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2025年北京市朝阳区中小学生庆“六一”嘉年华活动举行​

2025年05月30日16:12 | 来源：人民网-教育频道
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活动现场，学生正在弹奏民乐。人民网记者 郝孟佳摄
活动现场，学生正在弹奏民乐。人民网记者 郝孟佳摄
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人民网北京5月30日电 （记者郝孟佳）今天，“童心向党 薪火相传”2025年北京市朝阳区中小学生庆“六一”嘉年华活动举办。活动分为优秀节目展演、主题展览展示和特色工作坊展示互动三个部分，吸引了众多学生、家长及社会各界人士参与。

记者了解到，优秀节目展演共分为“追寻·红色薪火映初心”“传承·童声嘹亮心向党”“逐梦·向阳生长赴未来”三个篇章共11个节目，涵盖舞蹈、合唱、朗诵、快板、戏剧等多种艺术形式，来自朝阳区的近300名青少年儿童参加了表演。

在主题展览展示现场，近200幅优秀美术、书法作品亮相，既有描绘祖国大好河山的壮丽画卷，也有科技强国的主题创作，还有书写红色经典诗词的墨香之作，充分展现了朝阳区以基层学校为主阵地开展的 “童心向党 薪火相传”主题活动的成果。

此外，现场设有36个素质教育特色工作坊，涵盖体育节、创艺节、科技教育、劳动教育和健康生活五大板块，通过展示观摩、互动交流和沉浸体验三种形式，呈现朝阳区素质教育的创新成果。

据悉，本次活动由北京市朝阳区关心下一代工作委员会、中共北京市朝阳区委教育工作委员会、北京市妇女儿童服务中心等多家单位联合主办，北京市朝阳区青少年活动中心承办。

(责编：李依环、熊旭)分享让更多人看到

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