两年考核成绩为“优秀”。两年服务期满，周金菊转聘为流长乡事业单位工作人员。

发展产业，助村民增收致富

近几年，周金菊进入流长乡产业发展服务中心工作。“带领大家增收，对我来说是新的挑战。”周金菊说。流长乡属于典型的喀斯特地貌，乡里提出立足资源禀赋，发展山地特色高效农业。招商引资、项目对接、产业培育……新任务一个接一个，周金菊一边学习一边摸索，推动产业项目落地见效。

生态养殖是流长乡确定发展的主导产业之一，当地引进龙头企业，带动村民共同参与，并组建产业发展服务队进行专门保障。确定企业与养殖户的合作模式，宣讲贷款优惠政策，推进场地选址与用地审批……作为服务队成员之一，周金菊认真跟进每个环节。

服务过程中，周金菊关注到养殖户王兴付。王兴付是脱贫户，前些年家里一场大火让他的日子又难了起来。周金菊把他列为重点关注对象，在扶持资金申领、技术培训以及市场销售等方面提供精准服务。如今，靠着肉牛、生猪、肉鸡养殖等项目，王兴付还清了债务、盖起了新房，日子越过越有盼头。

山上有精品水果，山下有蔬菜大棚，本地黄牛卖进了贵阳各大商超，高山峡谷也成了热门旅游打卡地……在大家的共同努力下，曾经偏远落后的流长乡产业发展欣欣向荣，焕发出新活力。通过在产业发展一线摔打历练，周金菊深有感触：“带领大家增收致富不仅靠情怀，更要有真本领。”

坚守岗位，脚踏实地接着干

这些年，乡里产业日益兴旺，乡亲们的日子越过越红火。随着阶段性任务的完成，一些干部通过岗位调整或选拔考试离开了乡里。看着当初和自己一起奋斗的伙伴走了好几个，周金菊也动过换个地方打拼的念头。几年前，清镇市有单位面向乡镇公开遴选工作人员，周金菊符合所有条件，准备报名时，却又犹豫了。“手头正在处理一个重要项目的征地补偿工作，涉及500多户群众，如果我突然调走了，老乡们拿到补偿款可能就更晚了。”周金菊好不容易将这项工作理清了头绪，不忍让大家继续等待，最终放弃报名，继续坚守岗位。

回想起当年回到大山的初心，周金菊不再纠结，沉下心来踏实工作，奔走在基层一线。2023年，她担任流长乡经济发展办公室副主任。

前不久，周金菊到蔬菜基地了解情况，看到许多妇女在地里忙碌着。她们告诉周金菊，自从产业发展起来后，不用外出就能赚到钱，还能照顾家庭。大伙期待，有更多游客来到这里，让本地的农特产品销路更广。

“老乡们有了新盼头，我也更有干劲。”周金菊下定决心，不辜负乡亲们的期待和信任，脚踏实地接着干。

《 人民日报 》（ 2025年06月03日 06 版）

(责编：李依环、李昉)