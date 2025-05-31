人民网北京5月31日电 （记者孙竞）30日，以“文明交流互鉴中的中国共产党”为主题的第四届马克思主义新闻观研究与实践高端论坛暨中国新闻史学会中国特色新闻学专业委员会学术研讨会在北京外国语大学举行。

北京外国语大学学术委员会主任袁军表示，新时代以来高校马克思主义学科发展之势如火如荼，滋养和影响着马克思主义新闻观教育研究。研讨“文明交流互鉴中的中国共产党”这一命题，既是对中国共产党推动人类文明进步实践历程的回顾，也是探讨中华文明与世界文明交流互鉴中中国共产党的现实担当和理论图景。

中国新闻史学会中国特色新闻学专业委员会理事长、清华大学新闻与传播学院学术委员会主任胡钰表示，中国特色新闻传播学指导思想与核心理论是马克思主义新闻观，“两个结合”为其提供了重要的方法论。当前中国国际传播最重要的任务就是将中国共产党故事转化为人类文明故事。

北京外国语大学党委常委、副校长赵刚指出，当前亟需探索主动向世界讲好中国共产党故事的创新路径，让世界了解中国共产党，揭示中华民族伟大复兴的密码。北外以多学科资源为基础，主动服务国家战略需求，进一步探索如何让世界了解“中国共产党是什么、要干什么”这一根本问题，为中国共产党在世界文明交流互鉴中发挥更大效能提供助力。

本次论坛共设四个分论坛，专家学者、期刊主编、媒体人、青年学子围绕“马克思主义新闻观与自主知识体系构建”“马克思主义新闻观历史与理论研究”“文明交流互鉴视域下的中国国际传播效能提升”“马克思主义新闻观研究的青春力量”议题展开深入研讨。

据悉，本次论坛由北外国际中国文化研究院、国际新闻与传播学院、中国新闻史学会中国特色新闻学专业委员会联合主办。北外马克思主义新闻观研究中心于2019年首创“马克思主义新闻观研究与实践高端论坛”，论坛隔年召开，已成为一个紧密服务党和国家战略，促进学界与业界跨界交流、促进马新观研究和中国特色国际传播理论创新、促进青年学子知行并进的平台。

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