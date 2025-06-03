林丽鹂 付一凡

儿童食用油、儿童饼干、儿童水饺……市面上，标注或通过包装设计与儿童相关的食品，大多分量更小、包装更萌、价格更高。

不少家长愿意购买“儿童食品”，认为“更安全、更健康、更适合给儿童食用”。

“我每次带孩子来上美术课，都要在旁边的儿童零食店给她买点吃的，店里零食说是专门面向儿童设计，少糖、不含添加剂。”在北京市朝阳区华联常营购物中心3层，市民周雅带着女儿挑选零食。虽然类似的“儿童食品”溢价高，但为其买单的家长不在少数。

什么是“儿童食品”？其实，目前我国食品安全法律法规和标准中并没有“儿童食品”的定义。市面上常见的“儿童食品”，大多印有卡通形象、宣称含有更多营养素，品类繁多。

记者了解到，从配料和成分看，大多数产品与普通食品无差异。有的“儿童奶酪”等产品，还添加了更多的香精、着色剂、增味剂等食品添加剂。

目前有与“儿童食品”相关的食品安全标准吗？

市场监管总局食品生产经营安全监督管理司相关负责人介绍，除对0—3岁婴幼儿食品、特殊医学用途配方食品制定食品安全标准外，我国尚未对其他未成年人食用的食品制定专门的食品安全标准。对于3岁以上儿童的食品（不含特殊医学用途配方食品），没有专门的强制性标准，食品生产企业主要执行的仍是普通食品标准。

食品安全国家标准制定部门相关负责人表示，我国食品安全国家标准制定过程中，已考虑到儿童的食品安全和膳食营养需求，现行标准体系已涵盖适合于儿童食用食品的安全和营养要求。

山东省济南市市民肖琳为8岁儿子挑选零食时，会优先选择“0蔗糖”“不添加蔗糖”的“儿童食品”。

“0添加”“0蔗糖”真的更健康吗？

记者尝试了一下宣称“0蔗糖”的零食，口感仍有很强的甜味，查看配料表，多数含有异麦芽酮糖醇、木糖醇等代糖成分。科信食品与健康信息交流中心主任钟凯介绍，“无添加剂”不等于营养质量更好，需要结合产品配料表以及产品特性来分析，比如“0蔗糖”，要看有没有其他糖，如果葡糖浆、果糖、玉米糖浆等。

另一类营销“儿童食品”概念的方向是声称含有更多营养素。“是否适合吃加入保健成分的食物，因人而异。”中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授范志红说，对儿童来说，最重要的是养成健康饮食习惯，吃多样化的天然食物，不能用某种有营养成分的食品来解决所有的营养问题。

广告法规定“禁止在大众传播媒介或者公共场所发布声称全部或者部分替代母乳的婴儿乳制品、饮料和其他食品广告”，但并没有针对“儿童食品”设置的法律条款，只能适用于一般性规定，如对商品性能、功能、产地、用途等的宣传应当准确、清楚、明白，广告内容不得虚假、不能损害未成年人身心健康等。

市场监管总局广告监督管理司相关负责人介绍，我国尚无有关“儿童食品”的法律概念。当前市场上不少商家销售“儿童食品”，甚至以此为噱头刻意炒作，配料不科学、不利于儿童成长发育的所谓“儿童食品”也时有出现。需要明确“儿童食品”的定义和具体监管要求，为加强监管提供有力法律支撑。

“儿童食品”的安全受到全社会关注，国家相关监管部门历来高度重视“儿童食品”质量安全监管。市场监管总局在2018年就部署开展校园及周边“五毛食品”整治，并持续加强校园周边食品销售安全监管，督促校园周边食品销售者严格落实食品安全主体责任。

市场监管总局近期发布的《食品标识监督管理办法》在“儿童食品”监管方面有了明显进展。该办法明确规定“没有法律、法规、规章、食品安全国家标准或者行业标准依据的，食品标识不得标称适合未成年人食用，欺骗、误导消费者。”该办法2027年正式实施后，相关市场将得到进一步规范。

也有专家建议，规范“儿童食品”标识，可以探索使用专门标志或文字对“儿童食品”进行明确标示。食品安全国家标准制定部门可以借鉴有关国家经验，结合营养评价体系，研究“儿童食品”技术要求、标识标注和声称条件，建立统一的“儿童食品”专用标识系统，明确监管要求，让消费者更放心。

《 人民日报 》（ 2025年06月03日 04 版）

(责编：李依环、李昉)