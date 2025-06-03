原标题：我国中小学班主任队伍学历层次提升明显

近日，《中国教师发展报告2024》（以下简称《报告》）成果发布会在东北师范大学召开。记者从会上获悉，我国班主任队伍规模稳步扩充，队伍结构趋向合理，专业发展水平总体较高，学历层次提升明显，本科及以上学历占比高达95.14%。

《报告》以我国班主任队伍建设为核心主题，创新研发了中国特色的班主任专业发展测评工具，聚焦班主任社会地位、角色认同、工作投入、专业能力、“三感”（幸福感、成就感、荣誉感）等关键维度。

《报告》项目组深入我国22个省、5个自治区和4个直辖市，面向3642名中小学班主任展开调查分析，结合19所具有代表性的中小学校开展田野考察，并对特定班主任群体进行群像素描和案例剖析。

《报告》项目组负责人李广介绍，调研显示，近年来，我国中小学班主任队伍建设迈向高质量发展；班主任角色认同较强，角色认知、情感以及意志行为表现良好，履职信心坚定；班主任专业能力保持高位水平，教育家精神引领下的师德践行力出色，具备良好的沟通交流和班级管理能力；班主任工作状态处于中等偏上水平，能够保持高度的工作专注度和工作热忱度；班主任职业幸福感、成就感和荣誉感处于中等以上水平。

《报告》指出，我国班主任专业发展仍存在队伍质量亟待提升、社会地位面临危机、角色情感体验堪忧、工作投入边界模糊等问题。同时，针对我国班主任专业发展的总体现状以及面临挑战，《报告》提出了坚持教育家精神与创新素养“双培育”、专业标准与社会声望“双提升”、教育情怀与专业品性“双驱动”、职前培养与职后培训“双推进”、薪资待遇与职称晋升“双激励”、环境优化与制度完善“双协调”等举措建议。

《中国教师发展报告》是东北师范大学教师教育研究院推出的系列研究报告，以研究我国中小学教师队伍建设改革与基础教育高质量发展为宗旨，每年推出一个主题研究，已经连续发布5次，为我国教师教育研究和教师队伍建设政策研究提供了重要的参考。（记者任爽）

(责编：李昉、李依环)